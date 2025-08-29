ETV Bharat / technology

Honor Magic V5 : स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसरसह जगातील सर्वात पातळ फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉंच - HONOR MAGIC V5 FOLDABLE SMARTPHONE

जगातील सर्वात पातळ फोल्डेबल स्मार्टफोन हॉनर मॅजिक V5, लॉंच झालाय. 6.43-इंच बाह्य, 7.95-इंच अंतर्गत डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिटनं तो सुसज्ज आहे.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : हॉनरनं गुरुवारी युके आणि काही युरोपीय देशांमध्ये आपला नवीन बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन, हॉनर मॅजिक V5, लॉंच केला. हा स्मार्टफोन 6.43-इंच बाह्य डिस्प्ले आणि 7.95-इंच अंतर्गत स्क्रीनसह येतो. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसर, 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजनं सुसज्ज, हा फोन जगातील सर्वात पातळ आणि हलका फोल्डेबल स्मार्टफोन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 5,820mAh बॅटरीसह येणारा हा फोन 66W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो. याशिवाय, IP58+IP59 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. जुलैमध्ये हा फोन प्रथम चीनमध्ये लॉंच झाला होता.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 किंमत
हॉनर मॅजिक V5 ची युकेमधील किंमत 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज मॉडेलसाठी 1,699 पाउंड (अंदाजे 2,01,527.73 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. हा फोन ब्लॅक, डॉन गोल्ड आणि आयव्हरी व्हाइट रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यापूर्वी, चीनमध्ये हा फोन लॉंच झाला होता. या फोनच्या 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 8,999 युआन (अंदाजे 1,07,500 रुपये) होती. चीनमध्ये हा फोन डॉन गोल्ड, सिल्क रोड दुन्हुआंग, वेल्वेट ब्लॅक आणि वॉर्म व्हाइट रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 वैशिष्ट्ये
हॉनर मॅजिक V5 मॅजिकOS 9.0.1 वर आधारित अँड्रॉइड 15 वर चालतो. यात 7.95-इंच 2K (2,172×2,352 पिक्सल) 8T LTPO अंतर्गत डिस्प्ले आणि 6.45-इंच 8T LTPO OLED बाह्य स्क्रीन आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1,060×2,376 पिक्सल आहे. दोन्ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 4,320Hz PWM डिमिंग आणि 100 टक्के DCI-P3 रंग गॅमट कव्हरेज ऑफर करतात.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 प्रोसेसर
हा फोल्डेबल फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसरसह येतो, जो अॅड्रेनो 830 GPU, 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजसह जोडला आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये बाह्य बाजूस 50-मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा (f/1.6 अपर्चर), 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड शूटर आणि 64-मेगापिक्सल पेरीस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (3x ऑप्टिकल झूम) आहे. याशिवाय, अंतर्गत आणि बाह्य स्क्रीनवर प्रत्येकी 20-मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आहे.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 कनेक्टिव्हिटी आणि बॅटरी
हॉनर मॅजिक V5 मध्ये 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6.0, GPS/AGPS, गॅलिलियो, GLONASS, BeiDou, NFC, OTG आणि USB Type-C पोर्ट यासारखे कनेक्टिव्हिटी पर्याय आहेत. यात अॅक्सेलेरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, कंपास, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेन्सर, ग्रॅव्हिटी सेन्सर, हॉल सेन्सर आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर यासारखे सेन्सर आहेत. IP58+IP59 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. हा फोन 5,820mAh बॅटरीसह येतो, जी 66W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोल्ड केल्यावर याची जाडी 8.8 मिमी आणि अनफोल्ड केल्यावर 4.1 मिमी आहे, तर वजन केवळ 217 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं हा फोन अत्यंत हलका आणि पोर्टेबल आहे.

