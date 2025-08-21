ETV Bharat / technology

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro : कोणता फोन आहे तुमच्यासाठी योग्य?

Google Pixel 10 आणि Pixel 10 Pro नुकतेच लॉंच झाले. Tensor G5 चिप, उत्तम कॅमेरा आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह हे फोन तुम्ही खरेदी करू शकता.

Published : August 21, 2025 at 12:19 PM IST

हैदराबाद : Google नं Pixel 10 मालिका लॉंच केलीय. ज्यामध्ये Pixel 10 आणि Pixel 10 Pro हे दोन प्रमुख स्मार्टफोन्स भारतात लॉंच झाले आहेत. हे दोन्ही फोन नवीन Tensor G5 चिपस येतात. Pixel 10 Pro मध्ये 16GB RAM आणि उत्तम कॅमेरा सिस्टीम आहे. यामुळं Pixel 10 Pro ला अधिक प्रगत वैशिष्ट्ये मिळतात, जसं की उच्च रिझॉल्यूशन डिस्प्ले आणि प्रो रिझॉल्यूशन झूम. या बातमीत आपण या दोन फोन्सच्या वैशिष्ट्यांची तुलना करू आणि कोणता फोन तुमच्यासाठी खास आहे चला जाणून घेऊया...

Google Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 आणि Pixel 10 Pro हे दोन्ही फोन 20 ऑगस्ट 2025 रोजी लॉंच झाले. या दोन्ही फोन्समध्ये अनेक समान वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये ते वेगळे आहेत.

Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro डिझाइन आणि डिस्प्ले
Pixel 10 आणि Pixel 10 Pro दोन्ही 6.3-इंच OLED डिस्प्लेसह येतात, परंतु Pixel 10 Pro मध्ये QHD+ रिझॉल्यूशन (2856×1280) आहे, तर Pixel 10 मध्ये FHD+ (2424×1080) आहे. Pixel 10 Pro चा डिस्प्ले 1Hz ते 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट ऑफर करतो, जो बॅटरी बचतीसाठी उपयुक्त आहे, तर Pixel 10 चा रिफ्रेश रेट 60Hz ते 120Hz आहे. Pixel 10 Pro चा पीक ब्राइटनेस 3300 निट्स आहे, तर Pixel 10 चा 3000 निट्स आहे. दोन्ही फोन्समध्ये Gorilla Glass Victus 2 आणि IP68 रेटिंग आहे, ज्यामुळं ते पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहेत.

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro (Google)

Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro कॅमेरा
Pixel 10 मध्ये 48MP मुख्य कॅमेरा, 13MP अल्ट्रावाइड आणि प्रथमच 10MP 5x टेलिफोटो लेन्स आहे, जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफीसाठी उत्तम आहे. दुसरीकडं, Pixel 10 Pro मध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा, 48MP अल्ट्रावाइड आणि 48MP 5x टेलिफोटो लेन्स आहे, ज्यामुळं 100x प्रो रिझॉल्यूशन झूम मिळतो. Pixel 10 Pro मध्ये 42MP सेल्फी कॅमेरा आहे, तर Pixel 10 मध्ये 10.5MP आहे.

Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro बॅटरी
Pixel 10 मध्ये 4,970mAh बॅटरी आहे, जी Pro मॉडेलच्या 4,870mAh पेक्षा किंचित मोठी आहे. दोन्ही फोन 30W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतात, परंतु Pixel 10 Pro मध्ये 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंग आहे. Pixel 10 Pro मध्ये 16GB RAM आहे, तर Pixel 10 मध्ये 12GB RAM आहे.

Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro किंमत
Pixel 10 ची किंमत 1,09,999 पासून सुरू होते, तर Pixel 10 Pro ची किंमत 1,24,999 आहे. दोन्ही फोन 28 ऑगस्टपासून Google Store आणि इतर रिटेलर्सवर उपलब्ध होतील. Pixel 10 Pro मध्ये Moonstone, Jade, Porcelain आणि Obsidian रंग उपलब्ध आहेत, तर Pixel 10 मध्ये Indigo, Frost, Lemongrass आणि Obsidian रंग मिळतील.

Pixel 10 Vs Pixel 10 Pro
Pixel 10 हा किफायतशीर पर्याय आहे, जो टेलिफोटो लेन्स आणि उत्तम बॅटरीसह येतो, परंतु Pixel 10 Pro प्रीमियम कॅमेरा, डिस्प्ले आणि RAM च्या बाबतीत आघाडीवर आहे. जर तुम्ही फोटोग्राफी किंवा मल्टिटास्किंगला प्राधान्य देत असाल, तर Pixel 10 Pro हा उत्तम पर्याय आहे. अन्यथा, Pixel 10 सामान्य वापरासाठी पुरेसा आहे.

