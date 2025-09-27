एका चुकीवरून कसं पडलं गुगलचं अनोखं नाव? जाणून घ्या गुगलच्या 27 वा वाढदिवसनिमित्त प्रवास
इंटरनेटचा राजा गुगल आज 27 वर्षांचा झालंय .स्टॅनफोर्डच्या डोममधून सुरू झालेल्या या प्रवासानं जग बदलले. शोधापासून एआयपर्यंत, एका टायपोमुळं जन्मलेला हा दिग्गज कायम नवोन्मेष करतो.
Published : September 27, 2025 at 3:24 PM IST
हैदराबाद : इंटरनेटच्या जगातील सर्वात मोठं दिग्गज सर्च इंजिन गुगल आपला 27 वा वाढदिवस (Google celebrating 27th birthday ) साजरा करत आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपल्या प्रत्येक क्षणात गुगलचा सहभाग असतो. शोध घेणे, नकाशा पाहणे, ईमेल पाठवणे किंवा व्हिडिओ बघणे, सगळ्यात गुगलच! 1998 मध्ये स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील दोन तरुण विद्यार्थ्यांच्या डोममधून सुरू झालेला हा प्रवास आज ट्रिलियन डॉलरांच्या कंपनीत रूपांतरित झाला आहे. गुगलचा जन्म 4 सप्टेंबर 1998 रोजी झाला असला तरी, 27 सप्टेंबर हा त्याचा वाढदिवस (Google 27th birthday ) आहे, कारण त्याच दिवशी गुगलनं पहिल्यांदा एक लाख पानांचा शोध इंडेक्स केला होता. यंदाच्या वाढदिवसासाठी गुगलनं विशेष डूडल तयार केलं आहे, ज्यात 1998 चा मूळ लोगो पुन्हा जिवंत झाला आहे. या बातमीत गुगलच्या इतिहास, संस्थापक, सेवांचा विस्तार, लोगो विकास, मूल्यांकन आणि भविष्यकाळाचा पूर्ण आढावा घेणार आहोत. गुगल केवळ शोध इंजिन नसून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चं नेतृत्व आणि डिजिटल जगाचा कणा आहे.
गुगलचा जन्म आणि सुरुवातीचा प्रवास
गुगलची सुरुवात 1995 मध्ये होते, जेव्हा स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात लॅरी पेज आणि सर्जे ब्रिन हे दोन पीएचडी विद्यार्थी भेटले. लॅरी पेज, मिशिगनमधील एका प्रोफेसरांचे पुत्र, आणि सर्जे ब्रिन, रशियन इमिग्रंट कुटुंबातील होता, यांनी इंटरनेटवरील माहितीचं संघटन करण्याची महत्वाकांक्षी कल्पना मांडली. सुरुवातीला त्यांचा प्रकल्प 'बॅकरब' नावानं ओळखला जाणारा होता, जो वेब पानांच्या लिंक्सद्वारे माहितीचे रँकिंग करत होता. हा प्रकल्प स्टॅनफोर्डच्या डोममध्ये विकसित झाला आणि 1996 पर्यंत त्यांनी 'गुगल' नावाची सुरुवात केली.
4 सप्टेंबर रोजी गुगल अधिकृतपणे लाँच
1998 मध्ये, 4 सप्टेंबर रोजी गुगल अधिकृतपणे लाँच झालं. पण खरा वाढदिवस 27 सप्टेंबर हाच का? कारण त्याच दिवशी गुगलनं पहिल्यांदा एक लाख वेब पानांचा इंडेक्स तयार केला होता, ज्यामुळं त्याची लोकप्रियता झपाट्यानं वाढली. सुरुवातीला गुगल याहू आणि अल्टाव्हिस्टा सारख्या स्पर्धकांपासून वेगळं दिसलं, कारण त्याचं शोध परिणाम अचूक आणि वेगवान होते. साधे डिझाइन, क्लीन इंटरफेस आणि मजेदार डूडल्सनं गुगलनं लोकांच्या मनात घर केलं. 1999 पर्यंत गुगलनं पहिलं गुगल डूडल लाँच केलं, जे बर्निंग मॅन फेस्टिव्हलसाठी होतं आणि ते आजही कंपनीच्या सांस्कृतिक डीएनएचा भाग आहे. 2000 मध्ये गुगलनं अॅडवर्ड्स लाँच केलं, ज्यानं जाहिरातींचा खेळ बदलला. हा व्यवसायाचा मुख्य आधार ठरला, ज्यामुळं कंपनीनं निधी उभारला. 2001मध्ये एरिक श्मिट CEO झाले, ज्यांनी गुगलला व्यावसायिकदृष्ट्या मजबूत केलं. 2004 हे वर्ष सोन्याचं ठरलं, जेव्हा गुगलनं IPO केलं. $85 प्रति शेअरनं 19.6 मिलियन शेअर्स विकून $1.67 अब्ज उभारले गेले. या IPO नंतर गुगलची शेअर किंमत वाढत गेली आणि आज तो नॅस्डॅकवर प्रभावी आहे.
