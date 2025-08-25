ETV Bharat / technology

भारतात लवकरच लॉंच होणार 'या' पाच नवीन हायब्रिड कार

भारतात पाच नवीन हायब्रिड कार लवकच लॉंच होणार आहेत. मारुती एस्कुडो, महिंद्रा XUV300 हायब्रिड, रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिड आणि इतर लवकरच भारतात लाँच केल्या जातील.

Maruti Franks Hybrid
मारुती फ्रॉन्क्स हायब्रिड (Maruti)
August 25, 2025

हैदराबाद : भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात येत्या काही दिवसात हायब्रिड कार्समध्ये मोठा बदल दिसून येणार आहे. यापूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) लक्ष केंद्रित केलं जात होतं, परंतु आता अनेक ब्रँड्स हायब्रिड कारच्या निर्मितीकडं वळत आहेत. हायब्रिड SUV पूर्णपणे इलेक्ट्रिक गाड्यांपेक्षा स्वस्त, इंधन-कार्यक्षम आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासात रिचार्जिंगची चिंता दूर करणाऱ्या आहेत. दैनंदिन वापरासाठी त्या एक उत्तम पर्याय ठरत आहेत. याच कारणामुळं, पाच नवीन हायब्रिड SUV भारतीय बाजारात लवकरच दाखल होणार आहेत.

मारुती एस्कुडो (Maruti Escudo)
मारुती आपली नवीन मध्यम आकाराची SUV, Y17 एस्कुडो, 3 सप्टेंबर रोजी लॉंच करणार आहे. ही SUV ग्रँड विटारावर आधारित असेल आणि 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन, स्ट्रॉंग हायब्रिड आणि CNG पर्यायांसह उपलब्ध होईल. ही गाडी हुंडई क्रेटा आणि किआ सेल्टोस यांच्याशी स्पर्धा करेल. एकापेक्षा जास्त पॉवरट्रेन पर्यायांमुळं ती ग्राहकवर्गाला आकर्षित करेल. मारुतीची ही SUV डिझाइन आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आकर्षक असेल, ज्यामुळं ती बाजारात मजबूत स्थान मिळवू शकेल.

महिंद्रा XUV 3XO हायब्रिड (Mahindra XUV 3XO Hybrid)
महिंद्रा देखील हायब्रिड सेगमेंटमध्ये प्रवेश करत आहे. XUV 3XO हायब्रिड ही SUV NU_IQ प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली जाईल आणि 2026 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. ही गाडी महिंद्राच्या हायब्रिड कार पोर्टफोलिओला बळकटी देईल. कॉम्पॅक्ट SUV शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही गाडी आकर्षक पर्याय ठरेल. महिंद्राच्या या पावलानं कंपनीच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाची झलक मिळतेय, ज्यामुळं ती बाजारात नवीन मानके स्थापित करू शकते.

रेनॉल्ट डस्टर हायब्रिड (Renault Duster Hybrid)
रेनॉल्ट आपली लोकप्रिय डस्टर SUV हायब्रिड स्वरूपात परत आणत आहे. 2026 मध्ये लॉंच होणारी ही SUV CMF-B प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. यात 1.6 लिटर पेट्रोल इंजिन आणि दोन इलेक्ट्रिक मोटर्सचा समावेश असेल. ही जोडणी शक्ती आणि इंधन कार्यक्षमतेचा समतोल साधेल. रेनॉल्टची ही SUV ड्रायव्हिंग अनुभव आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान यांचा उत्कृष्ट मेळ साधेल, ज्यामुळे ती ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय होऊ शकते.

होंडा एलिव्हेट हायब्रिड (Honda Elevate Hybrid)
होंडा आपल्या यशस्वी हायब्रिड तंत्रज्ञानाला SUV मध्ये आणत आहे. एलिव्हेट हायब्रिड 2026 मध्ये लॉंच होईल आणि ती राजस्थानमधील तपुकारा येथे स्थानिक पातळीवर तयार केली जाईल. होंडाच्या विश्वासार्ह अभियांत्रिकीमुळं आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळं ही SUV शहरातील प्रवास आणि महामार्गावरील ड्रायव्हिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरेल. यामुळं होंडाला भारतीय बाजारात आपली पकड आणखी मजबूत करता येईल.

मारुती फ्रॉन्क्स हायब्रिड (Maruti Franks Hybrid)
सर्वात जास्त अपेक्षा असलेली SUV म्हणजे मारुती फ्रॉन्क्स हायब्रिड. 2026 मध्ये लॉंच होणारी ही फेसलिफ्ट मॉडेल मारुतीच्या स्वतःच्या सीरिज हायब्रिड इंजिनसह येईल. यात 1.2 लिटर Z12E पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर्स असतील, जिथं पेट्रोल इंजिन फक्त बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वापरलं जाईल. तीचं अंदाजित मायलेज 35 ते 40 किमी प्रति लिटर आहे, जी इंधन कार्यक्षमतेत नवीन मानक स्थापित करू शकते. किफायतशीरपणा आणि कामगिरी यांचा मेळ घालणाऱ्या या कार खऱ्या अर्थानं गेम-चेंजर ठरू शकतं.

हायब्रिड SUV भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात नवीन क्रांती आणण्यास सज्ज आहेत. मारुती, महिंद्रा, रेनॉल्ट आणि होंडा यांसारख्या ब्रँड्सच्या या नवीन मॉडेल्समुळं ग्राहकांना इंधन कार्यक्षमता, पर्यावरणपूरकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. येत्या काही वर्षांत हायब्रिड गाड्यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे, आणि या SUV त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

