स्पेसएक्स आणि इटालियन स्पेस एजन्सीचा मंगळ मोहिमेसाठी ऐतिहासिक करार - MARS MISSION

स्पेसएक्स आणि इटालियन स्पेस एजन्सी यांच्यात मंगळ मोहिमेसाठी करार झालाय. स्टारशिपद्वारे इटलीचे वैज्ञानिक प्रयोग मंगळावर पाठवले जाणार आहेत.

Elon Musk, SpaceX,Italian Space Agency
स्पेसएक्स (Etv Bharat MH Desk)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : स्पेसएक्सनं इटालियन स्पेस एजन्सी (एएसआय) सोबत एक करार केला आहे, ज्यामुळं इटलीचे वैज्ञानिक प्रयोग मंगळावर पाठवण्यासाठी स्पेसएक्सच्या स्टारशिप रॉकेटचा वापर होणार आहे. एएसआयचे अध्यक्ष तियोडोरो व्हॅलेंटे यांनी घोषणा केली की, स्पेसएक्सच्या पहिल्या व्यावसायिक मंगळ मोहिमेवर इटलीचे प्रयोग पाठवले जातील. यामध्ये वनस्पती वाढीचा प्रयोग, हवामान निरीक्षण केंद्र आणि रेडिएशन सेन्सर यांचा समावेश आहे. हे प्रयोग मंगळाच्या सहा महिन्यांच्या प्रवासादरम्यान आणि मंगळाच्या पृष्ठभागावर डेटा गोळा करतील.

स्पेसएक्स आणि एएसआय करार
स्पेसएक्स आणि इटालियन स्पेस एजन्सी (एएसआय) यांच्यातील हा करार मंगळ मोहिमांच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या मोहिमेत तीन प्रमुख पेलोड्स असतील: वनस्पती वाढीचा प्रयोग, हवामान निरीक्षण केंद्र आणि रेडिएशन सेन्सर. वनस्पती वाढीचा प्रयोग मंगळाच्या प्रवासादरम्यान आणि मंगळासारख्या परिस्थितीत वनस्पती कशा वाढतात हे पाहिलं जाईल. हा प्रयोग भविष्यातील जीवन समर्थन प्रणालींसाठी महत्त्वाचा डेटा प्रदान करेल. हवामान निरीक्षण केंद्र मंगळावरील तापमान, दाब आणि इतर हवामान घटकांचं मापन करेल, ज्यामुळं मंगळाच्या हवामानाचा अधिक चांगला अभ्यास होईल. रेडिएशन सेन्सर अंतराळातील कॉस्मिक किरण आणि सौर कणांचं मापन करेल, जे अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.

2026 मध्ये मंगळ मोहिम
स्पेसएक्सचं स्टारशिप हे पूर्णपणे पुनर्वापर करता येणारं दोन-टप्प्यांचं रॉकेट आहे, जे विशेषतः मंगळ मोहिमांसाठी डिझाइन केलं आहे. 2025 च्या मध्यापर्यंत स्टारशिपनं केवळ उपकक्षीय चाचणी उड्डाणे (नऊ) पूर्ण केली असून, ती अद्याप कक्षेत पोहोचलेली नाही. स्पेसएक्सचे सीईओ एलोन मस्क यांनी सांगितलं की, नोव्हेंबर-डिसेंबर 2026 च्या मंगळ प्रक्षेपणसाठी कंपनी काम करतेय. स्टारशिपच्या विकास आणि चाचणी उड्डाणांवर या मोहिमेचं यश अवलंबून आहे.

मंगळावर प्रयोग पाठवण्याची संधी
हा करार स्पेसएक्ससाठी एक नवीन संधी घेऊन आला आहे, कारण यामुळं स्टारशिपची मंगळासाठी व्यावसायिक वाहतूक सेवा सुरू होईल. इटलीला स्वतःचे रॉकेट विकसित न करता मंगळावर प्रयोग पाठवण्याची संधी मिळाली आहे. हा करार व्यावसायिक रॉकेट्सद्वारे पेलोड उड्डाणे खरेदी करण्याच्या नवीन युगाचे प्रतीक आहे. यामुळे इतर देश आणि संस्थांनाही मंगळ संशोधनात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. मंगळाच्या हवामान, पर्यावरण आणि अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं हे प्रयोग भविष्यातील मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. स्पेसएक्स आणि एएसआय यांच्यातील हा सहयोग मंगळ संशोधनात खासगी आणि सरकारी संस्थांमधील सहकार्याचे नवीन मॉडेल दर्शवितो.

TAGGED:

ELON MUSKSPACEXITALIAN SPACE AGENCYSPACEX AND ASI DEALMARS MISSION

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

