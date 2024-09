ETV Bharat / technology

फ्लिपकार्टचा बिग बिलियन डेज सेल 'या' तारखेपासून सुरू, 80% पर्यंत मिळणार सूट - Flipkart Big Billion Days 2024

By ETV Bharat Tech Team

फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यत्व कसं मिळवायचं : Flipkart Plus साठी ग्राहकांनी गेल्या 365 दिवसांत 4 यशस्वी व्यवहार केले असावेत. Flipkart Plus Premium साठी, तुम्ही मागील 365 दिवसांत 8 यशस्वी व्यवहार केले असावेत. त्यानंतर Flipkart Plus ग्राहकांना प्रत्येक खरेदीवर 2x सुपरकॉइन्स मिळणार आहेत.

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल डेट : फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यांसाठी 29 सप्टेंबर 2024 रोजी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल सुरू होईल. ग्राहकांना प्रत्येक खरेदीवर 2x सुपर कॉइन्स देखील मिळतील.

