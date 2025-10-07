HMD Touch 4G लाँच: 3.2-इंच डिस्प्लेसह हायब्रिड फोन, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
HMD Touch 4G, भारतातील पहिला हायब्रिड फोन, 3.2-इंच टचस्क्रीन, ड्युअल सिम, 2MP कॅमेरा आणि S30+ टच UI सह लाँच झालाय.
Published : October 7, 2025 at 3:43 PM IST
हैदराबाद : HMD Touch 4G, भारतातील पहिला हायब्रिड फोन, आज लाँच करण्यात आला. हा फोन फीचर फोन आणि स्मार्टफोन यांच्यामधील पूल म्हणून काम करतो. यात 3.2-इंच QVGA टचस्क्रीन डिस्प्ले, ड्युअल सिम सपोर्ट आणि 2-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा फ्लॅशसह आहे. 64MB रॅम आणि 128MB अंतर्गत स्टोरेजसह हा फोन S30+ टच युजर इंटरफेसवर चालतो आणि यात क्विक-कॉल बटण आहे. किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध, हा फोन स्मार्ट आणि बेसिक फोन वापरकर्त्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
HMD Touch 4G
HMD Touch 4G हा फोन भारतात 3,999 मध्ये लाँच झाला आहे, जो 64MB रॅम आणि 128MB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसह उपलब्ध आहे. हा फोन सायन आणि डार्क ब्लू रंगांमध्ये HMD इंडिया वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. लवकरच हा फोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि निवडक ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समध्येही उपलब्ध होईल, असं कंपनीनं प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं.
3.2-इंच QVGA टच-सपोर्टेड डिस्प्ले
HMD Touch 4G मध्ये 3.2-इंच QVGA टच-सपोर्टेड डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 2.5D कव्हर ग्लास आहे. हा फोन युनिसॉक T127 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये 64MB रॅम आणि 128MB अंतर्गत स्टोरेज आहे. ड्युअल नॅनो सिम सपोर्टसह, हा फोन मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 32GB पर्यंत विस्तारित स्टोरेजला सपोर्ट करतो. हा फोन S30+ टच ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो आणि क्लाउड अॅप्स सुइटला सपोर्ट करतो, ज्यामध्ये व्हिडिओ, सोशल आणि युटिलिटी अॅप्सचा समावेश आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना क्रिकेट स्कोअर, बातम्या, हवामान अपडेट्स आणि टेट्रिस, सुदोकूसारखे HTML5 गेम्स स्ट्रीम करता येतात.
HMD Touch 4G कॅमेरा
कॅमेऱ्याबाबत, HMD Touch 4G मध्ये 2-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा आहे, जो LED फ्लॅशसह येतो, तर सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 0.3-मेगापिक्सेल VGA फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय, फोनमध्ये क्विक-कॉल बटण, ज्याला ICE (इन केस ऑफ इमर्जन्सी) की असंही म्हणतात. हे बटण तीन लहान क्लिक्स किंवा एक लांब दाबून सक्रिय केलं जाऊ शकतं. एक्सप्रेस चॅट अॅपद्वारे वापरकर्ते टेक्स्ट आणि व्हिडिओ कॉल करू शकतात, जे अँड्रॉइड आणि iOS डिव्हाइसेसवर विनामूल्य डाउनलोड करता येतं.
HMD Touch 4G कनेक्टिव्हिटी
HMD Touch 4G मध्ये 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11, ब्लूटूथ 5.0, GPS, Beidou, USB टाइप-C पोर्ट आणि 3.5mm ऑडिओ जॅक यासारख्या कनेक्टिव्हिटी पर्यायांचा समावेश आहे. याशिवाय, वायर्ड आणि वायरलेस FM रेडिओ आणि MP3 प्लेयरचा समावेश आहे.
HMD Touch 4G बॅटरी
हा फोन 2,000mAh रिमूव्हेबल बॅटरीसह येतो, जी एका चार्जवर 30 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ देण्याचा दावा करते. IP52 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासून संरक्षित आहे. हा हायब्रिड फोन 102.3×61.85×10.85 मिमी आकाराचा आणि 100 ग्रॅम वजनाचा आहे.
