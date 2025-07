ETV Bharat / technology

Honor 400 Pro vs Nothing Phone 3 5G : कोणता फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आहे तुमच्यासाठी योग्य? - HONOR 400 PRO VS NOTHING PHONE 3

Honor 400 Pro vs Nothing Phone 3 5G ( Honor,Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 16, 2025 at 9:53 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद : Honor 400 Pro आणि Nothing Phone 3 5G हे दोन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्स त्यांच्या आकर्षक डिझाइन आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह बाजारात धुमाकूळ घालत आहेत. जर तुम्ही उत्कृष्ट कॅमेरा, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि जलद चार्जिंग असलेला स्मार्टफोन शोधत असाल, तर हे दोन्ही पर्याय नक्कीच तुमच्या यादीत असतील. पण यापैकी कोणता फोन तुमच्या पैशांना अधिक मूल्य देतो? चला, या दोन फोन्सची सविस्तर तुलना करू आणि कोणता फोन तुमच्यासाठी योग्य आहे हे ठरवू. ऑनर 400 प्रो (Honor 400 Pro) प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स

Honor 400 Pro मध्ये Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट आहे, जो 3.3GHz वेगाने कार्य करतो. हा प्रोसेसर गेमिंग आणि हेवी ॲप्ससाठी अतिशय शक्तिशाली आहे. 256GB स्टोरेज आणि 12GB रॅमसह, हा फोन मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम आहे. दुसरीकडं, Nothing Phone 3 5G मध्ये Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर आहे, जो 3.2GHz वेगानं काम करतो. यात 12GB रॅम आणि 8GB व्हर्च्युअल रॅम आहे, ज्यामुळं सामान्य वापर आणि गेमिंगसाठी पुरेशी शक्ती मिळते. दोन्ही फोन्स हार्डवेअरच्या बाबतीत उत्तम आहेत, पण Honor चा Gen 3 चिपसेट किंचित शक्तिशाली आहे. ऑनर 400 प्रो (Honor)

डिस्प्ले आणि बॅटरी

Honor 400 Pro मध्ये 6.7 इंचांचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि HDR सपोर्टसह येतो. 460ppi पिक्सेल डेन्सिटीमुळं हा डिस्प्ले अत्यंत स्पष्ट आणि आकर्षक आहे. याची 6000mAh बॅटरी 100W फास्ट चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगसह येते. Nothing Phone 3 5G मध्ये 6.67 इंचांचा AMOLED LTPS डिस्प्ले आहे. हा फोन Corning Gorilla Glass 5 नं संरक्षित आहे आणि 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करतो. यात 1000Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 2160Hz PWM फ्रिक्वेंसी आहे, ज्यामुळं स्क्रीन स्मूथ आणि सुरक्षित आहे. याची 5500mAh बॅटरी 65W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. Nothing चा डिस्प्ले संरक्षण आणि स्मूथनेसमध्ये थोडा पुढं आहे, पण Honor बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग स्पीडमध्ये आघाडीवर आहे. ऑनर 400 प्रो (Honor 400 Pro) कॅमेरा सेटअप

Honor 400 Pro मध्ये 200MP + 50MP + 12MP चा ट्रिपल रीअर कॅमेरा सेटअप आहे, जो OIS सह येतो. यात 50MP + 2MP चा ड्युअल फ्रंट कॅमेरा आहे, जो उत्तम सेल्फी आणि 4K UHD व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. Nothing Phone 3 5G मध्ये 50MP चे तीन रीअर कॅमेरे आहेत, सर्व OIS सह, जे एकसमान डिटेल्स देतात. याचा 50MP फ्रंट कॅमेरा 4K व्हिडिओ 60fps वर शूट करू शकतो. Honor कॅमेरा मेगापिक्सेलमध्ये आघाडीवर आहे, तर Nothing संतुलित आणि सातत्यपूर्ण कॅमेरा परफॉर्मन्स देतो. किंमत

Honor 400 Pro ची किंमत 64,990 असण्याची शक्यता आहे, जी फ्लॅगशिप फोनसाठी आकर्षक आहे. Nothing Phone 3 5G ची किंमत 79,999 आहे, जी Honor पेक्षा 15,000 जास्त आहे. या किंमतीतील तफावत ग्राहकांसाठी निर्णायक ठरू शकते. ऑफर्स

Honor 400 Pro अद्याप लॉंच झाला नसल्यानं सध्याच्या ऑफर्स उपलब्ध नाहीत, पण लॉन्चनंतर अपडेट्स मिळू शकतात. Nothing Phone 3 5G साठी Croma सारख्या प्लॅटफॉर्मवर एक्सचेंज ऑफर्स किंवा EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. Honor 400 Pro आणि Nothing Phone 3 5G दोन्ही उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देतात. Honor किंमत आणि बॅटरीमध्ये आघाडीवर आहे, तर Nothing डिस्प्ले आणि व्हिडिओ क्षमतेत थोडा पुढं आहे. तुमच्या गरजांनुसार, या दोन फ्लॅगशिप्सपैकी कोणता तुमच्यासाठी योग्य आहे हे ठरवा आणि मगच फोन खरेदी करा. हे वाचलंत का :