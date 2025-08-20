हैदराबाद : गूगल डॉक्सनं आपल्या वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये सादर केलं आहे, ज्यामुळं दस्तऐवजांचे वाचन अधिक सुलभ आणि प्रभावी होणार आहे. 9to5google च्या अहवालानुसार, गूगलचा एआय सहाय्यक जेमिनी आता गूगल डॉक्समधील दस्तऐवज मोठ्यानं वाचू शकतो. हे नवीन "ऑडिओ" वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना माहिती सहज आत्मसात करण्यास, लेखनातील चुका शोधण्यास किंवा दस्तऐवज वाचण्याऐवजी ऐकण्यास मदत करेल.
गूगल डॉक्स ऑडिओ वैशिष्ट्ये
हे वैशिष्ट्ये सध्या फक्त गूगल डॉक्सच्या वेब आवृत्तीवर आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. याची सुरुवात 18 ऑगस्ट 2025 पासून झाली असून, पुढील काही आठवड्यांत पूर्ण रोलआउट होईल. वापरकर्ते टूल्स मेनूमधील "ऑडिओ" पर्यायाद्वारे "लिसन टू दिस टॅब" निवडू शकतात, ज्यामुळं एक पिल-आकाराचा प्लेअर उघडेल. हा प्लेअर स्क्रीनवर हव्या त्या ठिकाणी हलवता येईल, आणि त्यात प्ले/पॉज, स्क्रबर, प्लेबॅक स्पीड आणि सात वेगवेगळ्या एआय आवाजांचा समावेश आहे: नॅरेटर, एज्युकेटर, टीचर, एक्सप्लेनर, कोच, मोटिव्हेटर आणि पर्स्वेडर. हे आवाज माहितीपूर्ण प्रभावी शैलीत दस्तऐवज वाचतात.
वाचन अधिक सुलभ
याशिवाय, दस्तऐवज सामायिक करणारे वापरकर्ते इन्सर्ट मेनूमधील "ऑडिओ बटन्स" पर्यायाद्वारे ऐकण्याचं बटण जोडू शकतात, ज्यामुळं दस्तऐवज पाहणाऱ्यांना एका क्लिकवर सामग्री ऐकता येईल. हे वैशिष्ट्य गूगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सब्स्क्रायबर्स, बिझनेस स्टँडर्ड आणि प्लस, एंटरप्राइझ स्टँडर्ड आणि प्लस, तसंच जेमिनी एज्युकेशन किंवा जेमिनी एज्युकेशन प्रीमियम ॲड-ऑन असलेल्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. यासोबतच, गूगल डॉक्सच्या अँड्रॉइड आवृत्तीवर जेमिनीच्या मदतीनं प्रतिमा तयार करण्याची सुविधाही उपलब्ध होत आहे, परंतु ती फक्त एआय प्रो आणि अल्ट्रा वापरकर्त्यांसाठी आहे.
