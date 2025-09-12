Flipkart Big Billion Days Sale 2025 : आयफोन 16 मिळतोय फक्त 52 हजारात, कॅशबॅक आणि एक्सचेंज बोनससचा फायदा
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल 23 सप्टेंबरपासून सुरू होतोय. या सेलमध्ये आयफोन 16 सह इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूवर आकर्षक ऑफर मिळणार आहे.
Published : September 12, 2025 at 10:58 AM IST
हैदराबाद : फ्लिपकार्टनं त्याच्या वार्षिक बिग बिलियन डेज सेल 2025 ची घोषणा केलीय. हा सेल भारतात 23 सप्टेंबरपासून सुरू होतोय. या सेलमध्ये स्मार्टफोन्स, पीसी, लॅपटॉप्स, टीडब्ल्यूएस इअरबड्स, वॉशिंग मशिन्स, स्मार्ट होम अप्लायन्सेस, फ्रिजेस आणि स्मार्टवॉचेस यांसारख्या वस्तूंवर आकर्षक सूट मिळणार आहे. ग्राहकांना कॅशबॅक ऑफर्स आणि एक्सचेंज बोनससचा फायदा देखील मिळेल. विशेषतः, आयफोन 16 च्या बेस व्हेरिएंटवर 51,999 रुपयांची स्पेशल ऑफर जाहीर झाली असून, ही किंमत बँक ऑफर्सशिवाय आहे. हा सेल आयफोन 17 सिरीजच्या लॉंचनंतर येत असल्याने, जुन्या आयफोन्सवर मोठा डिस्काउंट मिळण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊया आयफोन 16 ऑफर्सबद्दल माहिती...
फ्लिपकार्ट हा भारतातील आघाडीचा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आहे. फ्लिपकार्ट दरवर्षी बिग बिलियन डेज सेल आयोजित करून ग्राहकांना भन्नाट डील्स देतं. 2025 च्या या सेलची सुरुवात 23 सप्टेंबरला होणार असून, हा सेल सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटपर्यंत चालेल. या कालावधीत ग्राहकांना विविध श्रेणींमध्ये प्रोडक्ट्सवर 70-80 टक्के पर्यंत सूट मिळेल. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूवर मोठी सवलत मिळेल. स्मार्टफोन्समध्ये आयफोन, सॅमसंग, वनप्लस यांसारख्या ब्रँड्सचे नवीन मॉडेल्स कमी किंमतीत मिळतील. लॅपटॉप्स आणि पीसीमध्ये डेल, एचपी, लेनोवो यांच्या नवीन मॉडेल्सवर सूट असेल. टीडब्ल्यूएस इअरबड्समध्ये अॅपल एअरपॉड्स, बोस, सोनी यांसारख्या ब्रँड्सच्या प्रोडक्ट्सवर आकर्षक ऑफर्स मिळतील. घरगुती उपकरणांमध्ये वॉशिंग मशिन्स, फ्रिजेस आणि स्मार्ट होम अप्लायन्सेसवरही मोठा डिस्काउंट असेल. स्मार्टवॉचेसमध्ये अॅपल वॉच, सॅमसंग गॅलक्सी वॉच यांसारख्या डिव्हाईसेस कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
या सेलचेमध्ये ग्राहकांना त्यांच्या जुन्या डिव्हाईसेस एक्सचेंज करून नवीन प्रोडक्ट्स घेण्याची सोय असेल, ज्यामुळं एक्सचेंज बोनस मिळेल. याशिवाय, विविध बँकांच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड्सवर 10 टक्के पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट आणि कॅशबॅक ऑफर्स असतील. उदाहरणार्थ, अॅक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय बँक कार्डधारकांना 10 टक्के सूट मिळेल. ही ऑफर्स सेलच्या मुख्य किंमतींवर अतिरिक्त असल्यानं, एकूण बचत आणखी वाढेल. फ्लिपकार्ट अॅपवर सेल पेज अपडेट केलं असून, तेथं "What you see is what you pay" आणि "No T&C Applied" असं टॅगलाइन्स दिसत आहेत, ज्याचा अर्थ मुख्य किंमत बँक ऑफर्सशिवाय आहे.
