जगातील पहिला मल्टी-सेंसर अर्थ निरीक्षण उपग्रह, 2026 मध्ये लॉंच होणार
गॅलॅक्सआय 2026 मध्ये जगातील पहिला मल्टी-सेंसर उपग्रह 'मिशन दृष्टी' (Mission Drishti) लॉंच करेल, ज्यामुळे संरक्षण, शेती आणि आपत्ती व्यवस्थापनात प्रगत भौगोलिक विश्लेषण शक्य होईल.
Published : October 13, 2025 at 12:55 PM IST
हैदराबाद : स्पेस-टेक स्टार्टअप गॅलॅक्सआयनं सोमवारी जाहीर केलं की, ते पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जगातील पहिला मल्टी-सेंसर अर्थ निरीक्षण (ईओ) उपग्रह 'मिशन दृष्टी' लॉंच करणार आहे. हा भारतातील खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठा आणि उच्च रिझोल्यूशनचा उपग्रह असून, यामुळं सरकारी संस्था, संरक्षण विभाग आणि उद्योगांना सीमावर्ती निरीक्षणापासून आपत्ती व्यवस्थापनापर्यंत विविध क्षेत्रांत प्रगत भौगोलिक विश्लेषणाची सुविधा मिळेल.
बंगळुरू-आधारित स्पेस-टेक स्टार्टअप गॅलॅक्सआय स्पेस सोल्युशन्सनं एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. कंपनी पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (क्वार्टर 1, 2026) जगातील पहिला मल्टी-सेंसर अर्थ निरीक्षण उपग्रह 'मिशन दृष्टी' लॉंच करणार आहे. हा उपग्रह 1.5 मीटर रिझोल्यूशनसह येत असून, तो सरकारी संस्था, संरक्षण एजन्सी आणि उद्योगांना प्रगत भौगोलिक विश्लेषणाची सुविधा देईल. यामध्ये सीमावर्ती निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, संरक्षण, वीज आणि पायाभूत सुविधा निरीक्षण, शेती, तसेच आर्थिक आणि विमा मूल्यमापन यांसारखे अनेक अनुप्रयोग आहेत. हा उपग्रह वास्तविक वेळी पर्यावरणीय आणि रचनात्मक अंतर्दृष्टी पुरवेल.
"मिशन दृष्टीसोबत, आम्ही स्पेस एक्सप्लोरेशनद्वारे कार्यान्वित डेटाची एक नवीन युग उघडत आहोत. जगातील पहिल्यांदाच आम्ही एका प्लॅटफॉर्मवर एकाधिक सेन्सिंग तंत्रज्ञान एकत्रित करून उपग्रह तैनात करत आहोत, ज्यामुळं पृथ्वीचं निरीक्षण पूर्वी अशक्य होतं तसं आता शक्य होईल," असं गॅलॅक्सआयचे सह-संस्थापक आणि सीईओ सुयश सिंग यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
कंपनीनं पुढील चार वर्षांत 8 ते 10 उपग्रह लॉंच करण्याची योजना आखली आहे. 160 किलो वजनाचा हा उपग्रह भारतातील सर्वात मोठा खासगी बांधलेला उपग्रह आहे आणि देशातील सर्वोच्च रिझोल्यूशनचा उपग्रह म्हणून ओळखला जाईल. "ही मोहीम भारताला जागतिक स्पेसमध्ये मजबूतपणे स्थापित करणार आहे. हे स्पेस तंत्रज्ञान व्यवसाय, सरकार आणि समुदायांसाठी विश्वासार्ह एक प्रणाली असेल," असं सिंह म्हणाले.
कंपनीनुसार, हा उपग्रह सिंथेटिक अॅपर्चर रडार (एसएआर) आणि उच्च रिझोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड्स घेऊन येतो, ज्यामुळं कोणत्याही हवामानात आणि दिवसाच्या कोणत्याही वेळी अर्थ निरीक्षण डेटा उपलब्ध होईल. दृष्टी उपग्रहाच्या अतिशय कठोर चाचण्या करण्यात आल्या आहेत, जसं की अत्यंत तापमानातील संरचनात्मक चाचण्या, ज्यामुळं स्पेसच्या कठोर परिस्थितींमध्ये त्याची क्षमता सिद्ध झाली आहे.
प्रत्येक उपग्रह हा रिमोट-सेन्सिंग अर्थ निरीक्षण प्रणाली म्हणून इंजिनीअर केला गेला असून, तो स्पॅशिअल, स्पेक्ट्रल आणि टेम्पोरल रिझोल्यूशनसाठी ऑप्टिमाइझ केला गेला आहे, ज्यामुळं उच्च- प्रतिमा कॅप्चर करता येतील. "अलीकडील भू-राजकीय घटनांमुळं वाढलेल्या तणावामुळं, एआय इन्फ्युजनसह पुढील पिढीच्या इमेजिंग तंत्रज्ञानानं आम्ही अप्रतिम इमेजरी इंटेलिजन्स पुरवण्याची अपेक्षा करतो," असं सिंह म्हणाले. "संरक्षण आणि सुरक्षितता एजन्सी, वीज, शेती आणि आर्थिक कंपन्यांत आम्हाला आधीच रस आहे. या तंत्रज्ञानानं निर्णय घेणे आणि उद्योगांतील ऑपरेशनल कार्यक्षमता बदलण्याची क्षमता आम्हाला खरोखर उत्साहित करते," असं ते पुढे म्हणाले.
गॅलॅक्सआयनं 2024 मध्ये त्याच्या तंत्रज्ञान प्रदर्शन मोहिमे GLX-SQ च्या यशस्वी चाचणीनंतर दृष्टी मोहिमेची तयारी केली आहे. हा उपग्रह स्पेसएक्सच्या माध्यमातून लॉंच होईल, ज्यामुळं भारताच्या स्पेस सेक्टरमध्ये खासगी सहभाग वाढेल. कंपनीनं इन्फोसिससारख्या भागीदारांसोबत डेटा प्रोसेसिंगसाठी करार केला असून, हे उपग्रह वैश्विक बाजारपेठेत भारताला मजबूत करणार आहे. या मोहिमेमुळं भारताच्या स्पेस उद्योगाला नवीन उंची मिळेल आणि विविध क्षेत्रांत डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास चालना मिळेल. गॅलॅक्सआयच्या या पायरीमुळं देशातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल आणि जागतिक स्पर्धेत भारताची स्थिती सुधारेल.