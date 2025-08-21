हैदराबाद : गूगलनं आपल्या ‘Made by Google’ इव्हेंटमध्ये भारतात पिक्सेल वॉच 4 आणि पिक्सेल बड्स 2a लॉंच केले. हे दोन्ही डिव्हाइसेस प्रगत तंत्रज्ञान, Gemini AI वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक डिझाइनसह येतात. पिक्सेल वॉच 4 दोन आकारांमध्ये - 41mm (Rs. 39,900) आणि 45mm (Rs. 43,900) उपलब्ध आहे, तर पिक्सेल बड्स 2a ची किंमत Rs. 12,999 आहे. दोन्ही डिव्हाइसेस ऑक्टोबर 2025 पासून फ्लिपकार्ट आणि गूगल स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
पिक्सेल वॉच 4 वैशिष्ट्ये
पिक्सेल वॉच 4 मध्ये 3D कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 320 ppi, 1-60Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्स कमाल ब्राइटनेससह येतो. याला कॉर्निंग गोरिला ग्लास 5 चं संरक्षण आहे. ही स्मार्टवॉच Snapdragon W5 Gen 2 चिपसेट आणि Cortex M55 को-प्रोसेसरसह 2GB रॅम आणि 32GB स्टोरेजसह येतो. Wear OS 6.0 वर चालणारी ही वॉच Gemini AI सपोर्टसह येते, ज्यामुळं रिस्ट जेश्चरद्वारे व्हॉइस असिस्टंट सक्रिय करता येतं. यामध्ये मल्टिपाथ ऑप्टिकल HR, SpO2, ECG, cEDA, स्किन टेम्परेचर, कंपास, बॅरोमीटर, अल्टिमीटर, जायरो, अॅक्सेलेरोमीटर आणि अॅम्बियंट लाइट सेन्सर आहे. याशिवाय, 40+ वर्कआउट मोड्स, डेली रेडीनेस स्कोअर, स्लीप प्रोफाइल आणि कार्डिओ लोड ट्रॅकिंग यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. 41mm मॉडेलमध्ये 325mAh बॅटरी (30 तास AOD, 48 तास सेव्हर) आणि 45mm मॉडेलमध्ये 455mAh बॅटरी (40 तास AOD, 72 तास सेव्हर) आहे. याला 5ATM आणि IP68 रेटिंग आहे, तसंच LTE (पर्यायी), ब्लूटूथ 5.3, Wi-Fi 6, NFC, UWB आणि GPS सपोर्ट आहे.
पिक्सेल बड्स 2a वैशिष्ट्ये
पिक्सेल बड्स 2a मध्ये 11mm डायनॅमिक ड्रायव्हर्स, Tensor A1 चिप आणि अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC) सह सायलेंट सील 1.5 आहे. यामध्ये ट्रान्सपेरन्सी मोड आणि इन-इयर प्रेशर रिलीफ आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापरात आराम मिळतो. याला ब्लूटूथ 5.4, सुपर वाइडबँड सपोर्ट, ड्युअल मायक्रोफोन्स आणि विंड-ब्लॉकिंग मेश आहे. टॅप कंट्रोल्सद्वारे म्युझिक, कॉल्स, ANC/ट्रान्सपेरन्सी आणि Gemini AI अॅक्सेस करता येतं. बड्स 7 तास (ANC चालू) आणि 10 तास (ANC बंद) प्लेबॅक देतात, तर चार्जिंग केससह 20 तास (ANC चालू) आणि 27 तास (ANC बंद) बॅटरी लाइफ आहे. 5 मिनिटांच्या क्विक चार्जनं 1 तास प्लेबॅक मिळतो. इयरबड्स IP54 आणि केस IPX4 रेटेड आहे.
किंमती आणि उपलब्धता
भारतात पिक्सेल वॉच 4 ची किंमत 41mm (Wi-Fi) साठी Rs. 39,900 आणि 45mm (Wi-Fi) साठी Rs. 43,900 आहे. पिक्सेल बड्स 2a ची किंमत भारतात Rs. 12,999, अमेरिकेत $129 आणि युरोपमध्ये €149 आहे. दोन्ही डिव्हाइसेस ऑक्टोबर 2025 मध्ये उपलब्ध होतील.