आता बोलायचं तर या सेलचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे आयफोन 16 ची डील. फ्लिपकार्टनं बिग बिलियन डेज सेल पेजवर अपडेट केलं आहे की, आयफोन 16 चा बेस व्हेरिएंट 128 जीबी स्टोरेजसह केवळ 51,999 रुपयांत उपलब्ध होईल. सध्या फ्लिपकार्टवर हा फोन 74,900 रुपयांत लिस्टेड आहे, म्हणजेच सेलमध्ये 23,000 रुपयांचा डिस्काउंट मिळेल. ही किंमत स्पेशल आहे, कारण ती बँक ऑफर्सशिवाय आहे. यावर अॅक्सिस आणि आयसीआयसीआय बँक कार्ड्स वापरून 10 टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट घेतला तर एकूण किंमत आणखी कमी होईल. म्हणजे, प्रभावी किंमत 46,700 रुपयांच्या आसपास येईल.
आयफोन 16 अॅपलच्या A18 चिपसेटवर चालतो, ज्यामुळे उत्कृष्ट पर्फॉर्मन्स मिळते. 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस आणि नवा कॅमेरा कंट्रोल बटण हे या फोनचं वैशिष्ट्ये आहे.हा फोन आयओएस 18 सोबत येतो, ज्यात अॅपल इंटेलिजन्स फीचर्स आहेत. रंग पर्यायांमध्ये अल्ट्रामरीन, टील, पिंक, ब्लॅक आणि व्हाइट उपलब्ध आहेत. हा फोन सप्टेंबर 2024 मध्ये लॉंच झाला होता. तेव्हा या फोनची किंमत सुरुवातीला 79,900 रुपये होती. 256 जीबी आणि 512 जीबी व्हेरिएंट्स किंमत क्रमशः 89,900 आणि 1,09,900 रुपये होती.
आता आयफोन 17 सिरीजच्या लॉंचनंतर आयफोन 16 ची किंमत घसरली आहे. अधिकृत अॅपल वेबसाइटवर 128 जीबी व्हेरिएंट 69,900 रुपयांत विक्री केला जातोय. ही किंमत लॉंचच्या वेळीपेक्षा 10,000 रुपयांनी कमी आहे. फ्लिपकार्टच्या सेलमधील 51,999 रुपयांची किंमत यापेक्षा आणखी कमी आहे, ज्यामुळं सेल ग्राहकांसाठी खास आहे. अॅपलच्या धोरणानुसार, नवीन सिरीज लॉंच होताच जुन्या मॉडेल्सच्या किंमती कमी होतात, ज्याचा फायदा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स घेतात.
फ्लिपकार्टनं इतर आयफोन मॉडेल्ससाठीही डील्स जाहीर केल्या आहेत. आयफोन 14 चा बेस व्हेरिएंट 40,000 रुपयांखाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळं हा 2022 चा फोन आता बजेट स्मार्टफोन श्रेणीत येईल. आयफोन 16 प्रो मॅक्स 90,000 रुपयांखाली आणि आयफोन 16 प्रो 70,000 रुपयांखाली मिळेल. या किंमती बँक ऑफर्ससह आहेत, म्हणजे अॅक्सिस किंवा आयसीआयसीआय कार्ड्स वापरून आणखी सूट मिळेल. आयफोन 16 प्रो मॅक्समध्ये 6.9 इंच डिस्प्ले, A18 प्रो चिप आणि 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कॅमेरा आहे, ज्यामुळं तो प्रीमियम युजर्ससाठी खास आहे. आयफोन 16 प्रो मध्ये 6.3 इंच डिस्प्ले आणि समान फीचर्स आहेत.
या सेलमध्ये फक्त आयफोन्सच नव्हे, तर इतर ब्रँड्सचे फोनही मिळतील. उदाहरणार्थ, सॅमसंग गॅलक्सी S25 सिरीज किंवा वनप्लस 13 यांसारख्या नवीन फोनवर सूट असेल. लॅपटॉप्समध्ये गेमिंग लॅपटॉप्स 50,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतील. टीव्हीसाठी 55 इंच 4के मॉडेल्स 30,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिलेळ. वॉशिंग मशिन्समध्ये 7 किलो कॅपेसिटीचं मॉडेल्स 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळेल. फ्रिजेसचं 200 लिटर मॉडेल्स 15,000 रुपयांत उपलब्ध होणार आहे. स्मार्ट होम अप्लायन्सेसमध्ये अॅमेझॉन इको किंवा गूगल नेस्ट यांसारख्या डिव्हाईसेसवर 50 टक्के सूट असेल.
