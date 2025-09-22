होंडा ॲक्टिवा 7G स्कूटर चांगल्या मायलेसह लवकरच लॉंच होणार
होंडा ॲक्टिवा 7G लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. अनोख्या वैशिष्ट्यांसह, ही स्कूटर जानेवारी 2026 मध्ये बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
Published : September 22, 2025 at 4:04 PM IST
हैदराबाद : होंडा ॲक्टिवा स्कूटरनं भारतात आपलं विशेष स्थान कायम राखलं आहे. कंपनीच्या प्रत्येक स्कूटर लॉंचनं बाजारात नवनवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. आता, होंडा ॲक्टिवा 7G लवकरच बाजारात येण्यासाठी सज्ज आहे. हे स्कूटर जानेवारी 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं अद्याप अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर केलेली नसली, तरी मीडियाच्या अहवालांनुसार ते जानेवारीत लॉंच होण्याची चर्चा आहे. ग्राहक या नव्या स्कूटरच्या अनोख्या वैशिष्ट्यांसाठी उत्सुक आहेत. या स्कूटरबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया या बातमीतून...
होंडा ॲक्टिवा 7G
होंडा ॲक्टिवा 7G हे स्कूटर आपल्या अनोख्या वैशिष्ट्यांमुळं ग्राहकांचं मन जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. या स्कूटरची किंमत 80,000 ते 90,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. कंपनी सुरुवातीला या स्कूटरवर आकर्षक फायनान्स योजना देखील देऊ शकते. बाजारात या स्कूटरची थेट स्पर्धा PURE EV ePluto 7G, TVS जुपिटर आणि Hero Pleasure+ Xtec यांच्याशी असेल. याशिवाय, TVS जुपिटर CNG, जी ऑक्टोबर 2025 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे, त्याच्याशीही ॲक्टिवा 7G ची स्पर्धा असेल. ही स्कूटर पूर्णपणे नवीन आणि अपडेटेड मॉडेल असेल, जी विविध रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.
डिझाइन आणि स्टायलिंग
होंडा ॲक्टिवा 7G चं डिझाइन सध्याच्या ॲक्टिवा 6G शी साम्य ठेवणारं असेल. सध्याच्या ॲक्टिवा 6G मॉडेलमध्ये निळा, लाल, पिवळा, काळा, पांढरा आणि राखाडी असे सहा रंग उपलब्ध आहेत. याशिवाय, ॲक्टिवा 7G ची लिमिटेड एडिशन आवृत्ती देखील बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या स्कूटरची स्टायलिश आणि आधुनिक रचना ग्राहकांना आकर्षित करेल. डिझाइनमधील सूक्ष्म बदल आणि आकर्षक लुक यामुळे ही स्कूटर बाजारात वेगळी ठरेल.
इंजिन आणि कार्यक्षमता
होंडा ॲक्टिवा 7G मध्ये 109cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन असण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन नवीनतम उत्सर्जन नियमांचं पालन करेल. सध्याच्या ॲक्टिवा 6G प्रमाणे, याची शक्ती 7.6 bhp आणि 8.8 N·m पीक टॉर्क जनरेट करेल. या स्कूटरची इंधन कार्यक्षमता देखील ॲक्टिवा 6G प्रमाणेच असेल, जी 45-50 किमी प्रति लिटर इतकी असेल. 5.3 लिटरच्या इंधन टँक क्षमतेसह, ही स्कूटर सुमारे 250 किमीची रेंज देऊ शकेल. ही कार्यक्षमता शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी योग्य आहे.
ग्राहकांची उत्सुकता
होंडा ॲक्टिवा 7G च्या लॉंचबद्दल ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. होंडाच्या स्कूटरनं नेहमीच विश्वासार्हता आणि टिकाऊपणासाठी नाव कमावलं आहे. या नव्या मॉडेलमुळं कंपनी आपलं बाजारातील स्थान आणखी मजबूत करेल. विविध रंग पर्याय, आधुनिक डिझाइन आणि इंधन कार्यक्षमता यामुळं ही स्कूटर तरुण आणि कुटुंबांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. याशिवाय, फायनान्स योजनांमुळं ग्राहकांना ही स्कूटर खरेदी करणं सोपं होईल. होंडा ॲक्टिवा 7G ही स्कूटर भारतीय बाजारात नवीन क्रांती घडवण्यास सज्ज आहे. आपल्या स्टायलिश डिझाइन, शक्तिशाली इंजिन आणि उत्कृष्ट इंधन कार्यक्षमतेसह, ही स्कूटर ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल.
