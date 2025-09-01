हैदराबाद : सॅमसंगचे दोन शक्तिशाली फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्स, Galaxy S21 FE 5G आणि Galaxy S25 5G, आकर्षक वैशिष्ट्यांसह येतात. S21 FE 5G हा परवडणाऱ्या किमतीत उत्कृष्ट कामगिरी करणारा फोन आहे, तर S25 5G नवीनतम हार्डवेअर आणि आकर्षक डिझाइनसह ग्राहकांना आवडणारा स्मार्टफोन आहे. या दोन्ही फोन्सची वैशिष्ट्ये, किंमत आणि ऑफर्सची जाणून घेऊया माहिती...
Galaxy S21 FE 5G vs Galaxy S25 5G प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
Galaxy S21 FE 5G मध्ये Exynos 2100 प्रोसेसर आहे, जो 2.9GHz ऑक्टा-कोर CPU, 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येतो. हा फोन सामान्य वापरासाठी आणि गेमिंगसाठी उत्तम आहे. दुसरीकडं, Galaxy S25 5G मध्ये Qualcomm Snapdragon 8Elite प्रोसेसर आहे, जो 4.47GHz च्या गतीसह कार्य करतो. यात 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे, ज्यामुळं हा फोन गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगसाठी अधिक शक्तिशाली आहे.
Galaxy S21 FE 5G vs Galaxy S25 5G डिस्प्ले आणि बॅटरी
Galaxy S21 FE 5G मध्ये 6.4-इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले आहे, ज्याची रिफ्रेश रेट 120Hz आहे आणि Gorilla Glass Victus संरक्षण आहे. यात 4500mAh बॅटरी आहे, जी 25W फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. Galaxy S25 5G मध्ये 6.2-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे, जो HDR10+ आणि 2600 nits पीक ब्राइटनेससह येतो. याला Gorilla Glass Victus 2 संरक्षण आहे. S25 5G ची बॅटरी 4000mAh आहे, परंतु ती देखील 25W वायर्ड, 15W वायरलेस आणि 4.5W रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. S21 FE ची मोठी बॅटरी दीर्घकाळ वापरासाठी फायदेशीर आहे, तर S25 5G चा डिस्प्ले अधिक तेजस्वी आणि आकर्षक आहे.
Galaxy S21 FE 5G vs Galaxy S25 5G कॅमेरा
Galaxy S21 FE 5G मध्ये 12MP + 12MP + 8MP ट्रिपल रिअर कॅमेरा आहे, जो UHD 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतो. यात 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. Galaxy S25 5G मध्ये 50MP + 12MP + 10MP रिअर कॅमेरा आहे, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) आणि 60fps 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. याचा 12MP फ्रंट कॅमेरा प्रगत प्रोसेसिंगसह उत्कृष्ट फोटो क्वालिटी देतो.
Galaxy S21 FE 5G vs Galaxy S25 5G किंमत आणि ऑफर्स
Galaxy S21 FE 5G ची किंमत Amazon आणि Flipkart वर सुमारे 34 हजार 999 आहे. या फोनच्या खरेदीवर 10% सूट आणि Flipkart Axis Bank कार्डवर 5% कॅशबॅक उपलब्ध आहे. Galaxy S25 5G ची किंमत Amazon वर 70 हजार 999, सॅमसंगच्या वेबसाइटवर 74 हजार 999 आणि Flipkart वर 80 हजार 999 आहे. S25 5G वर सध्या कोणतीही बँक ऑफर नाही.
जर तुम्हाला बजेटमध्ये फ्लॅगशिप स्मार्टफोनचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर Galaxy S21 FE 5G हा उत्तम पर्याय आहे. याची परवडणारी किंमत, मोठी बॅटरी आणि चांगली कामगिरी यामुळं तो ग्राहकांचा आवडता आहे. दुसरीकडं, Galaxy S25 5G त्याच्या शक्तिशाली Snapdragon 8Elite प्रोसेसर, उज्ज्वल LTPO डिस्प्ले आणि उत्कृष्ट कॅमेरामुळं प्रीमियम अनुभव देतो. तुमचं बजेट अधिक असेल, तर S25 5G हा नवीनतम तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेण्यासाठी उत्तम आहे. मात्र, किफायतशीर पर्यायासाठी S21 FE 5G तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय असेल.
