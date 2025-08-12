हैदराबाद : एक्सएआयचे (xAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क यांनी ॲपलवर गंभीर आरोप करत ॲप स्टोअरच्या रँकिंगमध्ये पक्षपात केल्याचा दावा केला आहे. मस्क यांचा आरोप आहे की, ॲपलनं चॅटजीपीटी निर्माता ओपनएआयला (OpenAI) प्राधान्य देत अन्य एआय कंपन्यांना ॲप स्टोअरमध्ये शीर्ष स्थान मिळवण्यापासून रोखलं आहे. गेल्या काही महिन्यांत एक्सएआयनं त्यांच्या एआय मॉडेल ग्रोक (Grok) मध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळं ते इतर कंपन्यांसाठी तगडे प्रतिस्पर्धी ठरले आहे. तरीही, ग्रोक किंवा एक्स (X) हे ॲपलच्या ॲप स्टोअरमधील शीर्ष ॲप्सच्या यादीत स्थान मिळवू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मस्क यांनी ॲपलवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025
Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG
एलोन मस्क यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) एका पोस्टद्वारे ॲपलवर थेट हल्ला चढवलाय. त्यांनी लिहिलं, “ॲपल ॲप स्टोअरमध्ये, एक्स तसंच ग्रोकला शीर्ष स्थान देत नाही? एक्स हे जगातील नंबर 1 न्यूज ॲप आहे. तसंच ग्रोक सर्व ॲप्समध्ये 5व्या क्रमांकावर आहे. तुम्ही राजकारण करत आहात का? यामागचं कारण काय आहे? जाणून घ्यायचं आहे!” असं त्यांनी म्हटलंय. मस्क यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये ॲपलवर स्पष्टपणे एकाधिकारशाही उल्लंघनाचा आरोप करत कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC— Sam Altman (@sama) August 12, 2025
हा वाद ओपनएआयनं त्यांचे नवीन जनरेशन एआय मॉडेल जीपीटी-5 (GPT-5) सादर केल्यानंतर आणि एक्सएआयनं ग्रोक 4 लाँच केल्यानंतर उद्भवला आहे. एक्सएआयनं ग्रोक 4 ला जागतिक स्तरावर सर्व वापरकर्त्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिलं आहे. ॲप फिगर्सच्या (App Figures) डेटानुसार, एक्सएआय सध्या ॲप रँकिंगमध्ये 5व्या स्थानावर आहे.
Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025
xAI will take immediate legal action.
मस्क यांच्या आरोपांना उत्तर देताना ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनीही एक्सवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “एलोन स्वतःच्या आणि आपल्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी एक्सवर हेराफेरी करतात आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना हानी पोहोचवतात, असं मी ऐकलंय. त्यामुळं हा आरोप आश्चर्यकारक आहे.” मस्क यांच्या या अचानक टिकेमागिल कारण अद्याप स्पष्ट नाहीय. तथापि, एक्सएआय आणि ओपनएआयमधील वाढती स्पर्धा आणि पूर्वीचे वैर हे यामागील कारण असू शकतं, अशी शक्यता आहे.
हा वाद मस्क यांच्या ओपनएआयमधील भूतकाळातील सहभागाशीही जोडला जात आहे. मस्क यांनी ओपनएआयच्या स्थापनेत योगदान दिलं होतं, परंतु नंतर ते कंपनी सोडून गेले आणि त्यांनी एक्सएआयची स्थापना केली. सध्या एक्सएआय आणि ओपनएआय यांच्यात थेट स्पर्धा आहे. याशिवाय, ओपनएआय ही अॅपलची भागीदार कपंनी आहे, जी ॲपलला एआय सपोर्ट प्रदान करते. त्यामुळं या स्पर्धेमुळे वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मस्क यांनी एक्सवर या विषयावर सातत्यानं पोस्ट केल्यानं वापरकर्त्यांचे लक्ष वेधलं आहे. या वादामुळं एआय उद्योगातील स्पर्धा आणि तांत्रिक प्रगती यावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काळात या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होईल का, हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरेल.
