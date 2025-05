ETV Bharat / technology

होंडा शाईन 100 : कमी बजेटमध्ये मायलेजसाठी सर्वोत्तम पर्याय - HONDA SHINE 100 LOW BUDGET

होंडा शाईन 100 ( Honda )

Published : May 14, 2025 at 3:48 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 4:08 PM IST

हैदराबाद : दररोज 60 किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या तरुणांमध्ये मायलेज देणाऱ्या बाइक्सची मागणी वाढत आहे. जर तुम्हीही होंडा कंपनीचे चाहते असाल आणि कमी बजेटमध्ये बाइक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर होंडा शाईन 100 तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. या बाइकबद्दल सविस्तर माहिती माहिती जाणून घेऊया या बातमीतून... होंडा शाईन 100 ची स्मार्ट वैशिष्ट्ये

होंडा शाईन 100 ही कमी बजेटमधील बाइक आहे, जी तुमच्या खिशाला परवडणारी आहे. होंडा कंपनीनं यात दोन व्यक्तींसाठी आरामदायी सीट, हँडल, अ‍ॅनालॉग स्पीडोमीटर, अ‍ॅनालॉग ओडोमीटर, अ‍ॅनालॉग ट्रिप मीटर, डिजिटल हेडलाइट, इंडिकेटर, पॅसेंजर फूटरेस्ट आणि शक्तिशाली इंजिनासह आकर्षक लूक दिला आहे. होंडा शाईन 100 चे ब्रेक्स

या बाइकचा लूक किंमतीनुसार आकर्षक आहे आणि ती मध्यमवर्गीयांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेली आहे. कंपनीनं यात पुढील बाजूस टेलिस्कोपिक सस्पेंशन आणि मागील बाजूस मोनो-शॉक सस्पेंशन दिले आहे. याशिवाय, थांबण्यासाठी ड्रम ब्रेक्सचा वापर करण्यात आला आहे.