Honor
हॉनर मॅजिक V5 (Honor Magic V5)

Honor Magic V5 उपलब्धता
हॉनर मॅजिक V5 युके आणि काही युरोपीय देशांमध्ये उपलब्ध आहे, तर चीनमध्ये यापूर्वीच विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हा फोन आपल्या प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली हार्डवेयर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केटमध्ये नवीन मानक स्थापित करण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G : भारतात लवकरच लॉंच होणार बजेट स्मार्टफोन
  2. रियलमीनं 828 फॅन फेस्टिव्हलमध्ये 15,000mAh बॅटरीचा स्मार्टफोन्स सादर
  3. 10 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा 'हे' सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स

हैदराबाद : हॉनरनं गुरुवारी युके आणि काही युरोपीय देशांमध्ये आपला नवीन बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन, हॉनर मॅजिक V5, लॉंच केला. हा स्मार्टफोन 6.43-इंच बाह्य डिस्प्ले आणि 7.95-इंच अंतर्गत स्क्रीनसह येतो. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसर, 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजनं सुसज्ज, हा फोन जगातील सर्वात पातळ आणि हलका फोल्डेबल स्मार्टफोन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 5,820mAh बॅटरीसह येणारा हा फोन 66W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो. याशिवाय, IP58+IP59 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. जुलैमध्ये हा फोन प्रथम चीनमध्ये लॉंच झाला होता.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 किंमत
हॉनर मॅजिक V5 ची युकेमधील किंमत 16 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज मॉडेलसाठी 1,699 पाउंड (अंदाजे 2,01,527.73 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. हा फोन ब्लॅक, डॉन गोल्ड आणि आयव्हरी व्हाइट रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यापूर्वी, चीनमध्ये हा फोन लॉंच झाला होता. या फोनच्या 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 8,999 युआन (अंदाजे 1,07,500 रुपये) होती. चीनमध्ये हा फोन डॉन गोल्ड, सिल्क रोड दुन्हुआंग, वेल्वेट ब्लॅक आणि वॉर्म व्हाइट रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 वैशिष्ट्ये
हॉनर मॅजिक V5 मॅजिकOS 9.0.1 वर आधारित अँड्रॉइड 15 वर चालतो. यात 7.95-इंच 2K (2,172×2,352 पिक्सल) 8T LTPO अंतर्गत डिस्प्ले आणि 6.45-इंच 8T LTPO OLED बाह्य स्क्रीन आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1,060×2,376 पिक्सल आहे. दोन्ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 4,320Hz PWM डिमिंग आणि 100 टक्के DCI-P3 रंग गॅमट कव्हरेज ऑफर करतात.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 प्रोसेसर
हा फोल्डेबल फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसरसह येतो, जो अॅड्रेनो 830 GPU, 16 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेजसह जोडला आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये बाह्य बाजूस 50-मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा (f/1.6 अपर्चर), 50-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड शूटर आणि 64-मेगापिक्सल पेरीस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा (3x ऑप्टिकल झूम) आहे. याशिवाय, अंतर्गत आणि बाह्य स्क्रीनवर प्रत्येकी 20-मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आहे.

Honor Magic V5
हॉनर मॅजिक V5 (Honor)

Honor Magic V5 कनेक्टिव्हिटी आणि बॅटरी
हॉनर मॅजिक V5 मध्ये 5G, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ 6.0, GPS/AGPS, गॅलिलियो, GLONASS, BeiDou, NFC, OTG आणि USB Type-C पोर्ट यासारखे कनेक्टिव्हिटी पर्याय आहेत. यात अॅक्सेलेरोमीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, कंपास, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेन्सर, ग्रॅव्हिटी सेन्सर, हॉल सेन्सर आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर यासारखे सेन्सर आहेत. IP58+IP59 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. हा फोन 5,820mAh बॅटरीसह येतो, जी 66W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोल्ड केल्यावर याची जाडी 8.8 मिमी आणि अनफोल्ड केल्यावर 4.1 मिमी आहे, तर वजन केवळ 217 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं हा फोन अत्यंत हलका आणि पोर्टेबल आहे.

Honor
हॉनर मॅजिक V5 (Honor Magic V5)

Honor Magic V5 उपलब्धता
हॉनर मॅजिक V5 युके आणि काही युरोपीय देशांमध्ये उपलब्ध आहे, तर चीनमध्ये यापूर्वीच विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हा फोन आपल्या प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली हार्डवेयर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळं फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केटमध्ये नवीन मानक स्थापित करण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G : भारतात लवकरच लॉंच होणार बजेट स्मार्टफोन
  2. रियलमीनं 828 फॅन फेस्टिव्हलमध्ये 15,000mAh बॅटरीचा स्मार्टफोन्स सादर
  3. 10 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा 'हे' सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स

For All Latest Updates

TAGGED:

HONOR MAGIC V5हॉनर मॅजिक V5MAGIC V5HONOR MAGIC V5 PRICEHONOR MAGIC V5 FOLDABLE SMARTPHONE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.