Enfield Hunter 350 vs Honda CB350 : 2025 मधील सर्वोत्तम निवड कोणती?
भारतात 2 लाखांखालील मोटरसायकल सेगमेंट लोकप्रिय आहे. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आणि होंडा सीबी350 स्टाईल, परफॉर्मन्स आणि परवडणाऱ्या किमतीसह 2025 मध्ये आघाडीवर आहेत.
Published : October 3, 2025 at 10:55 AM IST
हैदराबाद : भारतातील मोटरसायकल बाजारात 2 लाख रुपयांखालील सेगमेंट खूप लोकप्रिय आहे, जिथं स्टाईल, परफॉर्मन्स आणि परवडणारी किंमत यांचा संगम पाहायला मिळतो. 2025 मध्ये, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आणि होंडा सीबी350 या दोन रेट्रो-आधुनिक मोटरसायकल्स बायर्सच्या पसंतीस उतरत आहेत. शहरातील रपेटपासून ते लांबच्या प्रवासापर्यंत, या दोन्ही बाइक्स उत्कृष्ट पर्याय ठरतात. पण खरंच कोणती बाइक किफायतशीर आहे? चला, या दोघांची सविस्तर तुलना करूया...
डिझाइन आणि स्टाईलिंग
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ही कॉम्पॅक्ट आणि शहरी रायडर्ससाठी डिझाइन केलेली आहे. तिची छोटी व्हीलबेस, साधी बॉडीवर्क आणि तरुणाईला आकर्षित करणारी डिझाइन ही वैशिष्ट्ये तिला वेगळी ठरवतात. याउलट, होंडा सीबी350 ही रेट्रो लूकनं परिपूर्ण आहे. तिचं मस्क्युलर फ्युएल टँक, गोल हेडलॅम्प आणि क्रोम टच तिला प्रीमियम आणि क्लासिक लूक देतात. जर तुम्हाला स्पोर्टी आणि तरुणाईला साजेशी बाइक हवी असेल, तर हंटर 350 पुढे आहे; पण रेट्रो लूक आणि प्रीमियम फीलसाठी सीबी350 उत्तम आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
दोन्ही बाइक्समध्ये 350 सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजिन आहे, परंतु त्यांची ट्यूनिंग वेगळी आहे. हंटर 350, 20 अश्वशक्ती निर्माण करतं आणि तिची लो-एंड टॉर्कमुळं शहरातील रायडिंगसाठी ती उत्तम आहे. दुसरीकडं, होंडा सीबी350 थोडी जास्त पॉवर आणि स्मूथ टॉर्क कर्व्ह देते, ज्यामुळं हायवेवर रायडिंग अधिक आरामदायी होते. दैनंदिन प्रवासासाठी दोन्ही बाइक्स उत्तम आहेत, परंतु लांबच्या प्रवासात सीबी350 फायदेशीर ठरू शकते.
रायडिंग आणि हँडलिंग
हंटर 350 ही हलकी बाईक आहे, ज्यामुळे शहरातील रहदारीत ती सहजपणे वाट काढते. तिची कमी उंचीची सीट आणि कमी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीमुळे नवशिक्यांसाठीही ती सोपी आहे. याउलट, होंडा सीबी350 च्या मोठ्या बांधणीतून रायडरला कमांडिंग पोझिशन मिळते, ज्यामुळे लांब प्रवासात आराम मिळतो. दोन्ही बाइक्सच्या सस्पेंशन्स चांगल्या आहेत, पण होंडानं थोडी अधिक आरामदायी रायडिंग ऑफर केली आहे.
फीचर्स आणि टेक्नॉलॉजी
हंटर 350 मध्ये सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेव्हिगेशन (काही व्हेरिएंट्समध्ये), ड्युअल-चॅनल ABS आणि LED टेललॅम्प आहे. दुसरीकडं, होंडा सीबी350 ब्ल्यूटूथ कनेक्टिव्हिटी, व्हॉइस कमांड्स, हॅझार्ड लाइट्स आणि ट्रॅक्शन कंट्रोलसारख्या आधुनिक फीचर्ससह याते, ज्यामुळं ती टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत पुढं आहे. होंडाची सेफ्टी फीचर्समधील प्राविण्य ही तिची खासियत आहे.
किंमत आणि मूल्य
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ची किंमत सुमारे 1.7 लाख रुपयांपासून सुरू होते, जी रॉयल एनफील्डच्या मॉडेल्समध्ये सर्वात परवडणारी आहे. होंडा सीबी350 ची किंमत 2 लाखांपासून सुरू होते, जी तिच्या प्रीमियम फीचर्समुळं योग्य ठरते. बजेटमध्ये राहायचं असेल तर हंटर 350 उत्तम आहे, तर प्रीमियम फीचर्ससाठी सीबी350 निवडता येईल.
|वैशिष्ट्य
|रॉयल एनफील्ड हंटर 350
|होंडा सीबी350
|किंमत (एक्स-शोरूम)
|1.49 लाख ते 1.82 लाख (फॅक्टरी ते रिबेल व्हेरिएंट)
|2.16 लाख ते 2.19 लाख (DLX ते DLX Pro)
|इंजिन
|349 सीसी, एअर-ऑइल कूल्ड, 20.2 bhp, 27 Nm टॉर्क
|384 सीसी, एअर कूल्ड, 20.8 bhp, 29.4 Nm टॉर्क
|माइलेज (अंदाजे)
|36 किमी/लिटर
|35 किमी/लिटर
|वजन
|181 किलो
|181 किलो
|फ्युएल टँक क्षमता
|13 लिटर
|15.2 लिटर
|सस्पेंशन
|फ्रंट: टेलिस्कोपिक फोर्क्स, रियर: ट्विन शॉक
|फ्रंट: टेलिस्कोपिक फोर्क्स, रियर: ट्विन शॉक
|ब्रेकिंग
|डिस्क/ड्रम, ड्युअल-चॅनल ABS
|डिस्क/ड्रम, ड्युअल-चॅनल ABS
|इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर
|सेमी-डिजिटल LCD, ट्रिपर नेव्हिगेशन
|सेमी-डिजिटल, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी
|इतर फीचर्स
|LED टेललॅम्प, स्लिप-अँड-ॲसिस्ट क्लच, USB चार्जिंग
|LED लाइटिंग, ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हॉइस असिस्ट, हॅझार्ड लाइट्स
|कलर ऑप्शन्स
|7कलर्स (नवीन ग्रेफाइट ग्रे समाविष्ट)
|8 कलर्स (नवीन शेड्स समाविष्ट)
ही तुलना 2025 च्या अपडेटेड मॉडेल्सवर आधारित आहे. हंटर 350 बजेट-फ्रेंडली आणि शहरासाठी उत्तम, तर सीबी350 प्रीमियम फीचर्ससह आरामदायी आहे. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 आणि होंडा सीबी350 यांच्यातील निवड रायडरच्या गरजांवर अवलंबून आहे. शहरातील चपळ रायडिंग, परवडणारी किंमत आणि तरुणाईला साजेशी डिझाइन हवी असेल तर हंटर 350 उत्तम आहे. दुसरीकडं, प्रीमियम फीचर्स, लांब प्रवासातील आराम आणि रेट्रो स्टाईल हवी असेल तर सीबी350 निवडाता येईल. 2025 मध्ये 2 लाखांखालील सेगमेंटमध्ये या दोन्ही बाइक्स उत्कृष्ट पर्याय ठरतात.
