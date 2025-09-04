हैदराबाद : सॅमसंगनं आपला नवीन स्मार्टफोन, गॅलेक्सी S25 FE नुकताच लॉंच जागतीक बाजारात लॉंच केलाय. हा स्मार्टफोन गेल्यावर्षी लॉंच झालेल्या S24 FE चा पुढचा अवतार आहे. दोन्ही फोन्सच्या वैशिष्ट्यांची तुलना करताना, नवीन मॉडेलमध्ये अनेक सुधारणा सॅमसंग कंपनीनं केल्या आहेत. आज आपण या दोन्ही फोनमधील फरक, किंमत आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यांची तुलना करूयात.
Galaxy S25 FE vs S24 FE
सॅमसंगनं Galaxy S25 FE मध्ये अनेक बदल केले आहेत, ज्यामुळे हा फोन अधिक चांगला झाला आहे. सर्वात मोठा बदल म्हणजे या फोनमधील डिस्प्ले आहे. नवीन फोनमध्ये LTPO OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याच ब्राइटनेस 2600 nits पर्यंत आहे. यामुळं दिवसाच्या प्रकाशातही तुम्हाला स्क्रीन स्पष्ट दिसते. S24 FE मध्ये Dynamic AMOLED डिस्प्ले होता, ज्याची ब्राइटनेस 1900 nits होता.
Galaxy S25 FE vs S24 FE प्रोसेसर
S25 FE मध्ये Exynos 2400 प्रोसेसर आहे, जो S24 FE मधील Exynos 2400e पेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. विशेषतः, 12GB RAM मुळं मल्टीटास्किंग आणि AI संबंधित कामे यात तुम्हाला अधिक जलद गतीनं करता येतील. बॅटरीच्या बाबतीतही S25 FE पुढे आहे. यामध्ये 4900mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 45W पर्यंत जलद चार्जिंगला सपोर्ट करते. त्या तुलनेत, S24 FE मध्ये 4700mAh बॅटरी असून ती 25W चार्जिंगचा सपोर्ट करते.
Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE कॅमेरा
कॅमेऱ्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, दोन्ही फोनचा मुख्य कॅमेरा सेटअप (50MP मुख्य, 12MP अल्ट्रावाइड, 8MP 3x टेलीफोटो) सारखाच आहे. पण S25 FE मध्ये सेल्फीसाठी 12MP कॅमेरा मिळतोय. दुसरीकडं S24 FE मध्ये 10MP कॅमेरा होता. यामुळं S25 FE मधील सेल्फीची गुणवत्ता सुधारली आहे. सॉफ्टवेअरबाबत, S25 FE ला Android 16 सह लाँच करण्यात आलं आहे आणि त्याला अतिरिक्त सात वर्षांच्या ओएस आणि सिक्युरिटी अपडेट्स मिळताय. Galaxy S24 FE ला देखील सात वर्षांसाठी सुरक्षा अपडेट्स देण्यात आले होते.
|वैशिष्ट्ये
|गॅलेक्सी S25 FE
|गॅलेक्सी S24 FE
|प्रोसेसर
|Exynos 2400 (फुल-स्पेक व्हर्जन)
|Exynos 2400e
|रॅम
|12GB
|8GB
|डिस्प्ले प्रकार
|LTPO OLED
|Dynamic AMOLED
|डिस्प्ले ब्राइटनेस
|2600 nits (पीक)
|1900 nits (पीक)
|सेल्फी कॅमेरा
|12MP
|10MP
|मागील कॅमेरे
|50MP मुख्य + 12MP अल्ट्रावाइड + 8MP 3x टेलीफोटो
|50MP मुख्य + 12MP अल्ट्रावाइड + 8MP 3x टेलीफोटो
|बॅटरी क्षमता
|4900mAh
|4700mAh
|वायर्ड चार्जिंग
|45W
|25W
|वायरलेस चार्जिंग
|25W (Qi2 सपोर्ट)
|15W
|डिझाइन
|पातळ आणि हलका
|जाड आणि जड
|सॉफ्टवेअर
|Android 16
|Android 14
|सॉफ्टवेअर सपोर्ट
|7 वर्षे (OS आणि सुरक्षा अपडेट्स)
|7 वर्षे (OS आणि सुरक्षा अपडेट्स)