एक चूक आणि गुगलचं अनोखं नाव
गुगलचं नाव कसं पडलं, याची कथा एका छोट्या टायपोमुळं घडलीय. लॅरी पेज आणि सर्जे ब्रिन यांना शोध इंजिनचं नाव 'गुगोल' ठेवायचं होतं. गुगोल म्हणजे 1 नंतर 100 शून्यांची संख्या, जी '10 ते द पॉवर 100' अशी ओळखली जाते. हे नाव त्यांच्या कल्पनेला प्रतिबिंबित करत होते – वेबवरील अनंत माहिती एका ठिकाणी आणणे. पण डोमेन नोंदणी करताना 'googol.com' ऐवजी 'google.com' टायप झालं. ही चूक इतकी आवडली की त्यांनीच ती कायम ठेवली. आज 'गुगल' हे नाव जगातील सर्वात ओळखला जाणारे ब्रँड आहे. या नावामुळं गुगलचा लोगो देखील अनोखा झाला. सुरुवातीला लोगोमध्ये हिरवा 'L' ची चूक झाली होती, जी आजही चर्चेचा विषय आहे. काही म्हणतात ती डिझाइन ब्लंडर होती.
लोगो विकास आणि डूडल्सची मजेदार दुनिया
गुगलचा लोगो हा केवळ डिझाइन नसून, कंपनीच्या उत्क्रांतीचं प्रतिबिंब आहे. 1998 च्या पहिल्या लोगोमध्ये सॅरिफ फॉंट (टाइम्स न्यू रोमनसारखे) आणि 3डी छाया होती. 1999 मध्ये रुथ केदार यांनी नवीन लोगो डिझाइन केला, जो कॅटुल फॉंटवर आधारित होता आणि रंगीत अक्षरे – निळा G, लाल o, पिवळा o, हिरवी e, लाल l, हिरवी e – जे आजही कायम आहेत. 2010 पर्यंत लोगोमध्ये बदल झाले – शॅडोज कमी झाले. 2013 मध्ये तो फ्लॅट डिझाइनमध्ये गेला, आणि 2015 मध्ये प्रोडक्ट सॅन्स फॉंट आला, जो मिनिमलिस्ट आणि आधुनिक आहे. यंदाच्या वाढदिवस डूडलमध्ये 1998 चा लोगो परत आला, जो नॉस्टॅल्जिक आहे. डूडल्सची सुरुवात 1999 मध्ये झाली, ज्यात जगभरातील सण, हिरो आणि घटनांना सन्मानित केलं जातं. आज 27 वर्षांत हजारो डूडल्स तयार झाले आहेत, जे गुगलला मजेदार आणि लोककेंद्रित बनवतात.
गुगल शोधापासून एआय पर्यंत
गुगल केवळ शोध इंजिन नसून, अब्जावधी लोकांच्या जीवनाचा भाग आहे. मुख्य सेवांमध्ये गुगल सर्च येतं, जो 100 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. 2004 मध्ये जीमेल लाँच झालं, ज्यात 15 जीबी फ्री स्टोरेज होतं, ज्यानं ईमेल जग बदललं. गुगल मॅप्स (2005) नं नेव्हिगेशन सोपं केलं, आणि यूट्यूब (2006 मध्ये अधिग्रहित) नं व्हिडिओ स्ट्रीमिंगला नवं रूप दिलं. गुगल डॉक्स (2006) नं क्लाउड-बेस्ड ऑफिस वर्क सुरू केलं, ज्यात डॉक्स, शीट्स आणि स्लाइड्स येतात. अँड्रॉइड (2008) नं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये क्रांती घडवली, आज 70% पेक्षा जास्त स्मार्टफोन्सवर चालते. गुगल पे (2017) नं डिजिटल पेमेंट्स सुरक्षित केलं.
