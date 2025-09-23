यूलर मोटर्सचा यूलर टर्बो ईव्ही 1000 लाँच : 1 टन सेगमेंटमधील हा पहिला ईसीव्ही, 170 किलोमीटर रेंज
यूलर मोटर्सन यूलर टर्बो ईव्ही 1000 मिनी ट्रक लाँच केला. या इलेक्ट्रिक मिनी ट्रकची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरू होतेय.
Published : September 23, 2025 at 12:22 PM IST
हैदराबाद : यूलर मोटर्सनं इलेक्ट्रिक कमर्शिअल व्हेईकल (ईसीव्ही) यूलर टर्बो ईव्ही 1000 लाँच केला आहे. हा इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक 5.99 लाख रुपयांपाच्या (एक्स-शोरूम) किमतीपासून उपलब्ध आहे. ब्रँडचा दावा आहे की, डिझेल प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत हा वाहन दरवर्षी 1.15 लाख रुपयांची बचत करून देतो. यामुळं यूलर टर्बो ईव्ही 1000 जगातील पहिला इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक ठरला आहे, जो अप्रतिम कामगिरी आणि उच्च परवडणाऱ्या किमतीत येतो. शहरातील आव्हानात्मक रस्त्यांवर सुरक्षितता, वेग आणि पेलोड यांचा समतोल राखत हा ट्रक ग्राहकांना सोयीचा ठरेल.
140 ते 170 किलोमीटर रेंज
1 टन सेगमेंटमधील हा पहिला ईसीव्ही असून, तो 140 ते 170 किलोमीटर रेंज देतो. यात 140 एनएम टॉर्क आणि आर13 व्हील प्लॅटफॉर्मवर 230 एमएम डिस्क ब्रेक आहे, जे सेगमेंटमधील सर्वोच्च आहे. यामुळं शहरातील खराब रस्त्यांवरही सुरक्षित आणि वेगवान प्रवास शक्य होतो. याशिवाय, सीसीएस 2 फास्ट चार्जिंग सुविधा असून, सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर केवळ 15 मिनिटांत 50 किलोमीटर रेंज मिळते.
यूलर टर्बो ईव्ही 1000 वैशिष्ट्ये
- आर13 व्हील प्लॅटफॉर्मवर 230 एमएम डिस्क ब्रेक.
- 140 ते 170 किलोमीटर रेंज.
- 140 एनएम टॉर्क.
- 34:1 व्हेरिएबल गिअर रेशो रिसर्क्युलेटिंग बॉल स्टीअरिंग.
- जर्क-फ्री स्टीअरिंग, टेलिस्कोपिक स्टीअरिंग इंटरमीडिएट शाफ्ट.
- लेसर-वेल्डेड बॅटरी मॉड्युल्स बॅटरी पॅक.
- सीसीएस 2 चार्जिंगवर 15 मिनिटांत 50 किलोमीटर रेंज.
- बेझल-फ्री हेडलॅम्प्स.
ट्रक तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध
हा मिनी ट्रक तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे: सिटी (5,99,999 रुपये), फास्ट चार्ज (8,19,999रुपये) आणि मॅक्स (7,19,999 रुपये). सोप्या ईएमआय विकल्पांसह, 49,999 रुपयांच्या डाउन पेमेंटसह महिन्याला 10,000 रुपयांपासून सुरू. डिझेल ट्रक्सच्या तुलनेत कमी ऑपरेटिंग खर्च आणि शून्य उत्सर्जन यामुळं हा ट्रक लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात फायदेशीर ठरणार आहे.
हे वाचलंत का: