हैदराबाद : गूगलनं आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन, पिक्सेल 9a, भारतात 16 एप्रिल 2025 पासून विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला अनावरण झालेला हा फोन गूगलच्या लोकप्रिय पिक्सेल A-सीरिजचा भाग आहे, जो परवडणाऱ्या किंमतीत फ्लॅगशिपसारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करतो. पिक्सेल 9a मध्ये शक्तिशाली टेन्सर G4 प्रोसेसर, उत्कृष्ट कॅमेरा सिस्टम आणि Gemini AI चे एकत्रीकरण आहे. ज्यामुळं हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरतो.

गूगल पिक्सेल 9a ची किंमत

पिक्सेल 9a ची किंमत 49,999 रुपये आहे आणि हा फोन तीन रंग पर्यायांमध्ये येईल. आयरिस (निळा), ऑब्सिडियन (काळा) आणि पॉर्सिलेन (पांढरा) असे यात रंग पर्याय आहे. हा फोन ऑनलाइन फ्लिपकार्टवर आणि ऑफलाइन रिलायन्स डिजिटल व टाटा क्रोमा सारख्या निवडक रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध असेल. लॉंच ऑफरमध्ये निवडक बँक कार्डांवर 3,000 रुपयांची झटपट सूट आणि 24 महिन्यांपर्यंतची व्याजमुक्त EMI योजना समाविष्ट आहे.

Google Pixel 9A फीचर

पिक्सेल 9a मध्ये 6.3-इंचांचा ॲक्टुआ डिस्प्ले आहे, ज्याची पीक ब्राइटनेस 2,700 निट्स आणि 120Hz ॲडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट आहे. हा फोन टेन्सर G4 प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये 8GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज आहे. फोनमध्ये मॅट ग्लास बॅक आणि सॅटिन मेटल फ्रेम आहे. फोनच वजन 185.9 ग्रॅम आणि जाडी 8.9 मिमी आहे. यात 5,100mAh बॅटरी आहे जी 23W वायर्ड चार्जिंग आणि Qi वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनला IP68 रेटिंगद्वारे पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक बनवण्यात आलं आहे.

Google Pixel 9A 48MP मुख्य कॅमेरा

पिक्सेल 9a अँड्रॉइड 15 वर चालतो आणि गूगलनं यासाठी सात वर्षांचे OS, सिक्युरिटी आणि पिक्सेल ड्रॉप अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यात 48MP मुख्य कॅमेरा आणि 13MP अल्ट्रावाइड लेन्ससह ड्युअल-कॅमेरा सिस्टम आहे. सेल्फीसाठी 13MP कॅमेरा f/2.2 अपर्चरसह उपलब्ध आहे.

Google Pixel 9A AI-समर्थित फोटोग्राफी

पिक्सेल 9a मध्ये A-सीरिजमध्ये प्रथमच मॅक्रो फोकस सादर करण्यात आलं आहे. यात AI-समर्थित फोटोग्राफी वैशिष्ट्ये जसे की Add Me, Best Take, Magic Editor, Night Sight, Astrophotography, Panorama with Night Sight आणि Magic Eraser यांचा समावेश आहे.

Google Pixel 9A स्क्रीन-शेअरिंग वैशिष्ट्ये

गूगलचा Gemini AI पिक्सेल 9a मध्ये समाकलित आहे, जो Maps, Calendar आणि YouTube सारख्या गूगल ॲप्समध्ये विविध कार्यांसाठी AI सहाय्यक म्हणून काम करतो. Gemini Live च्या माध्यमातून संभाषणात्मक परस्परसंवाद शक्य आहे, तर Gemini Advanced सह लवकरच व्हिडिओ आणि स्क्रीन-शेअरिंग वैशिष्ट्ये उपलब्ध होतील.

Circle to Search

याशिवाय, Circle to Search, Pixel Studio, Car Crash Detection, Theft Detection आणि Find My Device द्वारे लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग यांसारखी AI-आधारित वैशिष्ट्ये आहेत. Google Family Link द्वारे स्क्रीन टाइम कंट्रोल, ॲप वापर माहिती आणि स्कूल टाइम मोड यांसारखी वैशिष्ट्येही मिळतील.

5G कनेक्टिव्हिटी

हा फोन 5G कनेक्टिव्हिटी, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 आणि NFC ला सपोर्ट करतो. यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक आहे. ड्युअल स्पीकर्स, दोन मायक्रोफोन आणि USB Type-C 3.2 पोर्ट याचाही समावेश आहे.

