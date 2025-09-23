भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला GST 2.0 सुधारणांमुळं नवीन उभारी
नुवामा अहवालानुसार, GST 2.0 सुधारणांमुळं प्रवासी वाहन क्षेत्रातील मागणी वाढ FY29 पर्यंत कायम राहील.
नवी दिल्ली : नुवामा अहवालानुसार, भारतातील प्रवासी वाहन (PV) क्षेत्रातील मागणी वाढीचं चक्र FY29 पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. GST 2.0 सुधारणा, नवीन उत्पादनांचा परिचय आणि आर्थिक सुधारणांमुळं ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मजबूत पाठबळ मिळत आहे. यामुळं प्रवासी वाहनं, दुचाकी आणि ट्रॅक्टर्सच्या विक्रीत वाढ अपेक्षित आहे.
FY29 पर्यंत मागणी कायम
नुवामा या आर्थिक संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र सध्या मागणी वाढीच्या मध्य ते प्रगत टप्प्यात आहे. प्रवासी वाहन (PV) क्षेत्रानं FY21 मध्ये आपला नीचांक पाहिला होता, तर FY23 मध्ये यापूर्वीच्या उच्चांकाला मागं टाकलं होतं. आता हे क्षेत्र नवीन उच्चांक गाठण्याच्या मार्गावर आहे. अहवालानुसार, ऐतिहासिक डेटावर आधारित, मागणी वाढीचं चक्र सरासरी सहा वर्षे आणि कमाल आठ वर्षे टिकतं. त्यामुळं प्रवासी वाहनांचं हे चक्र FY27 ते FY29 पर्यंत कायम राहू शकतं.
GST मध्ये 13 टक्क्यांपर्यंत कपात
ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या एकूण दृष्टिकोनाबाबत, अहवालात दुचाकी (2Ws), ट्रॅक्टर्स आणि प्रवासी वाहनांमध्ये मागणी अपेक्षित आहे. ही गती GST मध्ये 13 टक्क्यांपर्यंत कपात, नवीन उत्पादनांचा परिचय, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी वेतन आयोग, संभाव्य व्याजदर कपात आणि चालू प्राप्तिकर सुधारणांमुळं वाढत आहे. त्यामुळं पुढील दोन ते तीन वर्षांत नवीन उच्चांक गाठण्याची अपेक्षा आहे. दुचाकी क्षेत्राबाबत FY22 मध्ये या क्षेत्रानं नीचांक पाहिला होता. FY26 पर्यंत हे क्षेत्र यापूर्वीच्या उच्चांकाला मागं टाकेल आणि त्यानंतर नवीन उच्चांक निर्माण करेल. ऐतिहासिक डेटानुसार, दुचाकींचे मागणी चक्र किमान सहा वर्षे आणि सरासरी आठ वर्षे टिकतं. त्यामुळे सध्याचे चक्र FY28 ते FY30 पर्यंत टिकू शकते, जे सध्या तुलनेनं सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
GST 2.0 ऑटोमोबाईल क्षेत्राला पाठबळ
GST 2.0 सुधारणांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा आधार दिला आहे. दुचाकी (350 सीसीपेक्षा कमी), प्रवासी वाहने (4 मीटरपेक्षा कमी आणि 1200 सीसी पेट्रोल / 1500 सीसी डिझेलपेक्षा कमी), तिपागी वाहने (3Ws), व्यावसायिक वाहने (CVs) आणि घटकांवरील GST दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. विशेषतः ट्रॅक्टर्स आणि ट्रॅक्टरच्या सुट्या भागांवरील GST दर अनुक्रमे 12 टक्के आणि 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे यापूर्वीची चुकीची कर रचना (inverted duty structure) सुधारली गेली आहे. याशिवाय, कोणताही उपकर (cess) आकारला जाणार नाही, तर इलेक्ट्रिक वाहनांवरील GST दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत.
मागणी कायम
या सुधारणा आणि सुधारत्या आर्थिक परिस्थितीमुळं सर्व वाहन विभागांमध्ये मागणी कायम राहील, ज्यामुळं ऑटोमोबाईल क्षेत्र पुढील काही वर्षे मजबूत वाढीच्या मार्गावर राहील. या सर्व घडामोडींमुळं ग्राहकांचा विश्वास वाढला असून, ऑटोमोबाईल उद्योगाला नवीन उभारी मिळत आहे.
