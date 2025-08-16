ETV Bharat / technology

गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन लाँच होण्यापूर्वीच ऑनलाइन लीक - MADE BY GOOGLE EVENT

गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन लाँच होण्यापूर्वीच ऑनलाइन लीक झाले आहेत. जाणून घ्या काय आहे खास?

Google Pixel 10 Pro Fold
गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड (Abhishek Yadav X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 12:44 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मेड बाय गुगल इव्हेंटमध्ये गुगल पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल आणि पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन लाँच करणार असल्याच म्हटलं जातय. आता, अधिकृत लाँच होण्यापूर्वी, गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक झाले आहेत. एका अहवालानुसार, हँडसेटमध्ये टेन्सर एम2 सिक्युरिटी चिपसह गुगल टेन्सर जी5 प्रोसेसर असल्याचं म्हटलं जात आहे. या डिव्हाइसमध्ये ओएलईडी डिस्प्ले,1 टीबी पर्यंत स्टोरेज आणि बरेच काही असल्याचं देखील वृत्त आहे.

Google Pixel 10 Pro Fold पूर्ण स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक
विनफ्यूचरच्या अहवालानुसार, गुगल पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल हा आयपी68 रेटिंग असलेला ब्रँडचा पहिला स्मार्टफोन असू शकतो. विशेष म्हणजे, सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 आणि व्हिवो एक्स फोल्ड 5 यासह उर्वरित स्पर्धकांना आधीच आयपी58 रेटिंग मिळालं आहे. अहवालात पुढं असं नमूद केलं आहे की, हा फोन मूनस्टोन आणि जेडसह दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.

OLED कव्हर डिस्प्ले
अहवालात पुढं असं नमूद केलं आहे की फोल्डेबल स्मार्टफोनमध्ये 1080x2364 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.4-इंचाचा OLED कव्हर डिस्प्ले असू शकतो. कव्हर डिस्प्लेमध्ये 40८ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 120Hz अ‍ॅडॉप्टिव्ह स्क्रीन रिफ्रेश रेट, HDR सपोर्ट आणि 3,000nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस असण्याची शक्यता आहे.

Google Tensor G5 प्रोसेसर
हँडसेटमध्ये 2076x2152 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 8.0-इंचाचा मुख्य OLED डिस्प्ले देखील असेल. मुख्य डिस्प्लेमध्ये 373ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 3,000nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस, HDR सपोर्ट आणि 120Hz अ‍ॅडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेट असण्याची शक्यता आहे. अहवालात पुढं असं म्हटलं आहे की हँडसेटमध्ये Google Tensor G5 प्रोसेसर आणि Tensor M2 सुरक्षा चिप असू शकते.

48-मेगापिक्सेलचं प्राथमिक सेन्सर
या हँडसेटमध्ये मागील पॅनलवर ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये f/1.7 अपर्चरसह 48-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक सेन्सर, 127-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू (FoV) सह 10.5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आणि 10x ऑप्टिकल झूमसह 10.8-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो लेन्स यांचा समावेश आहे. हँडसेटमध्ये f/2.2 अपर्चरसह 10-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि तोच आतील कॅमेरा असल्याचंही वृत्त आहे. फोनमध्ये 60fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, 240fps पर्यंत स्लो मोशन, HDR10+ आणि बरेच काही प्रदान केलं जात असल्याचं वृत्त आहे.

अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम
Google Pixel 10 Pro Fold मध्ये 16GB LPDDR5X RAM देखील असल्याचं वृत्त आहे आणि ते तीन वेगवेगळ्या स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असू शकते.256GB, 512GB आणि 1TB UFS 4.0. अहवालात पुढं नमूद केलं आहे की, हा हँडसेट अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल ज्यामध्ये सात वर्षांचे अँड्रॉइड अपडेट्स, सुरक्षा अपडेट्स आणि फीचर ड्रॉप्स असतील. शिवाय, फोल्डेबल डिव्हाइसमध्ये जेमिनी नॅनो, जेमिनी लाईव्ह, सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्ट आणि इतर एआय फीचर्स देखील असतील.

5,015 एमएएच बॅटरी
गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डमध्ये 5,015 एमएएच बॅटरी असून 30 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. हँडसेटमध्ये 15 वॅट पर्यंत क्यूआय2 प्रमाणित वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखील असू शकतो. याशिवाय, गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डमध्ये स्टीरिओ स्पीकर्स, तीन मायक्रोफोन आणि बरेच काही असू शकतं.

कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, हँडसेटमध्ये वायफाय 7, ब्लूटूथ व्ही6 , एनएफसी, जीपीएस, ड्युअल-सिम सपोर्ट (नॅनो सिम + ईएसआयएम) आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट असू शकतो. सेन्सर्समध्ये अ‍ॅक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मॅग्नेटोमीटर, बॅरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, अँबियंट लाईट सेन्सर आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. या फोनचे परिमाण 155.2 × 76.3× 10.8 मिमी (फोल्ड केलेले) आणि 155.2 × 150.4 × 5.2 मिमी (फोल्ड केलेले) आहे. त्याचं वजन 258 ग्रॅम आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Lava Play Ultra 5G भारतात लवकच लॉंच होणार, 64 मेगापिक्सेल एआय मॅट्रिक्स कॅमेरा
  2. लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी
  3. व्हिवो T4 प्रो : डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा, भारतात लवकरच लाँच

हैदराबाद : 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मेड बाय गुगल इव्हेंटमध्ये गुगल पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो, पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल आणि पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड स्मार्टफोन लाँच करणार असल्याच म्हटलं जातय. आता, अधिकृत लाँच होण्यापूर्वी, गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक झाले आहेत. एका अहवालानुसार, हँडसेटमध्ये टेन्सर एम2 सिक्युरिटी चिपसह गुगल टेन्सर जी5 प्रोसेसर असल्याचं म्हटलं जात आहे. या डिव्हाइसमध्ये ओएलईडी डिस्प्ले,1 टीबी पर्यंत स्टोरेज आणि बरेच काही असल्याचं देखील वृत्त आहे.

