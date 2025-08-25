ETV Bharat / technology

Google Pixel 9 Pro Vs Pixel 9 Pro XL: कोणता फोन तुमच्यासाठी खास? - PIXEL 9 PRO VS PIXEL 9 PRO X

Google Pixel 9 Pro आणि Pixel 9 Pro XL यांच्या स्क्रीन, बॅटरी आणि किंमतीत फरक आहे. त्यामुळं कोणता फोन तुमच्यासाठी योग्य?, चला जाणून घेऊया...

Published : August 25, 2025 at 7:00 PM IST

हैदराबाद : गूगलनं आपल्या Pixel 9 मालिकेत दोन शक्तिशाली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्स, Pixel 9 Pro आणि Pixel 9 Pro XL, सादर केले आहेत. हे दोन्ही फोन डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत बरेचसे समान दिसत असले, तरी काही महत्त्वाचे फरक आहेत जे खरेदीचा निर्णय घेताना महत्त्वाचे ठरतात. स्क्रीनचा आकार, बॅटरी, चार्जिंग गती, आणि किंमतीतील फरक यामुळे तुम्हाला कोणता फोन निवडावा याचा विचार करावा लागेल. चला, या दोन्ही फोनमधील फरक आणि त्यांचे फायदे याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

स्क्रीन आणि आकार
Pixel 9 Pro मध्ये 6.3 इंचांचा LTPO OLED डिस्प्ले आहे, तर Pixel 9 Pro XL मध्ये 6.8 इंचांचा मोठा LTPO OLED डिस्प्ले आहे. दोन्ही फोन 120Hz च्या ॲडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेटसह येतात आणि 3000 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देतात. जर तुम्हाला कॉम्पॅक्ट आणि हातात सहज बसणारा फोन हवा असेल, तर Pixel 9 Pro उत्तम आहे. परंतु चित्रपट पाहणे, गेम खेळणे किंवा मोठ्या स्क्रीनवर काम करणे आवडत असल्यास, Pixel 9 Pro XL चा मोठा डिस्प्ले तुम्हाला अधिक आनंददायी अनुभव देईल.

बॅटरी आणि चार्जिंग गती
Pixel 9 Pro मध्ये 4700mAh ची बॅटरी आहे, जी 27W वायर्ड आणि 21W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. दुसरीकडं, Pixel 9 Pro XL मध्ये 5060mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 37W वायर्ड आणि 23W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. जर तुम्हाला दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि जलद चार्जिंग हवे असेल, तर Pixel 9 Pro XL हा उत्तम पर्याय आहे. यामुळं दीर्घ प्रवास किंवा जास्त वापराच्या वेळी हा फोन तुम्हाला निराश करणार नाही.

कार्यक्षमता
दोन्ही फोन Google च्या नवीन Tensor G4 प्रोसेसर आणि 16GB रॅमसह येतात. दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी दोन्ही फोन उत्कृष्ट कामगिरी करतात. तथापि, जड गेमिंग किंवा तासन्तास व्हिडिओ एडिटिंगसारख्या तीव्र कामांसाठी Pixel 9 Pro XL चा मोठा आकार आणि उत्तम थर्मल मॅनेजमेंट थोडा फायदा देऊ शकतो.

कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
Pixel 9 Pro आणि Pixel 9 Pro XL मध्ये समान कॅमेरा सेटअप आहे: 50MP मेन कॅमेरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, 48MP टेलिफोटो कॅमेरा (5x ऑप्टिकल झूम), आणि 42MP फ्रंट कॅमेरा, जो 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. दोन्ही फोनमध्ये Zoom Enhance आणि Magic Editor सारखी AI वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळे फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या बाबतीत दोन्ही फोन समान कामगिरी देतात.

डिझाइन आणि वजन
Pixel 9 Pro चे वजन सुमारे 199 ग्रॅम आहे, तर Pixel 9 Pro XL चे वजन 221 ग्रॅम आहे. XL मॉडेल मोठे आणि जड असल्यानं एका हातानं वापरणे थोडं कठीण होऊ शकतं. याउलट, Pixel 9 Pro हलका आणि हाताळण्यास सोपा आहे, ज्यामुळं तो दैनंदिन वापरासाठी अधिक सोयीचा आहे.

किंमत
Pixel 9 Pro ची किंमत सुमारे 1,09,999 आहे, तर Pixel 9 Pro XL ची किंमत 1,24,999 आहे. यामुळं दोन्ही फोनमधील किंमतीत सुमारे 15,000 चा फरक आहे. तुमचं बजेट आणि गरजा यावर कोणता फोन घ्यायचा याचा निर्णय अवलंबून आहे.

कोणता फोन निवडावा?
जर तुम्हाला कॉम्पॅक्ट, हलका आणि खिशात सहज बसणारा फोन हवा असेल, तर Pixel 9 Pro हा उत्तम पर्याय आहे. परंतु मोठा डिस्प्ले, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि जलद चार्जिंग हवं असल्यास, Pixel 9 Pro XL तुमच्यासाठी योग्य आहे. दोन्ही फोनमधील कॅमेरा, प्रोसेसर आणि AI वैशिष्ट्ये जवळपास समान आहेत, त्यामुळं तुमच्या प्राधान्यांवर आणि वापराच्या सवयींवर निर्णय अवलंबून आहे.

Pixel 9 Pro दैनंदिन वापरासाठी आणि हलक्या डिझाइनच्या शौकीनांसाठी उत्तम आहे, तर Pixel 9 Pro XL मोठ्या स्क्रीनवर मल्टिमीडिया अनुभव आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्याच्या शोधात असलेल्यांसाठी योग्य आहे. तुमच्या गरजांनुसार निवड करा आणि गूगलच्या या फ्लॅगशिप फोनचा अनुभव घ्या...

