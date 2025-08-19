हैदराबाद : हॉनरनं भारतात आपला नवीन बजेट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन, हॉनर X7c 5G, लॉंच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 14,999 रुपये असून, तो 20 ऑगस्ट 2025 पासून Amazon India वर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. हा फोन फॉरेस्ट ग्रीन आणि मूनलाइट व्हाइट अशा दोन आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये येतो. तरुण आणि बजेट-जागरूक वापरकर्त्यांना लक्ष्य करून डिझाइन केलेला हा स्मार्टफोन, शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह येतो. हा फोन 20 ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत विशेष लॉंच ऑफरसह उपलब्ध असेल.
हॉनर X7c 5G वैशिष्ट्ये
हॉनर X7c 5G मध्ये 6.8 इंचांचा FHD+ डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 850 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि रोजच्या वापरासाठी उत्कृष्ट अनुभव देतो. फोनला IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं, तसंच याला SGS-प्रमाणित फाइव्ह-स्टार ड्रॉप रेझिस्टन्स आहे, ज्यामुळं तो टिकाऊ आणि दैनंदिन वापरासाठी विश्वसनीय आहे. याचं वजन केवळ 193 ग्रॅम आहे आणि यात ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 3.5 मिमी ऑडिओ जॅक यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी वायर्ड हेडफोन वापरणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसर
हा स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, जो 8GB RAM आणि 256GB इंटरनल स्टोरेजसह येतो. यात 8GB व्हर्च्युअल RAM ची सुविधा देखील आहे, जी मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी गती आणि कार्यक्षमता वाढवते. हॉनर X7c 5G Android 14 वर आधारित MagicOS 8.0 वर चालतो, जो AI-ऑप्टिमाइज्ड इंटरफेस आणि स्मूथ यूजर अनुभव प्रदान करतो. यात AI कॉल नॉइज रिडक्शन आणि 300% हाय-व्हॉल्यूम मोडसह ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
हॉनर X7c 5G कॅमेरा आणि बॅटरी
हॉनर X7c 5G मध्ये 50MP प्रायमरी कॅमेरा आणि 2MP डेप्थ सेन्सरसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 3x झूम आणि AI-आधारित फोटोग्राफी टूल्स आहेत. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन 5,200mAh बॅटरीसह येतो, जी 35W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हॉनरच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 24 तास ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, 59 तास म्युझिक प्लेबॅक आणि 46 तास कॉलिंग देऊ शकते. विशेष म्हणजे, अल्ट्रा पॉवर-सेव्हिंग मोडमध्ये, 2% बॅटरीवर 75 मिनिटांचा कॉलिंग टाइम मिळतो.
भारतातील उपलब्धता आणि किंमत
हॉनर X7c 5G ची किंमत 14,999 रुपये आहे, जी 8GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी विशेष लॉंच ऑफर आहे. ही ऑफर 20 ते 22 ऑगस्ट 2025 पर्यंत Amazon India वर उपलब्ध असेल. यासोबत सहा महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI पर्याय देखील उपलब्ध आहे. या किंमतीत हा फोन रेडमी, रियलमी आणि सॅमसंग सारख्या फोनशी स्पर्धा करतो, ज्यामुळं तो बजेट सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय बनतो.
हॉनर X7c 5G हा तरुण, विद्यार्थी आणि प्रोफेशनल्ससाठी एक उत्तम स्मार्टफोन आहे, जो स्टायलिश डिझाइन, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि लांब पल्ल्याची बॅटरी लाइफ यांचा समतोल साधतो. 20 ऑगस्टपासून Amazon वर उपलब्ध होणारा हा फोन, बजेट 5G सेगमेंटमध्ये नवीन मानक स्थापित करू शकतो.
