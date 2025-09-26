ETV Bharat / technology

होंडाची नवीन CB350C स्पेशल एडिशन लॉंच : रेट्रो क्लासिक मोटरसायकलमध्ये अधुनिक फीचर

होंडानं CB350C स्पेशल एडिशन लॉंच केली, रेट्रो स्टाइलसह यात आधुनिक फीचर्स आहे. दुचाकीची बुकिंग सुरू सुरू झालीय.

Honda CB350C Special Edition Launched
होंडाची नवीन CB350C स्पेशल एडिशन (Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 5:03 PM IST

हैदराबाद : होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (एचएमएसआय) आपल्या मोटरसायकल लाइनअपमध्ये नवीन CB350C स्पेशल एडिशन आणली आहे. ही बाइक ऑक्टोबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध होईल. या दुचाकीची बुकिंग सुरू झाली असून किंमत 2.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.

प्रीमियम रेट्रो क्लासिक
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआय) आपल्या प्रीमियम रेट्रो क्लासिक मोटरसायकल लाइनअपमध्ये एक दुचाकी लॉंच केलीय. CB350C स्पेशल एडिशन ही CB350 ची रीब्रँडेड आवृत्ती आहे, जी 350 सीसी सेगमेंटला ताजेपणा आणते. ही बाइक ब्रँडच्या बिगविंग डीलरशिपवर विकली जाईल आणि बुकिंग आता सुरू झाली असून, डिलिव्हरी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. एक्स-शोरूम किंमत 2.01 लाख रुपये आहे, जी CB350C च्या इतर दोन व्हेरिएंट्सपेक्षा जास्त आहे. DLX ची किंमत 1.97 लाख आणि DLX Pro ची 2.00 लाख रुपये आहे.

रियर फेंडर्सवर स्ट्राइप्ड ग्राफिक्स
ही स्पेशल एडिशन फ्युएल टँकवर खास स्टिकरसह येते, ज्यात फ्युएल टँक, फ्रंट आणि रियर फेंडर्सवर स्ट्राइप्ड ग्राफिक्स आहेत. रेट्रो एलिमेंट हायलाइट करण्यासाठी क्रोम रियर ग्रॅब रेल आणि ब्लॅक किंवा ब्राउन सीट ऑप्शन्स आहेत. रंग पर्यायांमध्ये रिबेल रेड मेटॅलिक आणि मॅट ड्यून ब्राउन यांचा समावेश आहे. ही बाइक क्लासिक डिझाइनसह आधुनिक फीचर्सनं सज्ज आहे. त्यात डिजिटल-एनालॉग इन्स्ट्रुमेंट पॅनल आहे, ज्यात होंडा स्मार्टफोन व्हॉइस कंट्रोल सिस्टम (HSVCS) एकीकृत केले आहे. यामुळे नेव्हिगेशन आणि अलर्ट्स सोपे होतात. याशिवाय असिस्ट आणि स्लिपर क्लच, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) आणि ड्युअल-चॅनेल ABS सारखी सेफ्टी फीचर्स आहेत.

एअर-कूल्ड इंजिन
पॉवरसाठी ही बाइक 348.36 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिनवर अवलंबून आहे, जी BSVI OBD2B E20-कॉम्प्लायंट PGM-FI तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. हे इंजिन 5,500 आरपीएमवर 20 हॉर्सपॉवर आणि 3,000 आरपीएमवर 29.5 एनएम टॉर्क देते, ज्याला 5-स्पीड ट्रान्समिशन जोडलं आहे. ही बाइक रेट्रो लवर्ससाठी परफेक्ट आहे, जी स्टाइल आणि परफॉर्मन्सचं संतुलन साधते. एचएमएसआयच्या या लॉंचमुळे भारतीय मार्केटमध्ये 350 सीसी सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल, आणि रायडर्सना अधिक वैयक्तिकृत पर्याय मिळेल.

