HAL, ISRO साठी रॉकेट बनवणार, अंतराळ संस्थेसोबत SSLV तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारावर स्वाक्षरी

इस्रोनं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत स्मॉल सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल्स तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारावर स्वाक्षरी केली.

Small Satellite Launch Vehicle during a successful test in 2023
2023 मधील यशस्वी चाचणी दरम्यान लहान उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 9:28 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) नं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सोबत स्मॉल सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल्स (एसएसएलव्ही) च्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार लोअर अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) मध्ये 500 किलोपेक्षा कमी वजनाचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी डिझाइन केलेलं तीन-टप्पे असलेलं यान असेल0.

अवकाश क्षेत्र प्रवर्तक इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (आयएनएसएपीसी) द्वारे केलेला, हा तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा 100 वा करार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एचएएलनं अदानी ग्रुप-समर्थित अल्फा डिझाइन टेक्नॉलॉजीजच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमला ​​मागं टाकलं टाकून इस्रो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआयएल) आणि आयएनएसएपीसी सोबत करार केलाय.

आयएनएसएपीसीनं म्हटलं आहे की करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कालावधीत, भारतीय अंतराळ संस्था एचएएलला स्मॉल सॅटेलाईट लाँच व्हेईकल्स (एसएसएलव्ही) मध्ये प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल, असं निवेदनात म्हटलं आहे. एका निवेदनात, HAL नं म्हटलं आहे की करारामुळं SSLV तंत्रज्ञानासाठी एक अनन्य, अहस्तांतरणीय परवाना देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये व्यापक डिझाइन, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, एकत्रीकरण, प्रक्षेपण ऑपरेशन्स आणि उड्डाणानंतरचं विश्लेषण दस्तऐवजीकरण तसंच प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.

HAL चे प्रयत्न केवळ SSLV चं स्वदेशी उत्पादन सुनिश्चित करणार नाहीत, तर भारतीय MSME, स्टार्ट-अप आणि व्यापक औद्योगिक परिसंस्थेसाठी नवीन संधी निर्माण करतील, असं कंपनीनं म्हटलं आहे. भारतीय आणि जागतिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी SSLV चे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्याची जबाबदारी HAL ची असेल. HAL चे CMD D K सुनील म्हणाले, “HAL IN-SPACE, ISRO आणि NSIL सोबत काम करेल जेणेकरून SSLV तंत्रज्ञान आत्मसात केलं जाईल, ज्यामुळं लहान उपग्रह प्रक्षेपण सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचे सर्वोच्च मानक सुनिश्चित होतील.”

या प्रसंगी बोलताना इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन म्हणाले, "भारताच्या व्यावसायिक अवकाश क्षेत्राच्या उदारीकरणामुळं, संधी निश्चितच वाढत आहेत. इस्रोमध्ये, आमच्याकडं सामायिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक गतिमान तंत्रज्ञान हस्तांतरण यंत्रणा आहे." अंतराळ संस्था HAL टीमला SSLV च्या तयारी-ते-उड्डाण स्पर्शिकेवर मार्गदर्शन करेल जे भारतातील अवकाशात खोल-तंत्रज्ञान सहकार्याचा पुढील टप्पा परिभाषित करेल, असं त्यांनी सांगितलं.

INSPACE चे अध्यक्ष पवन कुमार गोएंका म्हणाले की SSLV तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी ISRO, HAL, NSIL आणि INSPACE मधील सहकार्य या उपक्रमात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांनी असंही म्हटलं की 'भारताला अंतराळ क्षेत्रात किफायतशीर आणि विश्वासार्ह प्रक्षेपण सेवांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकसीत करणार आहेत. त्यांनी सांगितलं की, या करारामुळं HAL ला SSLV ची अंमलबजावणी स्वतंत्रपणे हाती घेता येईल आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची पूर्तता करता येईल.

सुनील म्हणाले की HAL SSLV तयार करण्यासाठी, आवश्यक कार्यबल प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि स्वावलंबी परिसंस्था स्थापित करण्यासाठी त्याच्या अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षमतांचा वापर करेल. त्यांनी नमूद केलं की या प्रयत्नाचा उद्देश भारताला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना सातत्यपूर्ण, किफायतशीर लघु-उपग्रह प्रक्षेपण सेवा प्रदान करण्यास सक्षम करणे आहे.

