भारतातील IVF लॅब्ससाठी AI सक्षम एम्ब्रियो मूल्यमापन साधन; हना हेल्थ आणि काई हेल्थ यांच्यातील भागीदारी

हना हेल्थनं काई हेल्थसोबत भागीदारी केली. AI-सक्षम 'व्हिटा एम्ब्रियो' (AI enabled embryos) साधनानं भारतातील IVF क्लिनिक्सना एम्ब्रियो निवड करण्यास मदत करेल.

By ANI

Published : September 24, 2025 at 10:43 AM IST

नवी दिल्ली : डीएसएस इमेजटेकची IVF शाखा असलेल्या हना हेल्थनं दक्षिण कोरियातील काई हेल्थसोबत भागीदारी केली आहे. यामुळं भारतातील IVF लॅब्सना त्यांच्या AI सक्षम एम्ब्रियो मू(AI enabled embryos) ल्यमापन साधन 'व्हिटा एम्ब्रियो'चा फायदा होईल. हे साधन IVF प्रक्रियेत डॉक्टरांना अधिक अचूक आणि सुसंगत निर्णय घेण्यास मदत करेल, ज्यामुळं यशस्वीता वाढेल आणि रुग्णांच्या आत्मविश्वासात भर पडेल.

भारतातील IVF क्षेत्रात क्रांती घडवणारी ही भागीदारी आहे. हना हेल्थ, डीएसएस इमेजटेकची IVF विभागाची प्रमुख शाखा आहे. ही कंपनी मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स, लाइफ सायन्सेस आणि बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आघाडीवर आहे. दक्षिण कोरियातील काई हेल्थसोबतच्या या भागीदारीमुळं भारतातील IVF क्लिनिक्सना 'व्हिटा एम्ब्रियो' हे AI-सक्षम साधन उपलब्ध होईल. हे साधन एम्ब्रियो निवडण्याच्या प्रक्रियेत डॉक्टरांना डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळं रोपण यशस्वीता वाढेल आणि IVF सायकल्स छोट्या होतील. परिणामी, उपचारांचे एकूण परिणाम सुधारतील आणि रुग्णांमध्ये विश्वास निर्माण होईल.

हना हेल्थच्या IVF विभागाचे उपाध्यक्ष श्री. ए.आर. घाटक म्हणाले, "ही भागीदारी डीएसएस इमेजटेकच्या नवकल्पना, तंत्रज्ञान एकीकरण आणि IVF मधील क्लिनिकल मानक उंचावण्याच्या ध्येयाशी जुळते. क्लिनिकल अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, व्हिटा एम्ब्रियोचे AI एम्ब्रियो निवडण्याच्या अचूकतेत 25 टक्क्यांनी वाढ करू शकतं, जी मानवी मूल्यमापनापेक्षा श्रेष्ठ आहे.

काई हेल्थच्या सीईओ आणि संस्थापक डॉ. ह्येजुन ली म्हणाल्या, "भारत हे IVF साठी सर्वात वेगानं वाढणारी बाजारपेठ आहे आणि येथे प्रचंड क्षमता आहे. आमचे प्रगत AI-सक्षम एम्ब्रियो निवड साधन 'व्हिटा एम्ब्रियो' भारतातील क्लिनिक्समध्ये आणून आम्ही IVF तज्ज्ञांना अधिक अचूक साधनांनी सक्षम करू इच्छितो, ज्यामुळं यशस्वीता आणि रुग्णांच्या परिणामात सुधारणा होईल." IVF प्रक्रियेत एम्ब्रियो निवड ही प्रक्रिया अनेकदा परिवर्तनशील आणि वैयक्तिक असते, जी मुख्यतः एम्ब्रायोलॉजिस्टच्या अनुभवावर अवलंबून असते. AI साधनाने त्यांच्या कौशल्याला पूरक देऊन IVF तज्ज्ञ यशस्वीता वाढवू शकतील.

जागतिक तंत्रज्ञानात भागीदारी करून भारतात सर्वसमावेशक IVF उपाययोजना पुरवणे याचं उदिष्ट्ये आहे. 'व्हिटा एम्ब्रियो' हे साधन जगभरातील अनेक भागांत वैद्यकीय उपकरण प्रमाणपत्र मिळवलं आहे, ज्यात भारताचा समावेश आहे. भारतात IVF सायकल्सची संख्या 2030 पर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या 'व्हिटा एम्ब्रियो' हे साधन नोवा IVF फर्टिलिटीमध्ये अमलात आणलं जात आहे, जी भारतातील सर्वात वेगानं वाढणारी फर्टिलिटी चेन असून त्याला 120 क्लिनिक्स जोडलेले आहे. येत्या महिन्यांत भारतातील अधिक IVF क्लिनिक्समध्ये हे साधन स्वीकारले जाईल. भारतातील IVF बाजारपेठ वेगाने विस्तारत आहे. दरवर्षी लाखो जोडप्यांना फर्टिलिटी उपचारांची गरज भासते आणि AI सारख्या तंत्रज्ञानानं यशस्वीता 20-30 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. हना हेल्थ आणि काई हेल्थची ही भागीदारी IVF क्षेत्रात नवीन युगाची सुरुवात आहे, ज्यात तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय कौशल्य यांचा संगम होईल. यामुळं केवळ यशस्वीता वाढणार नाही, तर रुग्णसेवेची गुणवत्ता आणि नैतिकता सुधारेल. भविष्यात अशा भागीदारीमुळं भारत IVF सुपरपॉवर म्हणून उदयास येईल.

