सुंदर पिचाई यांची पंतप्रधान मोदींशी चर्चा : विशाखापट्टणममध्ये गुगलचं पहिलं भारतीय AI हब

गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान मोदींशी विशाखापट्टणममधील पहिल्या भारतीय AI हबबाबत चर्चा केली. 15 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीनं भारतात AI नवोन्मेषाला चालना मिळणार आहे.

Sundar Pichai, Prime Minister Narendra Modi
सुंदर पिचाई, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV BHARAT MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी विशाखापट्टणममध्ये गुगलच्या पहिल्या भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हबच्या स्थापनेसंदर्भात चर्चा केली. हा प्रकल्प भारतातील AI नवोन्मेषाला चालना देणारा आणि आर्थिक वाढीला गती देणारा ठरणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकार आणि गुगल यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या करारानंतर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहे, ज्यामध्ये 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार आहे.

सुंदर पिचाई यांचा मोदींशी संवाद
गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधला आणि विशाखापट्टणममध्ये गुगलच्या पहिल्या भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हबच्या योजनांबाबत माहिती दिली. हा प्रकल्प गुगलच्या अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठ्या AI केंद्रांपैकी एक असेल. पिचाई यांनी ट्विटरवर याबाबत माहिती देताना सांगितलं की, “भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधून विशाखापट्टणममधील गुगलच्या पहिल्या AI हबच्या योजनांबाबत चर्चा करताना आनंद झाला. हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.”

AI क्षेत्रातील नवोन्मेषाला चालना
या हबमध्ये गीगावॅट-स्तरीय संगणकीय क्षमता, नवीन आंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. यामुळं भारतातील उद्योग आणि वापरकर्त्यांना गुगलची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, ज्यामुळं AI क्षेत्रातील नवोन्मेषाला चालना मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल. हा प्रकल्प आंध्र प्रदेश सरकार आणि गुगल यांच्यात नवी दिल्लीत झालेल्या सामंजस्य करारानंतर (MoU) प्रत्यक्षात येत आहे. या करारात 15 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह स्वाक्षरी झाली.

गुगलचं पहिले भारतीय AI हब
हा करार नवी दिल्लीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय आयटी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, आंध्र प्रदेशचे आयटी मंत्री नारा लोकेश, गुगल क्लाऊडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन आणि गुगलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाला. गुगलचे हे AI केंद्र सिंगापूर, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलियासह 12 देशांमधील गुगलच्या जागतिक AI केंद्रांच्या नेटवर्कचा भाग असेल. विशेष म्हणजे, विशाखापट्टणम हे गुगलच्या सबसी केबल पायाभूत सुविधांचं एक प्रमुख केंद्र असेल.

गुगलचं अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठ AI हब
गुगल क्लाऊडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन यांनी दिल्लीतील या कराराच्या कार्यक्रमात सांगितलं की, “हा गुगलचा अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठा AI हब असेल.” या प्रकल्पासाठी गुगलनं अदानी एंटरप्रायझेसशी भागीदारी केली आहे. हा प्रकल्प अदानीच्या संयुक्त कंपनी अदानीकॉनेक्समार्फत राबवला जाईल, तसंच एअरटेलसह इतर भागीदारांचाही सहभाग असेल. या प्रकल्पात नवीन ट्रान्समिशन लाईन्स, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि प्रगत ऊर्जा साठवणूक यंत्रणेसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सह-गुंतवणूक केली जाईल. पूर्ण झाल्यावर, हे केंद्र आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि उद्योग यासारख्या विविध क्षेत्रांना सेवा देईल. हा प्रकल्प भारतातील तंत्रज्ञान आणि AI क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळं स्थानिक उद्योगांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल आणि भारत AI नवोन्मेषाच्या जागतिक नकाशावर मजबूत स्थान प्राप्त करेल.

