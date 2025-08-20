ETV Bharat / technology

गूगल, टीव्हीए आणि कैरोस पॉवरचा अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक करार - GOOGLE NUCLEAR ENERGY AGREEMENT

गूगलनं टीव्हीए आणि कैरोस पॉवरसह अणुऊर्जा करार ( Google nuclear energy plans) केला. या करारामुळं हर्मेस 2 अणुभट्टीतून स्वच्छ वीज मिळेल.

Google nuclear energy agreement
गुगल अणुऊर्जा करार (Canva)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 12:08 PM IST

1 Min Read

हैदराबाद : गूगलनं टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटी (टीव्हीए) आणि कैरोस पॉवर यांच्यासोबत एक अभूतपूर्व करार ( Google nuclear energy plans) केला आहे, ज्यामुळं अणुभट्टीतून वीज खरेदी केली जाणार आहे. हा करार अमेरिकेतील अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रथमच मोठ्या प्रगत तंत्रज्ञानासाठी झाला आहे. 2030 मध्ये कार्यान्वित होणारी कैरोस पॉवरची हर्मेस 2 अणुभट्टी टेनेसीमधील ओक रिज येथे उभारली जाणार आहे, जी गूगलच्या डेटा सेंटर्सना स्वच्छ वीज पुरवेल.

50 मेगावॅट वीज निर्मिती
गूगल, टीव्हीए आणि कैरोस पॉवर यांच्यातील हा करार अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ओक रिज, टेनेसी येथे कैरोस पॉवरची हर्मेस 2 अणुभट्टी 50 मेगावॅट वीज निर्मिती करेल, जी टीव्हीएच्या ग्रिडद्वारे गूगलच्या टेनेसी आणि अलाबामा येथील डेटा सेंटर्सना पुरवली जाईल. हा करार गूगल आणि कैरोस यांच्यातील 2024 मध्ये झालेल्या कराराचा पहिला टप्पा आहे, ज्यामुळं 2035 पर्यंत 500 मेगावॅट नवीन अणुऊर्जा क्षमता निर्माण होईल.

'हा करार अणुऊर्जेच्या नव्या युगाला चालना देण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या एआय आणि ऊर्जा नेतृत्वाला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे' - ख्रिस राइट, ऊर्जा सचिव अमेरिका

मोल्टन फ्लोराईड सॉल्टचा वापर
पारंपरिक अणुभट्ट्यांप्रमाणे पाण्याऐवजी कैरोस पॉवरच्या तंत्रज्ञानात मोल्टन फ्लोराईड सॉल्टचा शीतक म्हणून वापर केला जातो. या शीतकाचा उत्कलन बिंदू पाण्यापेक्षा खूप जास्त आहे आणि तो कमी दाबावर कार्य करतो, ज्यामुळं मोठ्या उच्च-दाब संरचनांची गरज कमी होते. यामुळं अणुऊर्जेची किंमत कमी होऊन ती अधिक स्पर्धात्मक बनते. हर्मेस 2 ही अणुभट्टी 2030 मध्ये कार्यान्वित होण्यापूर्वी न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमिशनकडून ऑपरेटिंग परवाना मिळवणे आवश्यक आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी
हर्मेस 2 मधून मिळणाऱ्या स्वच्छ वीज गुणवत्तेमुळं गूगल आपल्या डेटा सेंटर्सचे कार्बन उत्सर्जन कमी करेल. स्वच्छ ऊर्जा गुणवत्ता प्रमाणपत्रे खरेदी करून, गूगल आपल्या वीज वापराचे पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याचा दावा करतो. बिग टेक आणि एआयच्या वाढत्या वीज मागणीमुळं अणुऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन मिळत आहे, जे अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. गूगल डॉक्समध्ये नवीन ऑडिओ वैशिष्ट्ये; जेमिनी एआयनं वाचन अधिक सुलभ
  2. Google Pixel 10 series आज होणार लॉंच : मेड बाय गुगल इव्हेंट 2025 लाईव्हस्ट्रीम कसं पहावं, अपेक्षित घोषणा
  3. स्पॉटिफायनं सादर केलं मिक्स वैशिष्ट्य : डीजे शैलीतील तयार करा वैयक्तिक प्लेलिस्ट

