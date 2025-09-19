ETV Bharat / technology

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

गुगलनं क्रोमसाठी जेमिनी अपग्रेड जाहीर केलंय, जे AI-सक्षम ब्राउझिंग अनुभव देईल. सध्या अमेरिकेत ते उपलब्ध आहे.

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड
Gemini upgrade in Google Chrome (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : गुगलनं आपल्या क्रोम ब्राउझरसाठी जेमिनी अपग्रेडची घोषणा केली असून, यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित क्षमता वापरकर्त्यांना उपलब्ध होणार आहेत. सध्या, ही सुविधा अमेरिकेतील मॅकओएस आणि विंडोज वापरकर्त्यांसाठी इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. याशिवाय, मोबाइल वापरकर्त्यांसाठीही ही सुविधा अमेरिकेत सुरू झाली आहे. गुगलच्या मते, जेमिनीमुळं क्रोमवरील ब्राउझिंग अनुभव अधिक समृद्ध आणि सोयीस्कर होईल. या अपग्रेडमुळं वापरकर्त्यांना विविध टॅबमधून माहिती तुलना, सारांश आणि AI-सक्षम रिकॉल फीचर यासारख्या सुविधांचा लाभ घेता येईल.

गुगलनं गुरुवारी आपल्या क्रोम ब्राउझरमध्ये जेमिनी अपग्रेड रोलआउट करण्याची घोषणा केली. मायके टोरेस, क्रोमचे उपाध्यक्ष (प्रॉडक्ट), यांनी एका ब्लॉग पोस्टद्वारे सांगितलं की, हे अपग्रेड सध्या अमेरिकेतील सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. यापूर्वी ही सुविधा फक्त गुगल AI प्रो आणि AI अल्ट्रा सब्स्क्रायबर्ससाठी होती, परंतु आता ती सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे.

जेमिनी इन क्रोम सक्रिय करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना ब्राउझरच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील जेमिनी लोगोवर क्लिक करावं लागेल. यामुळं क्रोम आता विविध टॅबमधील माहिती तुलना आणि सारांश करू शकेल. नवीन AI-सक्षम रिकॉल फीचरमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या वेब इतिहासातून विशिष्ट माहिती शोधण्यासाठी स्क्रोल करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, जेमिनी गुगल कॅलेंडर, यूट्यूब आणि गुगल मॅप्स यासारख्या गुगल अॅप्समधून माहिती गोळा करून ती एकाच ठिकाणी सारांशित करेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना सध्याचा टॅब सोडण्याची गरज पडणार नाही.

गुगलनं आपल्या ॲड्रेस बारला, ज्याला कंपनी ‘ऑम्निबॉक्स’ म्हणते, त्यात AI-सक्षम शोध सुविधा समाविष्ट केली आहे. वापरकर्ते URL टाइप करताना किंवा शोध घेताना AI मोड सक्रिय करू शकतात. याशिवाय, ऑम्निबॉक्समधून वापरकर्ते सध्याच्या वेबपेजबद्दल प्रश्न विचारू शकतात. या प्रश्नांची उत्तरे AI ओव्हरव्युद्वारे वेबपेजसोबत दिसतील. वापरकर्ते पुढील प्रश्नही AI मोडमध्ये विचारू शकतात. सध्या ही सुविधा अमेरिकेत इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असून, लवकरच इतर भाषांमध्ये रोलआउट होईल.

पुढील काही महिन्यांत, गुगल जेमिनी इन क्रोमला एजंटिक क्षमता प्रदान करेल, ज्यामुळं वापरकर्ते हेअरकट बुकिंग किंवा किराणा ऑर्डरसारखी कामे ब्राउझरला सोपवू शकतील. याशिवाय, गुगलनं नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्येही समाविष्ट केली आहेत. जेमिनी नॅनोचा वापर करून, एन्हान्स्ड प्रोटेक्शन मोड लवकरच वेबसाइट्सवरील बनावट व्हायरस आणि गिव्हवेपासून वापरकर्त्यांचे संरक्षण करेल. जेमिनी इन क्रोम वापरकर्त्यांच्या प्राधान्यांचे आणि साइटच्या गुणवत्तेचे विश्लेषण करून परवानगी विनंत्या कमी त्रासदायक पद्धतीने दाखवेल. भविष्यात, कोर्सेरा, स्पॉटिफाय, ड्युओलिंगो आणि H&M यासारख्या वेबसाइट्सवर एका क्लिकवर पासवर्ड बदलण्याची सुविधाही उपलब्ध होईल. या अपग्रेडमुळं गुगलनं AI-सक्षम ब्राउझर्सच्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. यापूर्वी जुलैमध्ये पर्प्लेक्सिटीनं आपला AI-सक्षम कॉमेट ब्राउझर लाँच केला होता, जो इन-बिल्ट साइडबार आणि स्वतःच्या शोध इंजिनावर कार्यरत आहे.

हे वाचलंत का :

  1. iPhone 17 साठी मुंबईच्या बीकेसीतील अ‍ॅपल स्टोअरबाहेर हाणामारी, रात्रीपासून ग्राहकांच्या रांगा
  2. इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव
  3. मेटा कनेक्ट इव्हेंटमध्ये मेटा रे बॅन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लासेस लॉंच

For All Latest Updates

TAGGED:

GEMINI UPGRADE IN GOOGLE CHROMEGEMINI UPGRADEGOOGLE CHROMEगुगल AIGOOGLE CHROME GEMINI UPGRADE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.