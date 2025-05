ETV Bharat / technology

2026 पर्यंत मंगळावर पाठवणार स्टारशिप यान, एलोन मस्क यांची घोषणा - MARS MISSION

May 30, 2025

हैदराबाद : एलोन मस्क यांनी गुरुवारी सांगितलं की, त्यांची स्पेसएक्स कंपनी पुढील वर्षाच्या अखेरीस स्टारशिप या अंतराळयानाचं पहिलं मानवरहित मंगळ मोहिमेवर प्रक्षेपण करू शकते. मंगळावर मानवी वसाहत स्थापन करण्याच्या उद्देशानं मस्क यांनी स्पेसएक्सच्या स्टारशिप विकासाचं तपशीलवार वेळापत्रक एका व्हिडिओद्वारे सादर केलं. हा व्हिडिओ त्यांच्या लॉस एंजेलिसस्थित कंपनीनं ऑनलाइन प्रसिद्ध केला. यापूर्वी बुधवारी मस्क यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनातील भूमिका सोडत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यांनी आपलं लक्ष स्पेसएक्स आणि टेस्ला या आपल्या व्यवसायांवर केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळ मोहिमेचं यश तांत्रिक आव्हानांवर

मस्क यांनी सांगितलं की, स्टारशिपच्या मंगळ मोहिमेचं यश तांत्रिक आव्हानांवर, विशेषत: पृथ्वीच्या कक्षेत इंधन भरण्याच्या युक्तीवर अवलंबून आहे. 2026 च्या अखेरीस मंगळ आणि पृथ्वी सूर्याभोवती जवळ येतात तेव्हा, सात ते नऊ महिन्यांच्या प्रवासासाठी योग्य वेळ मिळेल. मस्क यांनी या वेळापत्रकात यशस्वी होण्याची 50-50 टक्के शक्यता असल्याचं म्हटलं. जर स्टारशिप तयार नसेल, तर स्पेसएक्स पुढील दोन वर्षे थांबून पुन्हा प्रयत्न करेल. मोहिमेत ऑप्टिमस या मानवसदृश रोबोटचा समावेश

पहिल्या मंगळ मोहिमेत टेस्लानं बनवलेल्या ऑप्टिमस या मानवसदृश रोबोटचा समावेश असेल. पहिल्या किंवा दुसऱ्या लँडिंगनंतर मानवी चमू पाठवली जाईल. मस्क यांनी प्रत्येक दोन वर्षांनी 1,000 ते 2,000 अंतराळयानं मंगळावर पाठवून तिथं स्वयंपूर्ण मानवी वसाहत स्थापन करण्याची योजना सांगितली.