हैदराबाद : गूगलनं टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटी (टीव्हीए) आणि कैरोस पॉवर यांच्यासोबत एक अभूतपूर्व करार ( Google nuclear energy plans) केला आहे, ज्यामुळं अणुभट्टीतून वीज खरेदी केली जाणार आहे. हा करार अमेरिकेतील अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रथमच मोठ्या प्रगत तंत्रज्ञानासाठी झाला आहे. 2030 मध्ये कार्यान्वित होणारी कैरोस पॉवरची हर्मेस 2 अणुभट्टी टेनेसीमधील ओक रिज येथे उभारली जाणार आहे, जी गूगलच्या डेटा सेंटर्सना स्वच्छ वीज पुरवेल.

50 मेगावॅट वीज निर्मिती
गूगल, टीव्हीए आणि कैरोस पॉवर यांच्यातील हा करार अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ओक रिज, टेनेसी येथे कैरोस पॉवरची हर्मेस 2 अणुभट्टी 50 मेगावॅट वीज निर्मिती करेल, जी टीव्हीएच्या ग्रिडद्वारे गूगलच्या टेनेसी आणि अलाबामा येथील डेटा सेंटर्सना पुरवली जाईल. हा करार गूगल आणि कैरोस यांच्यातील 2024 मध्ये झालेल्या कराराचा पहिला टप्पा आहे, ज्यामुळं 2035 पर्यंत 500 मेगावॅट नवीन अणुऊर्जा क्षमता निर्माण होईल.

'हा करार अणुऊर्जेच्या नव्या युगाला चालना देण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या एआय आणि ऊर्जा नेतृत्वाला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे' - ख्रिस राइट, ऊर्जा सचिव अमेरिका

मोल्टन फ्लोराईड सॉल्टचा वापर
पारंपरिक अणुभट्ट्यांप्रमाणे पाण्याऐवजी कैरोस पॉवरच्या तंत्रज्ञानात मोल्टन फ्लोराईड सॉल्टचा शीतक म्हणून वापर केला जातो. या शीतकाचा उत्कलन बिंदू पाण्यापेक्षा खूप जास्त आहे आणि तो कमी दाबावर कार्य करतो, ज्यामुळं मोठ्या उच्च-दाब संरचनांची गरज कमी होते. यामुळं अणुऊर्जेची किंमत कमी होऊन ती अधिक स्पर्धात्मक बनते. हर्मेस 2 ही अणुभट्टी 2030 मध्ये कार्यान्वित होण्यापूर्वी न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमिशनकडून ऑपरेटिंग परवाना मिळवणे आवश्यक आहे.

कार्बन उत्सर्जन कमी
हर्मेस 2 मधून मिळणाऱ्या स्वच्छ वीज गुणवत्तेमुळं गूगल आपल्या डेटा सेंटर्सचे कार्बन उत्सर्जन कमी करेल. स्वच्छ ऊर्जा गुणवत्ता प्रमाणपत्रे खरेदी करून, गूगल आपल्या वीज वापराचे पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याचा दावा करतो. बिग टेक आणि एआयच्या वाढत्या वीज मागणीमुळं अणुऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन मिळत आहे, जे अमेरिकेच्या ऊर्जा क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. गूगल डॉक्समध्ये नवीन ऑडिओ वैशिष्ट्ये; जेमिनी एआयनं वाचन अधिक सुलभ
  2. Google Pixel 10 series आज होणार लॉंच : मेड बाय गुगल इव्हेंट 2025 लाईव्हस्ट्रीम कसं पहावं, अपेक्षित घोषणा
  3. स्पॉटिफायनं सादर केलं मिक्स वैशिष्ट्य : डीजे शैलीतील तयार करा वैयक्तिक प्लेलिस्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

TVAKAIROS POWERNUCLEAR ENERGY PLANSगूगलGOOGLE NUCLEAR ENERGY AGREEMENT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.