हैदराबाद : भारतीय बाजारपेठेत मायलेज आणि किफायतशीर किंमत असलेल्या दुचाकींना मोठी मागणी आहे. यात हिरो एचएफ डिलक्स आणि बजाज प्लॅटिना 100 या दोन दुचाकींना मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्गात मोठी मागणी आहे. या दोन्ही दुचाकी किमी किंमतीत उत्कृष्ट मायलेज देतात. मात्र, यातील कोणती दुचाकी तुमच्यासाठी योग्य आहे? चाला जाणून घेऊया या बातमीतून दोन्ही दुचाकींचे वैशिष्ट्ये, मायलेज आणि किंमत..
HF Deluxe vs Platina 100 किंमत आणि व्हेरिएंट
हीरो डिलक्सची एक्स शोरूम किंमत साधारण 59 हजार 998 रुपयांपासून सुरू होते, तर बजाज प्लॅटिना 100 ची किंमत 68 हजार 685 रुपयांपासून सुरू होतेय. हीरो डिलक्स ही कमी किमतीमुळं अधिक किफायतशीर असून तिला पाच रंग पर्याय मिळतात. तसंच ही दुचाकी तुम्ही सात वेगवेगळ्या व्हेरिएंटमध्ये खरेदी करू शकता. याउलट बजाज प्लॅटिना 100 केवळ एका व्हेरिएंटमध्येच येत असून तीला चार रंग पर्याय देण्यात आले आहेत. तुम्हाला परवडणारी आणि अधिक पर्याय असलेली दुचाकी खरेदी करायची असेल, तर तुम्ही हीरो एचएफ डिलक्सचा विचार करू शकता.
HF Deluxe vs Platina 100 इंजिन आणि परफॉर्मन्स
बजाज प्लॅटिना 100 मध्ये 102 सीसी सिंगल सिलेंडर, एअर कूल्ड इंजिन मिळतं. हे इंजिन 7.79 बीचपीची शक्ती आणि 8.3 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. दुसरीकडं हीरो एचएफ डिलक्समध्ये 97.2 सीसी सिंगल सिलिंडर इंजिन असून ते 7.91 बीएचपी पॉवर आणि 8.05 टॉर्क निर्माण करतं. दोन्ही दुचाकीत 4 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आहे. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत दोन्ही दुचाकी जवळपास समानच आहेत. पण प्लॅटिना 100 चं इंजिन थोडं अधिक रिफाइन्ड आहे.
HF Deluxe vs Platina 100 मायलेज
मायलेजच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, बजाज प्लॅटिना 100 हीरो एचएफ डिलक्सवर थोडी सरस ठरतेय. बजाज कंपनीचा दावा आहे की, प्लॅटिना 100, 75 किमी/मायलेज देते. तुम्हाला रोज 80 ते 100 किमीचा प्रवास करावा लागत असेल तर, तुम्ही प्लॅटिनाचा विचार करायला हवा. कारण ही दुचाकी तुमच्या इंधन खर्चात बचत करू शकते.
HF Deluxe vs Platina 100 वैशिष्ट्ये
दोन्ही दुचाकीत ड्रम ब्रेस्क आणि पिलियन ग्रॅबरेल सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. प्लॅटिना 100 मध्ये 11 लिटर इंधन टाकी असून तीचं सीट 1100 मिमी उंच आहे. दुसरीकडं एचएफ डिलक्समध्ये 9.1 लिटरची इंधन टाकी असून तीच सीट 1045 मिमी आहे. प्लॅटिना 100 चं सीट आणि तीची इंधन टाकी क्षमता लांबच्या प्रवासासाठी अधिक फायदेशी आहे. याउलट एचएफ डिलक्सच कमी वजन (110 किलो) आणि कमी सीट उंची यामुळं ती शहरातील प्रवासासाठी फायदेशी आहे.
|वैशिष्ट्ये
|बजाज प्लॅटिना 100
|हीरो एचएफ डिलक्स
|किंमत (एक्स- शोरूम)
|68 हजार 685 पासून सुरू
|59 हजार 998 पासून सुरू
|हेरिएंट्स
|1
|7
|रंग पर्याय
|4
|5
|इंजिन
|102 सीसी, सिंगर-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन
|97.2 सीसी, सिंगर-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन
|पॉवर
|7.79 बीएचपी - 7500 आरपीएमत
|7.91 बीएचपी - 8000 आरपीएमत
|टॉर्क
|8.3 एनएम - 5500 आरपीएम
|8.05 एनएम - 6000 आरपीएम
|ट्रान्समिशन
|4-स्पीड मॅन्युअल
|4-स्पीड मॅन्युअल
|मायलेज
|75 किमी/लिटर (दावा)
|70 किमी/लिटर (दावा)
|इंधन टाकी क्षमता
|11 लिटर
|9.1 लिटर
|सीट उंची
|1100 मिमी
|1045 मिमी
|वजन
|117 किलो
|110 किलो
|बेक्स
|ड्रम (पुढं आणि मागे)
|ड्रम (पुढं आणि मागे)
|सस्पेंशन (पुढं)
|टेलिस्कोपिक फोर्क
|टेलिस्कोपिक फोर्क
|सस्पेंशन (मागं)
|स्प्रिंग-इन-स्प्रिंग(SNS)
|2-स्टेप अडजस्टेबल ॲडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर
|वैशिष्ट्ये
|पिलियन ग्रॅबरेल, इलेक्ट्रिक स्टार्ट
|पिलियन ग्रॅबरेल, इलेक्ट्रिक स्टार्ट , i3S तंत्रज्ञान (काही व्हेरिअएंट)
|देखभार खर्च (मेन्टनन्स)
|कमी
|अतिशय कमी
|लांबच्या प्रवासासाठी योग्य, अधिक मायलेज
|शहरी प्रवासासाठी चांगली
HF Deluxe vs Platina 100 देखभाल खर्च
दोन्ही दुचाकी कमी देखभाल खर्चासाठी ओळखल्या जातात. एचएफ डिलक्सचा देखभाल खर्च कमी असून ती शहरी आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर चांगली कामगिरी करते. प्लॅटिना 100 देखील कमी देखभाल खर्चासह विश्वासार्ह आहे, पण काही ठिकाणी या दुचाकीच्या सर्व्हिस सेंटर्सची उपलब्धता हीरोच्या तुलनेत असू शकते.
हीरो एचएफ डिलक्स आणि बजाज प्लॅटिना 100 या दोन्ही दुचाकी कमी बजेट असणाऱ्या ग्राहकांसाठी फायदेशी आहेत. तुम्ही कमी किमतीत अधिक रंग पर्याय शोधत असाल तर, हीरो एचएफ डिलक्स या योग्य पर्याय आहे. दुसरीकडं जर तुम्हाला अधिक मायलेज, मोठी इंधन टाकी हवी असेल तर, तुमच्यासाठी बजाज प्लॅटिना 100 चांगला पर्याय आहे. तुमच्या बजेट आणि प्राधान्यावर तुम्ही दोन्ही दुचाकीपैकी कोणतीही एक खरेदी करू शकता.