डिजिटल इकोसिस्टम
2010 नंतर एआयवर फोकस वाढला. 2015 मध्ये अल्फाबेट इंक. स्थापन झाली, ज्यानं गुगलला मुख्य व्यवसाय (शोध, जाहिराती, यूट्यूब) आणि 'अदर बेट्स' (वायमो, व्हेरिली, डीपमाइंड) मध्ये विभागलं. आज गुगल पिक्सल फोन्स, नेस्ट स्मार्ट होम, आणि जेमिनी एआय सारख्या उत्पादनांमुळं एआय लीडर आहे. गुगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म एंटरप्राइज सोल्युशन्ससाठी $100अब्जांपेक्षा जास्त उत्पन्न देतो. गुगलच्या उत्पादनांची यादी लांब आहे: गुगल फोटोज, क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोअर, मीट, चॅट, व्हर्टेक्स एआय, आणि बरेच काही. या सर्वांनी गुगलला डिजिटल इकोसिस्टम बनवलं आहे.
भारतीय वंशाचे CEO
2015 मध्ये लॅरी पेज आणि सर्जे ब्रिन यांनी सुंदर पिचाई यांना गुगलचे CEO बनवलं. मदुराईत जन्मलेले पिचाई 2004 मध्ये गुगलमध्ये रुजू झाले आणि क्रोम आणि अँड्रॉइड विकसित केलं. 2019 मध्ये ते अल्फाबेटचे CEO झाले.2024 मध्ये पिचाईंचे एकूण वेतन $10.73 मिलियन होते, ज्यात स्टॉक अवॉर्ड्सचा समावेश आहे. त्यांची नेस्ट वर्थ $1.3 अब्ज आहे, मुख्यतः गुगल शेअर्समुळं. 2025 मध्येही त्यांचं उत्पन्न $10 मिलियनच्या आसपास आहे, आणि ते जगातील श्रीमंत CEOs मध्ये आहेत. पिचाईंच्या नेतृत्वात गुगलनं एआयवर $75अब्ज गुंतवले आहे.
मूल्यांकन आणि आर्थिक यात्रा
2004 च्या IPO नंतर गुगलचा मार्केट कॅप वाढत गेला. 2020 मध्ये $1 ट्रिलियन, 2021 मध्ये $2 ट्रिलियन, आणि 2025 मध्ये $3ट्रिलियन ओलांडले. सध्या अल्फाबेटचा मार्केट कॅप $2.984 ट्रिलियन आहे, ज्यामुळं गुगल जगातील चौथी सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. एआय आणि क्लाउडमुळं वॉल स्ट्रीटचा फेवरेट असलेला गुगल, नॅस्डॅकवर GOOGL आणि GOOG शेअर्सनं ट्रेड होतो. 2025 मध्ये शेअर किंमत $241.13 पर्यंत पोहोचली, ज्यानं मार्केट कॅप $2.92 ट्रिलियन झाला.
27 वर्षांचं नवोन्मेष आणि भविष्य
87 वर्षांत गुगलनं इंटरनेट, व्यवसाय आणि जीवन पुनर्परिभाषित केलं. शोध अल्गोरिदमपासून जेमिनी एआय पर्यंत, गुगलनं नवोन्मेष सतत चालू ठेवला. वायमोच्या सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार्सपासून डीपमाइंडच्या प्रोटीन फोल्डिंग पर्यंत, 'अदर बेट्स'नं कल्पनांना बळ दिलं. भविष्यात एआय केंद्रित असणारा गुगल, प्रतिस्पर्धा विरोधी आव्हानांना तोंड देईल. जेमिनी सारख्या मॉडेल्सनं चॅटजीपीटीला टक्कर दिली आहे. गुगलचा पुढचा अध्याय क्रांतिकारी असेल, ज्यात क्वांटम कम्प्युटिंग आणि सस्टेनेबल टेक यांचा समावेश असेल.
गुगलचा 27 वा वाढदिवस केवळ सेलिब्रेशन नसून, एका छोट्या टायपोमधून जन्मलेल्या स्वप्नाची यशोगाथा आहे. लॅरी पेज आणि सर्जे ब्रिन यांच्या कल्पनेनं जग बदललं. गुगल आज सुंदर पिचाईंच्या नेतृत्वात पुढं जातंय. गुगल शोधतोच नाही, तर भविष्य घडवतो. "सर्च ऑन!" असा संदेश देऊन गुगल आपला प्रवास सुरू ठेवतंय.
