नासा-इस्रोच्या निसार उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण; पृथ्वी निरीक्षणात नवं पर्व - NASA ISRO NISAR SATELLITE

नासा इस्रोचा निसार उपग्रह 30 जुलै 2025 रोजी यशस्वी प्रक्षेपित झाला होता. त्यामुळं फ्रिक्वेंसी रडारद्वारे पृथ्वी निरीक्षण, हवामान बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापनाला चालना मिळेल.

NASA ISRO Nisar satellite
नासा-इस्रोच्या निसार उपग्रह
ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 3:53 PM IST

बेंगलुरू: नासा आणि इस्रो यांच्या संयुक्त विद्यमानं विकसित केलेला नासा-इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) हा महत्वाकांक्षी पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह 30 जुलै 2025 रोजी संध्या 5:40 वाजता श्रीहरिकोटा येथून इस्रोच्या जीएसएलव्ही-एफ16 द्वारे यशस्वीपणे प्रक्षेपित झाला. हा उपग्रह जगातील पहिला दुहेरी-फ्रिक्वेंसी रडार असलेला उपग्रह आहे, ज्यामध्ये नासाचं एल-बँड आणि इस्रोचे एस-बँड रडार समाविष्ट आहेत. हा उपग्रह सर्व हवामानात, रात्रंदिवस उच्च-रिझॉल्यूशन प्रतिमा घेऊ शकतो.

निसार उपग्रहाचे प्रक्षेपण
निसार उपग्रहाचे प्रक्षेपण हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि अमेरिकेच्या नासा यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा परिणाम आहे. या उपग्रहाच्या प्रकल्प संचालिका चैत्रा राव यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, उपग्रहाच्या यशस्वी प्रक्षेपणाचा क्षण हा त्यांच्यासाठी सर्वात अविस्मरणीय होता. 15 जुलै रोजी 9 मीटर लांबीचा मल्टी-स्टेज बूम आणि 12 मीटरचा रिफ्लेक्टर यशस्वीपणे उघडण्यात आला, ही एक मोठी कामगिरी होती.

उच्च-रिझॉल्यूशन प्रतिमा
निसार हा एक अनोखा उपग्रह आहे, जो नासा-जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (जेपीएल) यांनी एल-बँड विकसित केले आहे. तसंच इस्रोच्या स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबादनं एस-बँड रडार तयार केलंय. या दोन रडार्सची निर्मिती स्वतंत्रपणे झाली आणि त्यानंतर त्यांना एका सामाईक संरचनेवर एकत्रित करण्यात आलं. या उपग्रहात प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं तो 240 किलोमीटर रुंदीच्या क्षेत्राची उच्च-रिझॉल्यूशन प्रतिमा घेऊ शकतो.

निसार मिशनचं महत्त्व
चैत्रा राव यांनी सांगितलं की, निसार हे भारत आणि अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधनातील सहकार्याचं उत्तम उदाहरण आहे. या उपग्रहाद्वारे दररोज सुमारे 80 टेराबाइट्स डेटा निर्माण होईल, ज्यासाठी उच्च-क्षमतेच्या के-बँड डेटा लिंकचा वापर करण्यात आला आहे, जो प्रति सेकंद 3 गिगाबाइट्स डेटा पाठवू शकतो. निसारच्या स्वीप एसएआर तंत्रामुळं मोठ्या क्षेत्राची उच्च-रिझॉल्यूशन प्रतिमा घेणे शक्य आहे, जे सामान्यतः शक्य नसतं.

