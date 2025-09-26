ETV Bharat / technology

ईपीएफओचा क्रांतिकारी निर्णय : पीएफचे पैसे एटीएमद्वारे काढता येणार?

जानेवारी 2026 पर्यंत पीएफचे पैसे (PF money) एटीएमद्वारे काढता येण्याची शक्यता आहे. त्यांमुळं कर्मचाऱ्यांना आणीबाणीत तात्काळ निधी मिळेल.

EPFO decision: PF money withdrawn through ATM
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat File Photo)
ETV Bharat Tech Team

September 26, 2025

नवी दिल्ली: कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (ईपीएफओ) एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर करण्याची तयारी केली आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत सदस्यांना त्यांच्या पीएफ बचतीचा भाग एटीएमद्वारे काढता येईल, असं वृत्त आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, ईपीएफओच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं कर्मचाऱ्यांना आणीबाणीच्या काळात तात्काळ मदत मिळेल.

ईपीएफओनं कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) बचतीला अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेन एक मोठा पाऊल उचललं आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, ईपीएफओच्या केंद्रीय ट्रस्टी मंडळाच्या (सीबीटी) पुढील बैठक, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत एटीएमद्वारे पीएफ काढण्याची सुविधा मंजूर होण्याची शक्यता आहे. ही सुविधा जानेवारी 2026 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सीबीटीच्या एक सदस्यानं सांगितलं की, ईपीएफओची आयटी प्रणाली या व्यवहारांना हाताळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. मात्र, किती रक्कम काढता येईल यावर मर्यादा घालण्यात येणार असून, अंतिम नियम अद्याप चर्चेत आहेत.

सध्या ईपीएफओकडं एकूण 28 लाख कोटी रुपयांचं भांडवल आहे आणि 7.8 कोटीहून अधिक सक्रिय सदस्य आहेत. सरकारचा हेतू कर्मचाऱ्यांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांच्या स्वतःच्या बचतीचा वापर करण्यास सोपी करणे आहे. यासाठी ईपीएफओ बँकांसोबत आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (आरबीआय) चर्चा करत आहे. सदस्यांना विशेष पीएफ कार्ड मिळेल, ज्याचा वापर एटीएमवरून रक्कम काढण्यासाठी करता येईल. ही कार्ड प्रणाली सुरक्षित आणि सोपी असल्यानं कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, असं मत व्यक्त केलं जात आहे.

यावर्षी सुरुवातीला ईपीएफओनं स्वयंचलित दावा निपटारा मर्यादेत वाढ केली आहे. पूर्वीची रक्कम 1 लाख रुपयांवरून आता 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया एल्गोरिदम आणि डिजिटल तपासणीद्वारे चालते, ज्यामुळं मॅन्युअल तपासणीशिवाय दावे पटकन मंजूर होतात. या बदलामुळं लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, एटीएम सुविधा आणीबाणीच्या काळात खूप उपयुक्त ठरेल, कारण सदस्यांना त्यांच्या निधीचा तात्काळ प्रवेश मिळेल. मात्र, या योजनेच्या यशासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता उपाय आणि बँक व पेमेंट नेटवर्कशी समन्वय आवश्यक आहे. ईपीएफओने डेटा सुरक्षितता आणि फसवणूक टाळण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची योजना आखली आहे. यामुळं पीएफ खात्यांचे संरक्षण होईल आणि सदस्यांचा विश्वास वाढेल.

ही नवीन सुविधा कर्मचारी वर्गासाठी एक क्रांतीच असेल. सध्या पीएफ काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ असते, पण एटीएम कार्डमुळं हे काही मिनिटांत शक्य होईल. सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या धोरणाशी हे सुसंगत आहे, ज्यामुळे आर्थिक समावेशन वाढेल. मात्र, मर्यादा ठेवण्याचं कारण म्हणजे पीएफचा मुख्य उद्देश निवृत्ती निधी जपणे हाच आहे. जास्त काढणीमुळं दीर्घकालीन बचत प्रभावित होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल.

ईपीएफओच्या या निर्णयामुळं लाखो कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल. आणीबाणीमध्ये वैद्यकीय खर्च, कुटुंबाच्या गरजा किंवा इतर कारणांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध होईल. तज्ज्ञ सांगतात की, ही सुविधा युरोप आणि अमेरिकेतील पेन्शन योजनांसारखी आहे, जिथं कार्डद्वारे तात्काळ काढणी शक्य आहे. भारतातही हे चालू झाल्यास ईपीएफओची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल.

