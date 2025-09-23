ETV Bharat / technology

गूगल टीव्हीवर Gemini AI : मनोरंजनासोबतच आता तुमचा वैयक्तिक सहाय्यक

गूगलनं Gemini AI ला Google TV वर लाँच केलं, ज्यामुळं टीव्ही आता मनोरंजनासोबतच वैयक्तिक सहाय्यक बनला आहे.

Google Gemini AI, Google TV
गूगल टीव्हीवर Gemini AI (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 3:44 PM IST

हैदराबाद : गूगलनं आपलं अत्याधुनिक AI मॉडेल Gemini Google TV वर लाँच केलं आहे. यामुळं टीव्ही आता फक्त मनोरंजनाचं साधन न राहता तुमच्या घरातील भिंतीवर अडकलेला वैयक्तिक AI सहाय्यक बनला आहे. Gemini च्या समावेशामुळं Google TV वापरकर्त्यांसाठी अधिक संवादात्मक आणि उपयुक्त झाला आहे. या नव्या फीचरमुळं तुम्ही टीव्हीवर केवळ व्हॉइस कमांड देऊ शकणार नाही, तर त्याच्याशी खुल्या मनानं संवाद साधू शकाल. तुमच्या मूडनुसार शो शोधणे, कौटुंबिक सहलीचं नियोजन करणं किंवा मुलांच्या गृहपाठातील अवघड प्रश्न सोडवणे, हे सर्व आता तुमच्या टीव्हीवर शक्य आहे.

Google TV
आतापर्यंत स्मार्ट टीव्हीमध्ये गूगल असिस्टंटच्या मदतीनं तुम्ही व्हॉइस कमांड देऊ शकत होता. पण आता Gemini AI च्या समावेशामुळं तुम्ही टीव्हीशी संवाद साधू शकता, जणू तो तुमचा मित्र आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर मूड खराब असेल किंवा तुमच्या कुटुंबातील प्रत्येकाची आवड वेगळी असेल, तर तुम्ही फक्त असे म्हणू शकता, "मला ड्रामा आवडतो आणि माझ्या पत्नीला कॉमेडी, आमच्यासाठी शो सुचवा." Gemini त्वरित तुमच्या आवडीनुसार अनेक पर्याय सुचवेल. यामुळे तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार शो शोधणे सोपे होईल. जर तुम्हाला एखादा विशिष्ट शो पाहण्याची इच्छा असेल, पण त्याचं नाव आठवत नसेल, तर काळजी करू नका. तुम्ही फक्त त्या शोबद्दल थोडी माहिती सांगा, उदा., "तो हॉस्पिटलवाला नवीन शो कोणता?" Gemini तुम्हाला त्या शोचं नाव, माहिती आणि अगदी रिव्ह्यू देखील देईल. यामुळं तुमचा शो शोधण्याचा अनुभव अधिक सोपा आणि आनंददायी होईल.

अभ्यास अधिक रंजक
Gemini चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ते मुलांसाठी घरातील शिक्षकासारखा आहे. अनेकदा मुलांना गृहपाठातील अवघड प्रश्न किंवा शाळेतील प्रोजेक्ट्ससाठी मदतीची गरज भासते. आता तुमच्या घरातील टीव्हीच त्यांना मदत करू शकतो. मुलांना फक्त Gemini ला प्रश्न विचारायचे आहेत, आणि तो बोलण्याच्या शैलीत, स्क्रीनवर उपाय दाखवेल आणि शैक्षणिक समस्यांचं निराकरण करेल. यामुळं मुलांचा अभ्यास अधिक रंजक आणि सोपा होईल. प्रौढांसाठीही Gemini खूप उपयुक्त आहे. तुम्ही टीव्हीवर Gemini ला प्रश्न विचारू शकता, जसं की "ज्वालामुखी कसे फुटतात?" किंवा "गिटार शिकण्याची सुरुवात कशी करावी?" Gemini तुम्हाला युट्यूब व्हिडिओसह या प्रश्नांची उत्तरे देईल. कोणताही प्रश्न विचारला तरी Gemini तुम्हाला युट्यूब व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती पुरवेल, ज्यामुळं तुम्ही नवीन गोष्टी शिकू शकता.

Gemini कोणत्या टीव्हीवर उपलब्ध आहे?
सध्या गूगलनं हे नवे फीचर TCL QM9K सीरिजमध्ये उपलब्ध करून दिलं आहे. लवकरच याची सुविधा Google TV Streamer, Walmart Onn. 4K Pro, तसंच Hisense आणि TCL च्या आगामी मॉडेल्सवरही उपलब्ध होईल. यामुळं अधिकाधिक वापरकर्त्यांना या प्रगत तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.

हे वाचलंत का :

  1. फेसबुक डेटिंगमध्ये नवीन AI सहाय्यक आणि वैशिष्ट्ये, तरुणांसाठी मेटाची नवीन पावलं
  2. पर्प्लेक्सिटीचं नवं AI ब्राउझर 'कॉमेट' भारतात प्रो सब्सक्रायबर्ससाठी उपलब्ध
  3. टिकटॉकवर अमेरिकेचं नियंत्रण; ऑरॅकलच्या देखरेखीखालील येत्या आठवड्यात होणार करार

