गुगलची भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा हबची घोषणा : 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
गुगलनं भारतात 15 अब्ज डॉलरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा हबची घोषणा केलीय. यामुळं भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून देश जागतिक एआय स्पर्धेत आघाडी राहील.
Published : October 14, 2025 at 1:24 PM IST
हैदराबाद : गुगलनं मंगळवारी आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणममध्ये 1 गिगावॅट क्षमतेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) डेटा सेंटर हबच्या उभारणीसाठी (AI data hub in Visakhapatnam) पुढील पाच वर्षांत 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. ही गुगलची अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठी गुंतवणूक असून, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक डेटा पायाभूत सुविधांच्या स्पर्धेत भारताला आघाडीवर ठेवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. गुगल क्लाउडचे सीईओ थॉमस कुरियन यांनी या प्रकल्पाला भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता वाढवण्यासाठी एक मैलाचा दगड म्हटलं आहे.
In October 2024, my visit to Google HQ in the USA sparked a vision - bringing one of the world’s biggest tech giants to #AndhraPradesh for a game-changing investment. After a year of intense discussions and relentless effort, tomorrow we make history. @Google will sign an MOU… pic.twitter.com/gOnGtMPm9v— Lokesh Nara (@naralokesh) October 13, 2025
कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर हब
गुगलनं विशाखापट्टणम, (AI data hub in Visakhapatnam) आंध्र प्रदेश येथे 1 गिगावॅट क्षमतेचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर हब उभारण्यासाठी 15 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. गुगल क्लाउडचे सीईओ थॉमस कुरियन यांनी सांगितलं की, हा प्रकल्प गुगलचा अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठा एआय हब गुंतवणूक प्रकल्प आहे. हा डेटा सेंटर गुगलच्या जागतिक नेटवर्कचा महत्त्वाचा भाग असेल, ज्यामुळं प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्ये आणि क्लाउड सेवा प्रदान करणं शक्य होईल. यापूर्वी आंध्र प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांनी या गुंतवणुकीचा अंदाज 10 अब्ज डॉलर इतका व्यक्त केला होता, परंतु गुगलनं दीर्घकालीन क्षमता आणि टिकाऊपणा लक्ष्यांसाठी अधिक रक्कम गुंतवण्याचं निश्चित केलं आहे.
#WATCH | Delhi: Union Ministers Ashwini Vaishnaw, Nirmala Sitharaman, Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh IT Minister Nara Lokesh, Google Cloud CEO Thomas Kurian, attend 'Bharat AI Shakti', an event hosted by Google in Delhi. pic.twitter.com/G3MIf2v9CX— ANI (@ANI) October 14, 2025
85 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची योजना
जागतिक स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रचंड संगणकीय शक्तीच्या डेटा सेंटरच्या उभारणीत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. गुगलनं यावर्षी जागतिक स्तरावर आपल्या डेटा पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सुमारे 85 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची योजना आखली आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन सारख्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनीही भारतात डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे, कारण भारतातील जवळपास एक अब्ज इंटरनेट वापरकर्ते क्लाउड आणि एआय-आधारित सेवांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे.
सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक
ऑआंध्र प्रदेशचे आयटी मंत्री नारा लोकेश यांनी गुगलच्या या घोषणेचं स्वागत करताना म्हटलं की, “डेटा हा नवीन तेल आहे, आणि हा प्रकल्प भारताला डेटा युगात रणनीतिक लाभ देईल.” हे डेटा सेंटर गुगलच्या आशिया-पॅसिफिक विस्ताराचा आधारस्तंभ असेल, ज्यामध्ये सिंगापूर, मलेशिया आणि थायलंडमधील आगामी डेटा सेंटरचाही समावेश आहे. विशाखापट्टणममधील हा प्रकल्प आंध्र प्रदेशच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या परदेशी थेट गुंतवणुकींपैकी एक आहे.
भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
या गुंतवणुकीमुळं भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल आणि देश जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करेल. विशाखापट्टणम, ज्याला ‘डेस्टिनी सिटी’ म्हणूनही ओळखले जातं, आता जागतिक एआय क्रांतीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हा प्रकल्प स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि नवीन रोजगार संधी निर्माण करेल, तसंच भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आघाडीवर ठेवेल.