Google Pixel 10 Pro Fold पूर्ण स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक
विनफ्यूचरच्या अहवालानुसार, गुगल पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल हा आयपी68 रेटिंग असलेला ब्रँडचा पहिला स्मार्टफोन असू शकतो. विशेष म्हणजे, सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 आणि व्हिवो एक्स फोल्ड 5 यासह उर्वरित स्पर्धकांना आधीच आयपी58 रेटिंग मिळालं आहे. अहवालात पुढं असं नमूद केलं आहे की, हा फोन मूनस्टोन आणि जेडसह दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.

OLED कव्हर डिस्प्ले
अहवालात पुढं असं नमूद केलं आहे की फोल्डेबल स्मार्टफोनमध्ये 1080x2364 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 6.4-इंचाचा OLED कव्हर डिस्प्ले असू शकतो. कव्हर डिस्प्लेमध्ये 40८ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 120Hz अ‍ॅडॉप्टिव्ह स्क्रीन रिफ्रेश रेट, HDR सपोर्ट आणि 3,000nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस असण्याची शक्यता आहे.

Google Tensor G5 प्रोसेसर
हँडसेटमध्ये 2076x2152 पिक्सेल रिझोल्यूशनसह 8.0-इंचाचा मुख्य OLED डिस्प्ले देखील असेल. मुख्य डिस्प्लेमध्ये 373ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 3,000nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस, HDR सपोर्ट आणि 120Hz अ‍ॅडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेट असण्याची शक्यता आहे. अहवालात पुढं असं म्हटलं आहे की हँडसेटमध्ये Google Tensor G5 प्रोसेसर आणि Tensor M2 सुरक्षा चिप असू शकते.

48-मेगापिक्सेलचं प्राथमिक सेन्सर
या हँडसेटमध्ये मागील पॅनलवर ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये f/1.7 अपर्चरसह 48-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक सेन्सर, 127-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू (FoV) सह 10.5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स आणि 10x ऑप्टिकल झूमसह 10.8-मेगापिक्सेलचा टेलिफोटो लेन्स यांचा समावेश आहे. हँडसेटमध्ये f/2.2 अपर्चरसह 10-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आणि तोच आतील कॅमेरा असल्याचंही वृत्त आहे. फोनमध्ये 60fps वर 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, 240fps पर्यंत स्लो मोशन, HDR10+ आणि बरेच काही प्रदान केलं जात असल्याचं वृत्त आहे.

अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम
Google Pixel 10 Pro Fold मध्ये 16GB LPDDR5X RAM देखील असल्याचं वृत्त आहे आणि ते तीन वेगवेगळ्या स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असू शकते.256GB, 512GB आणि 1TB UFS 4.0. अहवालात पुढं नमूद केलं आहे की, हा हँडसेट अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल ज्यामध्ये सात वर्षांचे अँड्रॉइड अपडेट्स, सुरक्षा अपडेट्स आणि फीचर ड्रॉप्स असतील. शिवाय, फोल्डेबल डिव्हाइसमध्ये जेमिनी नॅनो, जेमिनी लाईव्ह, सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्ट आणि इतर एआय फीचर्स देखील असतील.

5,015 एमएएच बॅटरी
गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डमध्ये 5,015 एमएएच बॅटरी असून 30 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. हँडसेटमध्ये 15 वॅट पर्यंत क्यूआय2 प्रमाणित वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखील असू शकतो. याशिवाय, गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डमध्ये स्टीरिओ स्पीकर्स, तीन मायक्रोफोन आणि बरेच काही असू शकतं.

कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, हँडसेटमध्ये वायफाय 7, ब्लूटूथ व्ही6 , एनएफसी, जीपीएस, ड्युअल-सिम सपोर्ट (नॅनो सिम + ईएसआयएम) आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट असू शकतो. सेन्सर्समध्ये अ‍ॅक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मॅग्नेटोमीटर, बॅरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, अँबियंट लाईट सेन्सर आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. या फोनचे परिमाण 155.2 × 76.3× 10.8 मिमी (फोल्ड केलेले) आणि 155.2 × 150.4 × 5.2 मिमी (फोल्ड केलेले) आहे. त्याचं वजन 258 ग्रॅम आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Lava Play Ultra 5G भारतात लवकच लॉंच होणार, 64 मेगापिक्सेल एआय मॅट्रिक्स कॅमेरा
  2. लाँचिंगपूर्वी Realme P4 5G सिरीजच्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशनची घोषणा : फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,000mAh टायटन बॅटरी
  3. व्हिवो T4 प्रो : डिझाईन आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा, भारतात लवकरच लाँच

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE PIXEL 10 PRO FOLD LEAKEDगुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डGOOGLE PIXEL 10 PRO FOLDPIXEL 10 PRO FOLDMADE BY GOOGLE EVENT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.