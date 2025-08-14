हैदराबाद : गूगलनं आपल्या बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोनची, पहिली झलक जारी केली आहे. पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड फोन 20 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यूयॉर्क येथील 'मेड बाय गूगल' इव्हेंटमध्ये पिक्सेल 10 मालिकेसह लाँच होण्याची शक्यता आहे. मूनस्टोन रंगातील या फोनमध्ये डिझाइनमध्ये काही सुधारणा असून, तो टेन्सर G5 चिपसेट आणि Gemini AI वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. या फोनची किंमत 1,799 डॉलरपासून (अंदाजे 1.51 लाख रुपये) सुरू होण्याची शक्यता आहे.
It’s a grand opening | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2025
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/Bvncp2dT2S pic.twitter.com/C24fXPIcVq
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
गूगलच्या अधिकृत मेड बाय गूगल X खात्यावर शेअर केलेल्या टीझर व्हिडिओमध्ये पिक्सेल 10 प्रो फोल्डची रचना दिसून येते. हा फोन मागील पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड सारखा आहे. यात फ्लोटिंग कॅमेरा बार आहे, ज्यामध्ये तीन लेन्सेस आहेत, आणि कव्हर स्क्रीन स्लिम बेझल्समुळं किंचित मोठी दिसते. फोनच्या हिंग डिझाइनमध्ये सुधारणा केली गेली आहे, ज्यामुळं टिकाऊपणा वाढेल. हा फोन मूनस्टोन (राखाडी-निळा) आणि जेड रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. फोनचे परिमाण 155.2 x 150.4 x 5.2 मिमी (उघडलेला) आणि 155.2 x 150.2 x 5.1 मिमी (बंद) असून, याला IP68 रेटिंग मिळालं आहे, जे फोल्डेबल फोनसाठी प्रथमच मिलालं आहे.
कामगिरी आणि हार्डवेअर
पिक्सेल 10 प्रो फोल्डमध्ये गूगलचे नवीन टेन्सर G5 चिपसेट आहे, जे TSMC च्या 3nm प्रक्रियेवर बनलं आहे. यामुळं फोनची कामगिरी आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढेल. या चिपसेटमध्ये कस्टम इमेज सिग्नल प्रोसेसर (ISP) आहे, जे फोटो आणि व्हिडिओ गुणवत्तेत सुधारणा करेल. फोनमध्ये 16GB LPDDR5X रॅम आणि 256GB, 512GB, 1TB स्टोरेज पर्याय असतील. यात 6.4-इंच कव्हर डिस्प्ले आणि 8-इंच मुख्य OLED डिस्प्ले आहे, दोन्ही 120Hz रिफ्रेश रेटसह. बॅटरी 5,015mAh आहे, जी 23W वायर्ड आणि 15W Qi2 वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. Pixelsnap ॲक्सेसरीजसह Qi2 चुंबकीय चार्जिंग ही एक नवीन जोड आहे.
कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये
या फोनमध्ये 48MP मुख्य लेन्स, 10.5MP अल्ट्रावाइड आणि 10.8MP टेलिफोटो लेन्ससह 20x झूम आहे. दोन्ही डिस्प्लेवर 10MP सेल्फी कॅमेरे आहेत. Gemini AI-द्वारे समर्थित नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये “Camera Coach” समाविष्ट आहे, जे थेट फोटोग्राफी सूचना देतं, आणि “Conversational Photo Editing” मोड, ज्यामुळं वापरकर्ते व्हॉइस कमांडद्वारे प्रतिमा संपादित करू शकतात, जसं की ऑब्जेक्ट काढणे किंवा पार्श्वभूमी बदलणे. याशिवाय, Android 16 आणि Pixel Sense सारखी AI वैशिष्ट्ये वापरकर्त्याचा अनुभव समृद्ध करतील.
किंमत आणि उपलब्धता
पिक्सेल 10 प्रो फोल्डची किंमत 256GB साठी $1,799 (अंदाजे 1.51 लाख रुपये), 512GB साठी $1,919 आणि 1TB साठी $2,149 असण्याची शक्यता आहे. प्री-ऑर्डर 20 ऑगस्टपासून सुरू होऊन, सप्टेंबरपासून विक्री सुरू होईल. याशिवाय, गूगल स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी विशेष ऑफर उपलब्ध असतील.
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड हा फोल्डेबल स्मार्टफोन सुधारित डिझाइन, शक्तिशाली टेन्सर G5 चिपसेट, आणि Gemini AI वैशिष्ट्यांसह, हा फोन Apple आणि Samsung सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल. मूनस्टोन रंग आणि Pixelsnap ॲक्सेसरीज यामुळं हा फोन स्टायलिश आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहे.
हे वाचलंत का :