हैदराबाद : आज, 20 ऑगस्ट 2025 रोजी, गुगल आपला वार्षिक हार्डवेअर लॉंट इव्हेंट 'मेड बाय गुगल' आयोजित (Made by Google event 2025) करत आहे. न्यूयॉर्कमधील ब्रूकलिनमध्ये रात्री 10:30 वाजता (IST) होणाऱ्या या कार्यक्रमात गुगल फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मालिका, (Google Pixel 10 series) पिक्सेल 10, सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, पिक्सेल वॉच 4 आणि पिक्सेल बड्स 2a यांच्या लॉन्चिंगचीही शक्यता आहे. गुगलनं आपल्या दोन हँडसेटच्या डिझाइनबद्दल टीझर जारी केला असून, लीक झालेल्या माहितीमुळं या उत्पादनांच्या वैशिष्ट्यांबाबत उत्सुकता वाढली आहे. हा इव्हेंट गुगल स्टोअर, सोशल मीडिया हँडल्स आणि यूट्यूब चॅनेलवर लाइव्ह-स्ट्रीम केला जाईल.
मेड बाय गुगल (Made by Google)
या वर्षीच्या 'मेड बाय गुगल' इव्हेंटमध्ये पिक्सेल 10 मालिका केंद्रस्थानी असेल. गेल्या काही वर्षांच्या ट्रेंडनुसार, गुगल चार नवीन स्मार्टफोन सादर करू शकतं. पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो XL आणि पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड. हे सर्व फोन गुगलच्या पाचव्या पिढीच्या टेन्सर G5 चिपसेटवर चालणार असून, TSMC च्या 3nm प्रक्रियेवर आधारित असतील. टीझरनुसार, पिक्सेल 10 मालिकेत ट्रिपल रिअर कॅमेरा युनिट्स असतील, ज्यामुळं छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफीच्या बाबतीत उत्कृष्ट अनुभव मिळेल. याशिवाय, हे फोन नवीन डिझाइन आणि सुधारित परफॉर्मन्ससह येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ते बाजारात स्पर्धात्मक ठरतील.
गुगल पिक्सेल वॉच 4 (Pixel Watch 4)
पिक्सेल 10 मालिकेबरोबरच, गुगल पिक्सेल वॉच 4 चं अनावरण करू शकतं. या स्मार्टवॉचमध्ये क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन W5 जेन 1 चिपसेटचा वापर होण्याची शक्यता आहे, जो मागील मॉडेलप्रमाणेच असेल. तथापि, यावेळी मोठी बॅटरी आणि सुधारित सॉफ्टवेअर वैशिष्ट्ये येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव मिळेल. स्मार्टवॉचच्या डिझाइनमध्येही काही बदल होऊ शकतात, जे वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ठरू शकतात.
पिक्सेल बड्स 2a (Pixel Buds 2a)
याशिवाय, गुगल पिक्सेल बड्स 2a लॉंच करू शकतं, जे पिक्सेल बड्स A-सीरीजचे उत्तराधिकारी असतील. हे TWS (ट्रू वायरलेस स्टीरिओ) इअरबड्स परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, ज्याची किंमत सुमारे 149 युरो (अंदाजे 14,000 रुपये) असू शकते. हे इअरबड्स उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्ता आणि लांब बॅटरी आयुष्यासह येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं ते बाजारात लोकप्रिय होऊ शकतात.
Made by Google event 2025 livestream
हा इव्हेंट गुगल स्टोअर, यूट्यूब आणि गुगलच्या सोशल मीडिया चॅनेलवर लाइव्ह-स्ट्रीम केला जाईल. यावेळी प्रसिद्ध व्यक्तींमध्ये 'द टुनाइट शो' चे होस्ट जिमी फॅलन, बास्केटबॉल खेळाडू स्टीफन करी, फॉर्म्युला 1 ड्रायव्हर लँडो नॉरिस आणि जोनास ब्रदर्स यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. या सेलिब्रिटींची उपस्थिती इव्हेंटला आणखी आकर्षक बनवेल.
मेड बाय गुगल 2025 इव्हेंट तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे. पिक्सेल 10 मालिका, पिक्सेल वॉच 4 आणि पिक्सेल बड्स 2a यांच्या लॉंचमुळं गुगल पुन्हा एकदा बाजारात आपली ताकद दाखवण्यास सज्ज आहे. या इव्हेंटमधील घोषणा आणि नवीन उत्पादनं तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन मानदंड स्थापित करू शकतात.
