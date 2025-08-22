हैदराबाद : हीरो मोटोकॉर्पनं अलीकडेच भारतात ग्लॅमर X लाँच केल्यानंतर आता आपली लोकप्रिय मोटरसायकल हीरो एक्सट्रीम 125R चं नवीन सिंगल-सीट व्हेरिएंट सादर केलं आहे. यापूर्वी ही मोटरसायकल केवळ स्प्लिट-सीट पर्यायासह उपलब्ध होती, परंतु आता नवीन अपडेटसह ग्राहकांना सिंगल-सीट पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या नवीन व्हेरिएंटची किंमत 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या बातमीत आपण या नवीन व्हेरिएंटच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.
हीरो एक्सट्रीम 125R (Hero Xtreme 125R )
हीरो मोटोकॉर्पनं भारतातील 125cc मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये हीरो एक्सट्रीम 125R चे नवीन सिंगल-सीट व्हेरिएंट लाँच केलं आहे. या मोटरसायकलमध्ये 124.7cc सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन आहे, जे 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेलं आहे. हे इंजिन 8,250 rpm वर 11.5 hp पॉवर आणि 6,000 rpm वर 10.5 Nm टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन नुकत्याच लाँच झालेल्या ग्लॅमर X मध्येही वापरलं गेलं आहे, जे शहरी आणि हायवेवर संतुलित कामगिरी प्रदान करतं. या इंजिनमुळं मोटरसायकलला 66 kmpl मायलेज मिळतं.
Hero Xtreme 125R वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
हीरो एक्सट्रीम 125R च्या सिंगल-सीट व्हेरिएंटमध्ये स्प्लिट-सीटच्या तुलनेत अधिक व्यावहारिक आणि आरामदायी सीट डिझाइन आहे. याशिवाय, या मोटरसायकलचं डिझाइन स्पोर्टी आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही कोपऱ्यांवर एक्सटेंशन, स्लीक टेल सेक्शन आणि शॉर्ट एक्झॉस्ट यांचा समावेश आहे. ही मोटरसायकल कोबाल्ट ब्लू, फायरस्टॉर्म रेड आणि स्टॅलियन ब्लॅक या तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Hero Xtreme 125R ब्लूटूथ कनेक्टिव्हि
या बाइकमध्ये ऑल-LED सेटअप आहे, ज्यामध्ये LED हेडलॅम्प, LED टेललॅम्प आणि LED ब्लिंकर्स यांचा समावेश आहे. याशिवाय, यात डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, जे ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते. या सेगमेंटमधील पहिली मोटरसायकल म्हणून, हीरो एक्सट्रीम 125R मध्ये सिंगल-चॅनल ABS आहे, जे सुरक्षित ब्रेकिंग सुनिश्चित करते.
240 mm डिस्क ब्रेक
हीरो एक्सट्रीम 125R मध्ये 37 mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि रीअरला शोवा-ट्यून्ड हायड्रॉलिक मोनोशॉक सस्पेंशन आहे. यामुळं रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरही सहज राइडिंग अनुभव मिळतो. ब्रेकिंगसाठी, यात पुढे 240 mm डिस्क ब्रेक आणि मागे 130 mm ड्रम ब्रेक आहे. याशिवाय, यात 90/90-17 (पुढे) आणि 120/80-17 (मागे) ट्यूबलेस टायर्स आहेत. बाइकचं वजन 136 किलो आहे, आणि सीटची उंची 794 mm आहे, जी रायडर्ससाठी आरामदायी आहे.
बाजारातील स्पर्धा
हीरो एक्सट्रीम 125R ची थेट स्पर्धा TVS रायडर 125, होंडा SP125 आणि बजाज पल्सर N125 यांच्याशी आहे. सिंगल-सीट व्हेरिएंटमुळं ही मोटरसायकल दैनंदिन वापरासाठी अधिक व्यावहारिक बनली आहे. याशिवाय, यात सिंगल-चॅनल ABS सारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
हीरो एक्सट्रीम 125R चं नवीन सिंगल-सीट व्हेरिएंट स्टायलिश डिझाइन, उत्कृष्ट मायलेज आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह 125cc सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय आहे. 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीसह, हे व्हेरिएंट तरुण रायडर्ससाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
हे वाचलंत का :