Splendor Plus Vs Shine 100 DX : कोणती बाइक आहे तुमच्यासाठी योग्य?

कम्युटर सेगमेंटमध्ये होंडा शाइन 100 DX आणि हीरो स्प्लेंडर प्लस यांच्यात टक्कर आहे. या दोन्ही दुचकीचे डिझाइन, वैशिष्ट्ये, हार्डवेअर, पॉवरट्रेन आणि किंमतींची तुलना करूया...

Hero Splendor Plus Vs Honda Shine 100 DX
Hero Splendor Plus Vs Honda Shine 100 DX (Hero, Honda)
Published : September 22, 2025 at 5:00 PM IST

हैदराबाद : होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया कंपनीनं कम्युटर सेगमेंटमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी होंडा शाइन 100 DX लाँच केली आहे. या सेगमेंटमध्ये हीरो स्प्लेंडर प्लसनं आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. दोन्ही बाइक्स ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय असून, त्यांच्यातील स्पर्धा तीव्र आहे. या बातमीत आम्ही या दोन्ही बाइक्सचं डिझाइन, वैशिष्ट्ये, हार्डवेअर, पॉवरट्रेन आणि किंमतींची तुलना करत आहोत.

डिझाइन
हीरो स्प्लेंडर प्लस आपल्या पारंपारिक आणि साध्या डिझाइनसाठी ओळखली जाते. कंपनीनं वेळोवेळी रंगसंगती आणि लिव्हरीमध्ये सुधारणा केल्या असून, बाइकला क्रोम फिनिशसह 3D लोगो आणि स्प्लेंडर+ बॅज मिळाले आहे. ही बाइक पाच रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: स्पोर्ट्स रेड ब्लॅक, ब्लॅक रेड पर्पल, फोर्स सिल्व्हर, ब्लॅक हेवी ग्रे आणि ब्लू ब्लॅक. या डिझाइनमुळं बाइकला आकर्षक आणि क्लासिक लूक मिळतो. दुसरीकडं, होंडा शाइन 100 DX मध्ये मोठा हेडलॅम्प आणि क्रोम सजावट आहे, जो प्लास्टिक बॉडीमध्ये बसवला आहे. तिची इंधन टँक जाड आणि स्टायलिश असून, सिंगल-पीस सीटसह एकत्रितपणे बाइकला आधुनिक स्वरूप प्रदान करते. ही बाइक चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे: पर्ल इग्नियस ब्लॅक, इम्पीरियल रेड मेटॅलिक, अॅथलेटिक ब्लू मेटॅलिक आणि जेनी ग्रे मेटॅलिक.

वैशिष्ट्ये
हीरो स्प्लेंडर प्लसमध्ये ॲनालॉग मीटर आहे, परंतु स्प्लेंडर प्लस XTEC आवृत्तीमध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, SMS अलर्ट, मायलेज इंडिकेटर यासारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. यामुळं ही बाइक टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत आधुनिक वाटते. होंडा शाइन 100 DX मध्ये पूर्णपणे डिजिटल LCD इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, जे रिअल-टाइम मायलेज, डिस्टन्स टू एम्प्टी, डिजिटल घड्याळ यासारखी माहिती प्रदान करते. ही वैशिष्ट्ये बाइकला स्पर्धेत आघाडीवर ठेवतात.

हार्डवेअर
दोन्ही बाइक्समध्ये टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि पाच-स्तरीय समायोज्य ट्विन-शॉक अॅब्सॉर्बर्स रिअरला आहेत. ब्रेकिंग सिस्टमसाठी दोन्ही बाइक्समध्ये फ्रंट आणि रिअरला ड्रम ब्रेक्स आहेत. दोन्ही बाइक्स ट्यूबलेस टायर्ससह येतात, फक्त फरक इतकाच आहे की शाइन 100 DX मध्ये 17-इंची चाके आहेत, तर स्प्लेंडर प्लसमध्ये 18-इंची चाके आहेत.

पॉवरट्रेन
हीरो स्प्लेंडर प्लस ट्युब्युलर डबल क्रॅडल फ्रेमवर आधारित आहे. यात 97.2 cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन आहे, जे 8,000 rpm वर 7.9 hp पॉवर आणि 6,000 rpm वर 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करतं. हे पॉवर 4-स्पीड ट्रान्समिशन आणि मल्टीप्लेट वेट क्लचद्वारे चाकांपर्यंत पोहोचते. होंडा शाइन 100 DX डायमंड-टाइप फ्रेमवर बनलेली आहे. यात 98.98 cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे, जे 7,500 rpm वर 7 hp पॉवर आणि 5,000 rpm वर 8.04 Nm टॉर्क जनरेट करतं. यातही 4-स्पीड ट्रान्समिशन आणि मल्टीप्लेट वेट क्लच आहे. रायडर्सना सेल्फ-स्टार्ट आणि किक-स्टार्ट पर्याय उपलब्ध आहेत.

किंमत
हीरो स्प्लेंडर प्लसची सुरुवातीची किंमत 83,251 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर होंडा शाइन 100 DX ची किंमत 75,950 (एक्स-शोरूम) आहे,.

हीरो स्प्लेंडर प्लस आणि होंडा शाइन 100 DX या दोन्ही बाइक्स कम्युटर सेगमेंटमधील मजबूत पर्याय आहेत. स्प्लेंडर प्लस आपल्या विश्वासार्हतेसाठी आणि क्लासिक डिझाइनसाठी ओळखली जाते, तर शाइन 100 DX आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि स्टायलिश लूकसह ग्राहकांचे लक्ष वेधते.

