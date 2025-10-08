ETV Bharat / technology

गूगल सर्च एआय मोड मराठीसह 7 भारतीय भाषांत देणार उत्तर

गूगलनं भारतात सर्च एआय मोड आणि सर्च लाइव्ह फीचर लॉंच केलं. हे फीचर मराठीसह 7 भारतीय भाषांना सपोर्ट करतंय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 2:46 PM IST

हैदराबाद: गूगलनं आपल्या सर्च इंजिनला अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर बनवण्यासाठी गूगल सर्च एआय मोड आणि सर्च लाइव्ह नावाचं नवं फीचर भारतात लॉंच केलं आहे. गूगल सर्च एआय मोड आता मराठीसह 7 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, तर सर्च लाइव्ह फीचर भारतात प्रथमच सादर झालं आहे. या नव्या अपडेट्समुळं वापरकर्ते आपल्या मातृभाषेत सर्च करू शकतील आणि बोलून किंवा कॅमेर्‍याद्वारे प्रश्न विचारू शकतील. गूगलच्या ताज्या ब्लॉगनुसार, हे फीचर आता 200 हून अधिक देश आणि 40 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. भारतातील वापरकर्त्यांसाठी ही एक खास संधी आहे.

गूगल सर्च एआय मोड
गूगल सर्च एआय मोड हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित तंत्रज्ञान आहे, जे वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांना जलद आणि अचूक उत्तरे देतं. सुरुवातीला हे फीचर केवळ इंग्रजी भाषेत लॉंचं झालं होतं, त्यानंतर हिंदी आणि आता मराठी, बंगाली, तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि उर्दूसह 7 भारतीय भाषांना सपोर्ट मिळाला आहे. याशिवाय, अरबी, चीनी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, थाई आणि व्हिएतनामी यासारख्या 35 नव्या भाषांमध्येही हे फीचर उपलब्ध आहे. यामुळं भारतातील विविध भाषिक समुदायांना आपल्या मातृभाषेत सर्च करणं सोपं होणार आहे. गूगल सर्च एआय मोड 200 हून अधिक देश आणि प्रादेशिक भागांमध्ये विस्तारित झालं आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर त्याचा प्रभाव वाढला आहे.

गूगलनं सादर केलेलं सर्च लाइव्ह फीचर भारतासाठी विशेष आहे. या फीचरद्वारे वापरकर्ते टायपिंगशिवाय बोलून किंवा कॅमेर्‍याचा वापर करून प्रश्न विचारू शकतात. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडं काही खाद्यपदार्थांचे साहित्य असेल आणि त्यापासून काय बनवावं हे समजत नसेल, तर फक्त कॅमेरा चालू करा, प्रश्न विचारा आणि गूगल तुम्हाला त्वरित उत्तर देईल. भारतात व्हॉइस आणि व्हिज्युअल सर्चचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यानं, गूगलनं सर्च लाइव्ह फीचर प्रथम भारतात लॉंच केलं आहे. हे फीचर वापरकर्त्यांना अधिक सहज आणि नैसर्गिक सर्च अनुभव प्रदान करतं. गूगलच्या मते, हे तंत्रज्ञान वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवर विकसित केलं गेलं आहे.

गूगल सर्च एआय मोड आणि सर्च लाइव्ह फीचरमुळं भारतातील वापरकर्त्यांना आपल्या भाषेत आणि सोयीस्कर पद्धतीनं माहिती मिळवणं शक्य होणार आहे. मराठीसह इतर भारतीय भाषांना मिळालेला सपोर्ट आणि सर्च लाइव्हसारखे नाविन्यपूर्ण फीचर गूगलच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती दर्शवताय.

