Flipkart Independence Day Sale 2025 : सॅमसंगपासून ते ॲपलपर्यंत मिळवा बंपर  सूट - FLIPKART INDEPENDENCE DAY SALE 2025

फ्लिपकार्टचा स्वातंत्र्य दिन सेल 13 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होत आहे. लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इतर उत्पादनांवर मोठ्या सवलती यात मिळतील.

Flipkart Independence Day Sale 2025
फ्लिपकार्टचा स्वातंत्र्य दिन सेल (samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 12:41 PM IST

हैदराबाद : फ्लिपकार्टनं भारतात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपला भव्य सेल 13 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. या सेलमध्ये स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, घरगुती उपकरणे आणि इतर अनेक उत्पादनांवर आकर्षक सवलती मिळणार आहेत. विशेषतः लॅपटॉपच्या किमतीत मोठी कपात होणार असून, सॅमसंग आणि ॲपल सारख्या जागतिक ब्रँड्सच्या लॅपटॉपवर विशेष ऑफर्स उपलब्ध असतील. याशिवाय, बँक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स आणि नो-कॉस्ट EMI यांसारख्या सुविधांमुळं ग्राहकांना अधिक बचत करता येणार आहे. हा सेल ग्राहकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान खरेदी करण्याची उत्तम संधी घेऊन येत आहे.

Lenovo V15
Lenovo V15 (Lenovo)

या लॅपटॉपवर आकर्षक सूट
फ्लिपकार्टवर स्वातंत्र्य दिन सेल 2025 मध्ये लॅपटॉप खरेदीदारांसाठी अनेक आकर्षक डील्स उपलब्ध असतील. सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 4 (इंटेल कोर i3) ची मूळ किंमत 57,499 आहे, परंतु या सेलमध्ये तो फक्त 34,990 मध्ये उपलब्ध असेल. त्याचप्रमाणे, सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 4 (इंटेल कोर i5) 82,789 वरून 54,990 मध्ये मिळेल. ॲपलच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, कारण ॲपल मॅकबुक एअर M4 ची किंमत 99,900 वरून 94,990 पर्यंत कमी होणार आहे. याशिवाय, लेनोव्हो V15 (AMD Ryzen 5 क्वाड कोर 7520U) ची किंमत 60,000 वरून 33,990 असेल, तर Asus Expertbook P1 (इंटेल कोर i3) 74,990 वरून 36,490 मध्ये मिळेल. HP 255 G10 (AMD Athlon ड्युअल कोर 7120U) ची किंमत 30,336 वरून 23,290 पर्यंत खाली येणार आहे.

टॉप लॅपटॉप डील

Product NameList PriceEffective Sale Price
Apple MacBook Air M4 Rs. 99,900 Rs. 94,990
Samsung Galaxy Book 4 (Intel Core i5 13th Gen 1335U)Rs. 82,789Rs. 54,990
Samsung Galaxy Book 4 (Intel Core i3 13th Gen 1315U)Rs. 57,499Rs. 34,990
HP 255 G10 (AMD Athlon Dual Core 7120U) Rs. 30,336Rs. 23,290
Lenovo V15 (AMD Ryzen 5 Quad Core 7520U)Rs. 60,000 Rs. 33,990
Asus Expertbook P1 9Intel Core i3 13th Gen 1315U)Rs. 74,990Rs. 36,490
Asus Expertbook P1
Asus Expertbook P1 (Asus)

सेलमध्ये खास ऑफर्स
गेमिंग लॅपटॉपच्या चाहत्यांसाठीही या सेलमध्ये खास ऑफर्स असतील. एसरच्या स्विफ्ट निओ आणि प्रीडेटर सिरीज तसेच मोटोरोलाच्या बुक 60 लॅपटॉपवर सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सेलमध्ये कॅनरा बँकेच्या ग्राहकांना 10 टक्के झटपट सवलत मिळेल. याशिवाय, जुन्या डिव्हाइसच्या एक्सचेंज ऑफरद्वारे ग्राहकांना अतिरिक्त बचत करता येईल. फ्लिपकार्ट Axis बँक क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना अतिरिक्त कॅशबॅकचा लाभही मिळणार आहे. काही निवडक उत्पादनांवर नो-कॉस्ट EMI ची सुविधाही उपलब्ध असेल, ज्यामुळे खरेदी अधिक सोयीस्कर होईल.

फ्लिपकार्टनं या सेलसाठी खास वेबपेज तयार केलं आहे, जिथं ग्राहक सर्व डील्स आणि ऑफर्स पाहू शकतात. हा सेल ग्राहकांना नवीन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी देणार आहे. सॅमसंग, ॲपल, लेनोव्हो, Asus, HP आणि एसर सारख्या ब्रँड्सच्या लॅपटॉपवर मिळणाऱ्या या सवलती ग्राहकांसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे. विशेषतः विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि गेमिंग उत्साही यांच्यासाठी हा सेल फायदेशीर ठरणार आहे.

HP 255 G10
HP 255 G10 (HP)

