Google AI Plus Subscription: गुगलचा सर्वात स्वस्त जेमिनी प्लॅन लाँच

Published : September 11, 2025 at 5:29 PM IST

हैदराबाद : OpenAI नं भारतासाठी ChatGPT Go लाँच केल्यानंतर, Google नं देखील आपली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सेवा अधिकाधिक वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचललं आहे. Google AI Plus ही नवीन सब्सक्रिप्शन योजना Gemini च्या प्रगत वैशिष्ट्यांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. सध्या ही योजना फक्त इंडोनेशियामध्ये उपलब्ध आहे, परंतु ChatGPT Go च्या लाँचमुळं भारतातही लवकरच ही योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. AI Plus योजना ही Google च्या विनामूल्य आणि प्रीमियम योजनांमधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळं सामान्य वापरकर्त्यांना Gemini च्या शक्तिशाली AI वैशिष्ट्यांचा लाभ कमी पैशात मिळू शकेल.

Google AI Plus
Google AI Plus योजनेचा मुख्य उद्देश Gemini च्या प्रगत AI वैशिष्ट्यांना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. या योजनेत वापरकर्त्यांना Gemini 2.5 Pro AI मॉडेलमध्ये प्रवेश मिळेल. याशिवाय, Veo 3 Fast व्हिडिओ जनरेशन टूल देखील या प्लॅनमध्ये समाविष्ट आहे. हा प्लॅन वापरकर्त्यांना जलद आणि उच्च-गुणवत्तेचे व्हिडिओ तयार करण्यास सक्षम करते. विशेष म्हणजे, या योजनेत Gemini AI मॉडेलसाठी 128K टोकनची (context window) उपलब्ध आहे.

AI Plus योजनेत Gemini साइड पॅनलचं एकत्रीकरण देखील समाविष्ट आहे, जे Google Workspace च्या लोकप्रिय ॲप्स जसं की Google Docs, Sheets, Slides, Gmail आणि Drive मध्ये उपलब्ध असेल. यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात AI चा थेट उपयोग करता येईल. याशिवाय, Whisk आणि Flow सारखी साधनं देखील या योजनेत समाविष्ट आहेत, जी डेटा विश्लेषण आणि कार्यप्रवाह सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. यासोबतच, वापरकर्त्यांना 200GB अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज मिळेल, जे Gmail, Drive आणि Google Photos मध्ये वापरता येईल.

AI Ultra प्लॅनची किंमत
Google च्या विद्यमान प्रीमियम योजनांच्या तुलनेत AI Plus ही योजना अधिक किफायतशीर आहे. उदाहरणार्थ, भारतात AI Ultra प्लॅनची किंमत 24,500 रुपये प्रति महिना आहे, तर AI Pro योजनेची किंमत 1,950 रुपये प्रति महिना आहे. याउलट, AI Plus ही योजना Gemini ची प्रगत वैशिष्ट्ये कमी किमतीत उपलब्ध करेल, ज्यामुळं ती सर्वसामान्यांसाठी अधिक आकर्षक होईल.

ChatGPT Go Vs Google AI Plus
OpenAI नं अलीकडेच भारतासाठी ChatGPT Go हा खास सब्सक्रिप्शन प्लॅन लॉंच केला आहे, ज्याची किंमत 399 रुपये प्रति महिना आहे. ही योजना भारतीय बाजारपेठेसाठी खास तयार करण्यात आली आहे आणि यात GPT-5 मॉडेलचा विस्तारित प्रवेश, सुधारित प्रतिमा निर्मिती मर्यादा यासारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. Google ची AI Plus योजना या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी एक मजबूत पर्याय आहे, कारण ती Gemini च्या प्रगत वैशिष्ट्यांसह Google Workspace आणि अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेजसारख्या मूल्यवर्धित सेवांचा एकत्रित लाभ देणार आहे.

Google AI Plus ही योजना Gemini च्या शक्तिशाली AI वैशिष्ट्यांना अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्याचा Google चा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. सध्या इंडोनेशियामध्ये उपलब्ध असलेली ही योजना लवकरच भारतातही येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ChatGPT Go च्या यशस्वी लाँचनंतर ही योजना सामान्य वापरकर्त्यांना AI तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी एक उत्तम संधी असेल.

