हैदराबाद : हॉनरनं कंपनीनं हॉनर मॅजिकबुक आर्ट 14 (2025) आणि मॅजिकपॅड 3 युनायटेड किंगडमसह निवडक बाजारपेठांमध्ये लॉंच केले आहेत. हे दोन्ही डिव्हाइसेस अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक डिझाइनसह येतात. मॅजिकबुक 14 (2025) मध्ये इंटेल कोअर अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर आहे, तर मॅजिकपॅड 3 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसर आहे. युनायटेड किंगडममध्ये मॅजिकबुक 14 (2025) ची किंमत 1499.99 पौंड (सुमारे 1,78,000 रुपये) आहे, तर मॅजिकपॅड 3 ची किंमत 599.99 पौंड (सुमारे 71,000 रुपये) आहे.
हॉनर मॅजिकबुक आर्ट 14 (2025) ची वैशिष्ट्ये
हॉनर मॅजिकबुक आर्ट 14 (2025) विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो आणि यात इंटेल कोअर अल्ट्रा 7 255H प्रोसेसर आहे. यासोबत इंटेल आर्क 140T GPU, 32GB LPDDR5x RAM आणि 1TB SSD स्टोरेज आहे. या लॅपटॉपमध्ये 14.6 इंचाचा OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 3,120×2,080 पिक्सेल आहे. हा डिस्प्ले 100 टक्के DCI-P3 रंग गॅमट, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. हा डिस्प्ले TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट आणि फ्लिकर-फ्री प्रमाणपत्रासह येतो, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो.
Honor MagicBook Art 14 60Wh बॅटरी
लॅपटॉपमध्ये 60Wh बॅटरी आहे, जी 30 मिनिटांत 46 टक्के आणि सुमारे 95 मिनिटांत पूर्णपणे चार्ज होऊ शकते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बॅटरी 10 तासांपर्यंत टिकते. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 2, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट आणि 3.5mm हेडफोन जॅक आहे. यात सहा स्पीकर्ससह स्पॅटियल ऑडिओ सपोर्ट आणि 1.5mm की ट्रॅव्हलसह फुल-साइज बॅकलिट कीबोर्ड आहे. फिंगरप्रिंट स्कॅनर पॉवर बटणात समाकलित केले आहे, जे सुरक्षिततेची खात्री देते.
हॉनर मॅजिकपॅड 3 ची वैशिष्ट्ये
हॉनर मॅजिकपॅड 3 मध्ये 13.3 इंचाचा 3.2K (2,136 x 3,200 पिक्सेल) LCD डिस्प्ले आहे, जो 165Hz रिफ्रेश रेट, 1,000 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 91 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियोसह येतो. हा टॅबलेट अँड्रॉइड 15 आधारित MagicOS 9.0.1 वर चालतो आणि स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरसह 16GB RAM आणि 512GB स्टोरेज आहे. यात 13-मेगापिक्सेल प्रायमरी आणि 2-मेगापिक्सेल मॅक्रो रियर कॅमेरा आहे, तर सेल्फीसाठी 9-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे.
मॅजिकपॅड 3 बॅटरी
या टॅबलेटमध्ये 12,450mAh बॅटरी आहे, जी 66W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात ड्युअल-बँड Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 5.4 आणि USB Type-C पोर्ट आहे. याचे परिमाण 293.88×201.38×5.79mm आणि वजन 595 ग्रॅम आहे. युनायटेड किंगडममध्ये हा टॅबलेट ग्रे रंगात उपलब्ध आहे, आणि त्यासोबत स्मार्ट टच कीबोर्ड आणि मॅजिक पेन्सिल 3 स्टायलस मोफत मिळत आहे.
किंमती आणि ऑफर्स
युनायटेड किंगडममध्ये मॅजिकबुक आर्ट 14 (2025) एमराल्ड ग्रीन रंगात उपलब्ध आहे आणि त्यासोबत हॉनर वायरलेस माऊस मोफत मिळत आहे. मॅजिकपॅड 3 ची किंमत 599.99 पौंड आहे आणि तो ग्रे रंगात उपलब्ध आहे. चीनमध्ये मॅजिकपॅड 3 ची किंमत 8GB RAM + 256GB स्टोरेजसाठी 2,999 युआन (सुमारे 37,000 रुपये) पासून सुरू होते, तर उच्च-स्तरीय मॉडेल्सची किंमत 4,199 युआन (सुमारे 52,000 रुपये) आहे. युनायटेड किंगडम आणि युरोपमधील ग्राहकांना ही उपकरणे आता खरेदी करता येतील.
