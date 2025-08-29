ETV Bharat / technology

पहिली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर पायलट लाइन सुरू

भारताची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू झालीय. गुजरातमधील सानंद येथे पहिली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन सुरू झालीय.

मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर पायलट लाइन
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025

हैदराबाद : भारतानं सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. गुजरातमधील सानंद येथे देशातील पहिली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन सुरू झाली असून, यामुळं भारताला जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक मजबूत स्थान मिळण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि प्रसारण तसेच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, सेमीकंडक्टर उद्योग हा भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक पायाभूत क्षेत्र आहे. सानंद येथील सीजी पॉवरच्या पायलट लाइनसह मायक्रॉन आणि केन्स सेमीकॉन यांच्या प्रकल्पांमध्येही उल्लेखनीय प्रगती होत आहे. 2027 पर्यंत भारत या क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत होईल, अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

सेमीकंडक्टर हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचं मेरुदंड आहे आणि भारतानं या क्षेत्रात स्वावलंबन मिळवण्यासाठी ठोस पावलं उचलली आहेत. सानंद, गुजरात येथे सीजी पॉवरनं सुरू केलेली पहिली पायलट लाइन ही भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. ही सुविधा आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्ट (OSAT) सुविधा म्हणून कार्यरत आहे. येथं चिप्सचं असेंबलिंग, पॅकेजिंग, टेस्टिंग आणि पोस्ट-टेस्ट सेवा यासारख्या सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध आहेत. यामुळं जागतिक कंपन्यांना त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादनं येथं तपासता येणार आहेत. या पायलट लाइनमधून तयार होणाऱ्या चिप्सचा उपयोग यशस्वी ठरल्यानंतर व्यावसायिक उत्पादनाला गती मिळेल.

याबाबत अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, सानंद येथील पायलट लाइन लवकरच उत्पादन सुरू करेल. याशिवाय, मायक्रॉन सेमीकंडक्टर आणि केन्स सेमीकॉन यांच्या प्रकल्पांमध्येही चांगली प्रगती होत आहे. भारतात सध्या सहा राज्यांमध्ये 10 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. यामध्ये गुजरातसह ओडिशा आणि आसाम यांचाही समावेश आहे. ओडिशामध्ये नुकतीच मंजूरी मिळालेल्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचं काम सुरू झालं आहे. ही सर्व प्रकल्प वेगानं 2027 पर्यंत पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत होण्याची शक्यता आहे.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रगतीसाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन सरकारनं 270 विद्यापीठांना अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिझाइन साधनांसह सुसज्ज केलं आहे. 2025 मध्ये या साधनांचा 1.2 कोटींहून अधिक वेळा वापर झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून, 17 संस्थांनी डिझाइन केलेल्या 20 चिप्स मोहाली येथील सेमीकंडक्टर लॅबोरेटरी (SCL) येथे यशस्वीपणे तयार करण्यात आल्या आहेत.

या क्षेत्रातील विस्तारामुळं रोजगाराच्या संधींमध्येही लक्षणीय वाढ होणार आहे. सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या विविध विभागांमध्ये भारतीयांना प्रशिक्षण दिलं जात आहे. पूर्ण क्षमतेनं उत्पादन सुरू झाल्यावर या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं. जागतिक अर्थव्यवस्थेत टॅरिफचा प्रभाव वाढत असताना, भारताचं सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील हे प्रयत्न देशाला स्वावलंबी आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवण्यास मदत करतील.

हे वाचलंत का :

  1. भारत 100 देशांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने निर्यात करून नवा टप्पा गाठणार-पंतप्रधान मोदी
  2. भारतात पहिल्या स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिपचं लवकरच होणार लोकार्पण - पंतप्रधान
  3. इस्रो आणि आयआयटी मद्रासनं संयुक्तपणे केली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित

