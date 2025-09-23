ETV Bharat / technology

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी हुंडई मोटरनं केली 11,000 बिलिंगची नोंद; पाच वर्षांतील सर्वोत्तम एकदिवसीय कामगिरी

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी ऑटोमोबाईल उद्योगाला उत्साहपूर्ण सुरुवात झालीय. जीएसटी 2.0 सुधारणांमुळं कारच्या किंमती कमी झाल्या असून ह्युंदाईनं पाच वर्षांतील सर्वोत्तम एकदिवसीय कामगिरी नोंदवली.

GST 20 boosts auto sales, Hyundai Motor
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ANI)
author img

By ANI

Published : September 23, 2025 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी ऑटोमोबाईल उद्योगानं जोरदार सुरुवात केली. ग्राहकांनी कार शोरूम्समध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी केलीय. नवीन जीएसटी 2.0 सुधारणांमुळं कारच्या किंमती कमी झाल्यानं उत्सवी खरेदीच्या उत्साहात आणखी भर पडली. या सणासुदीच्या काळात आणि कमी किंमतींच्या दुहेरी प्रभावामुळं ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआयएल) नं नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सुमारे 11,000 डीलर बिलिंग्स नोंदवून गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोत्तम एकदिवसीय कामगिरी केली.

GST 20 boosts auto sales
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ANI)

ऑटोमोबाईल बाजार तेजीत
जीएसटी 2.0 सुधारणांच्या जोरावर ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मागणी वाढतेय. ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी 11,000 डीलर बिलिंग्स नोंदवले, जे गेल्या पाच वर्षांतील कंपनीची सर्वोत्तम एकदिवसीय कामगिरी आहे. ह्युंदाई मोटर इंडियाचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण गर्ग म्हणाले, “नवरात्रीच्या शुभारंभानं आणि जीएसटी 2.0 सुधारणांच्या प्रभावामुळं बाजारात सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. पहिल्या दिवशीच 11,000 डीलर बिलिंग्स नोंदवणे हे ग्राहकांच्या विश्वासाचं स्पष्ट द्योतक आहे. आम्ही जीएसटी लाभ पूर्णपणे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी पहिली ऑटोमोबाईल कंपनी आहोत, याचा आम्हाला आनंद आहे. पुढील काळातही आम्ही ग्राहकांना अधिक मूल्य देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”

जीएसटी 2.0 सुधारणांमुळं वाहनांच्या किंमती कमी झाल्या असून, यामुळं ग्राहकांना परवडणारी वाहने उपलब्ध झाली आहेत. लहान कारसाठी जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणला गेला आहे. मोठ्या कारसाठी मात्र 40 टक्के जीएसटी आणि कोणताही सेस लागू आहे. दुचाकींसाठी (350 सीसीपर्यंतच्या बाइक्ससह) जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर कमी झाला आहे. शेती क्षेत्रासाठी ट्रॅक्टरवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला गेला आहे, तसेच ट्रॅक्टरचे टायर आणि भागांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर कमी झाला आहे. 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त आसनक्षमता असलेल्या बससाठी जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर कमी झाला आहे. कार आणि बाइकच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बहुतांश घटकांवरील जीएसटी देखील 18 टक्क्यांवर आणला गेला आहे.

जीएसटी रचना सुलभ
जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेत जीएसटी रचना सुलभ करण्यासाठी चार स्लॅब (5%, 12%, 18%, 28%) ऐवजी दोन मुख्य दर - 5% (मेरिट दर) आणि 18% (प्रमाणित दर) तसंच विलासी/हानिकारक वस्तूंसाठी 40% विशेष दर निश्चित करण्यात आला. या सुधारणा 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाल्या आहेत. या बदलांमुळं ऑटोमोबाईल उद्योगाला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला GST 2.0 सुधारणांमुळं नवीन उभारी
  2. स्कोडा कोडियाक लाउंजची नवीन 5-सीटर आवृत्ती लाँच, जाणून घ्या काय आहे खास?
  3. नवीन Hyundai Venue N Line भारतात लवकरच होणार लॉंच; चाचणी दरम्यान दिसली खास वैशिष्ट्ये

For All Latest Updates

TAGGED:

GST 2 0 BOOSTS AUTO SALESHYUNDAI MOTORNAVRATRIजीएसटीGST BOOSTS AUTO SALES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.