हैदराबाद : गूगलनं बुधवारी भारतात आपली नवीन Pixel 10 मालिका लॉंच केली, ज्यामध्ये Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL आणि Pixel 10 Pro Fold यांचा समावेश आहे. हे स्मार्टफोन्स कंपनीच्या नवीन Tensor G5 चिपसेट आणि Titan M2 सिक्युरिटी चिपसह येतात. याशिवाय, यामध्ये Qi2 चार्जिंग मॅग्नेट्स आणि Pixel Snap मॅग्नेटिक चार्जिंग अॅक्सेसरीजसह सुसंगतता आहे. प्रो आणि प्रो XL मॉडेल्समध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा आणि 42-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे, तर Pixel 10 आणि Pro मॉडेल्समध्ये 5x ऑप्टिकल झूमसह टेलिफोटो कॅमेरा आणि अनुक्रमे 20x आणि 100x सुपर रेस झूम सपोर्ट आहे. ही मालिका भारतात फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असेल.
गूगल Pixel 10 मालिका किंमत
गूगल Pixel 10 मालिकेनं भारतात स्मार्टफोन बाजारात नवीन क्रांती आणली आहे. Pixel 10 ची किंमत 256GB व्हेरिएंटसाठी 79,999 रुपये आहे आणि हा फोन इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास आणि ऑब्सिडियन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, Pixel 10 Pro आणि Pixel 10 Pro XL ची किंमत अनुक्रमे 1,09,999 रुपये आणि 1,24,999 रुपये आहे. दोन्ही मॉडेल्स जेड, मूनस्टोन आणि ऑब्सिडियन रंगांमध्ये येतात, तर Pixel 10 Pro मध्ये अतिरिक्त पॉर्सिलेन रंगाचा पर्याय आहे. हे सर्व स्मार्टफोन्स फ्लिपकार्टद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध होतील.
Pixel 10 ची वैशिष्ट्ये
Google Pixel 10 मध्ये 6.3-इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,424 पिक्सेल) OLED सुपर अॅक्टुआ डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आणि कमाल ब्राइटनेस 3,000 निट्स आहे. याला कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस 2 चं संरक्षण आहे. हा फोन 3nm Tensor G5 SoC आणि Titan M2 सिक्युरिटी चिपसह 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह येतो. यामध्ये अँड्रॉइड 16 आहे आणि सात वर्षांच्या ओएस आणि सिक्युरिटी अपडेट्सचा सपोर्ट आहे. यामध्ये Google Gemini आणि Material You Expressive डिझाइन सिस्टम आहे.
कॅमेरा
Pixel 10 मध्ये 48-मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर, 10.8-मेगापिक्सेल टेलिफोटो कॅमेरा (5x झूम) आणि 13-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड शूटर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 10.5-मेगापिक्सेल फ्रंट सेन्सर आहे. यामध्ये AI-बॅक्ड इमेजिंग टूल्स जसे की Camera Coach समाविष्ट आहे. फोनमध्ये 4,970mAh बॅटरी आहे, जी 30W फास्ट चार्जिंग आणि 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. याला IP68 रेटिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि eSIM, 5G, 4G, GPS, ब्लूटूथ 6, Wi-Fi, NFC आणि USB Type-C कनेक्टिव्हिटी आहे.
Pixel 10 Pro आणि Pro XL ची वैशिष्ट्ये
Pixel 10 Pro मध्ये 6.3-इंच सुपर ॲक्टुआ डिस्प्ले (1,280×2,856 पिक्सेल) आणि Pixel 10 Pro XL मध्ये 6.8-इंच डिस्प्ले (1,344×2,992 पिक्सेल) आहे. दोन्ही LTPO पॅनल्स 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्स ब्राइटनेससह येतात. यांना कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस 2 चे संरक्षण आहे. दोन्ही मॉडेल्स Tensor G5 चिप आणि 16GB रॅमसह येतात. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी, 48-मेगापिक्सेल टेलिफोटो (5x झूम) आणि 48-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड सेन्सर आहे. सेल्फीसाठी 42-मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. Pixel 10 Pro मध्ये 4,870mAh आणि Pro XL मध्ये 5,200mAh बॅटरी आहे, जी 45W वायर्ड आणि 25W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
