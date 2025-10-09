ETV Bharat / technology

गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि पिक्सेल बड्स 2a चा पहिला सेल सुरू, जाणून घ्या आकर्षक ऑफर्स

गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि पिक्सेल बड्स 2a भारतात गूगल स्टोअरवर उपलब्ध. आकर्षक ऑफर्स, कॅशबॅक, EMI आणि एक्सचेंज बोनससह खरेदी करा.

Google Pixel 10 Pro Fold and Google Pixel Buds 2a
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि पिक्सेल बड्स 2a (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: गूगलनं भारतात आपले नवीन डिव्हाइसेस, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि गूगल पिक्सेल बड्स 2a, ऑनलाइन गूगल स्टोअरवर उपलब्ध करून दिले आहेत. ऑगस्टमध्ये पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो आणि पिक्सेल 10 प्रो XL सोबत लॉंच झालेल्या या डिव्हाइसेसना आता भारतीय ग्राहक खरेदी करू शकतात. पिक्सेल वॉच 4,अद्याप विक्रीसाठी उपलब्ध नाही. पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि पिक्सेल बड्स 2a साठी गूगलनं आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत, ज्यात बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज बोनस आणि व्याजमुक्त EMI चा समावेश आहे. या दोन्ही डिव्हाइसेस एकत्र खरेदी केल्यास अतिरिक्त सवलती मिळू शकतात.

किंमत आणि ऑफर्स
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डची भारतातील किंमत 16GB रॅम + 256GB स्टोरेजसाठी 1,72,999 रुपये आहे. हा फोन मूनस्टोन रंगात उपलब्ध आहे. खरेदीदारांना HDFC बँक क्रेडिट कार्डवर EMI खरेदीवर 10,000 रुपयांचा कॅशबॅक मिळेल. तसंच, 24 महिन्यांपर्यंतच्या व्याजमुक्त EMI योजनाही उपलब्ध आहेत. एक्सचेंज ऑफर अंतर्गत, पात्र डिव्हाइस जसं पिक्सेल 7 च्या बदल्यात 14,023 रुपयांपर्यंत मूल्यांकन आणि अतिरिक्त 5,000 रुपयांचा बोनस मिळू शकतो.

पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड वैशिष्ट्ये
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डेबल स्मार्टफोन 6.4 इंचाच्या ॲक्टुआ कव्हर डिस्प्लेसह येतो, ज्याचा रिझोल्यूशन 1080x2364 पिक्सेल्स, 60Hz ते 120Hz रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस 2 संरक्षण आहे. याचा पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स आहे. आतल्या बाजूस 8 इंचाचा सुपर अॅक्टुआ फ्लेक्स डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 2076x2152, 1Hz ते 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,000 निट्स ब्राइटनेस आहे. यात गूगलचं टेन्सर G5 प्रोसेसर, 16GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 48MP मुख्य सेन्सर (OIS), 10.5MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स (मॅक्रो फोकस) आणि 10.8MP टेलिफोटो लेन्स (5x झूम) आहे. दोन्ही डिस्प्लेवर 10MP फ्रंट कॅमेरा आहे. यात 5,015mAh बॅटरी, 30W वायर्ड आणि 15W पिक्सेलस्नॅप वायरलेस चार्जिंग (Qi2) आहे. हा फोन अँड्रॉइड 16 वर चालतो आणि सात वर्षांच्या सॉफ्टवेअर अपडेट्सची हमी देतो. यात ब्लूटूथ v6, वाय-फाय 7 आणि IP68 रेटिंग आहे.

पिक्सेल बड्स 2a किंमत आणि ऑफर्स
गूगल पिक्सेल बड्स 2a ची किंमत 12,999 रुपये असून, ते आयरिस आणि हेझल रंगात उपलब्ध आहेत. पिक्सेल 10 प्रो फोल्डसह खरेदी केल्यास HDFC बँक क्रेडिट कार्डवर 13,000 रुपयांचा कॅशबॅक मिळेल.

पिक्सेल बड्स 2a वैशिष्ट्ये
या इअरबड्समध्ये 11mm कस्टम डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आणि सायलेंट सील 1.5 तंत्रज्ञानासह अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC) आहे. यात ट्रान्सपेरन्सी मोड, ड्युअल मायक्रोफोन्स, ब्लूटूथ सुपर वाइडबँड आणि वाऱ्यापासून संरक्षण देणारे मेश कव्हर आहे. टेन्सर A1 चिप आणि ब्लूटूथ 5.4 यामुळं याची कामगिरी उत्तम आहे. ANC बंद असताना 10 तास आणि केससह 27 तासांचा प्लेबॅक मिळतो, तर ANC चालू असताना 7 तास आणि केससह 20 तास मिळतात. पाच मिनिटांच्या चार्जवर ANC सह एक तास प्लेबॅक मिळतो. इअरबड्स IP54 आणि केस IPX4 रेटिंगसह येतात.

