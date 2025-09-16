ETV Bharat / technology

राज्यात E बाइक टॅक्सी सेवेला परवानगी: ओला, उबर, रॅपिडोला तात्पुरते परवाने

महाराष्ट्र परिवहन प्राधिकरणानं ओला, उबर, रॅपिडोला मुंबईत बाइक टॅक्सी सेवेसाठी तात्पुरते परवाने दिले. किमान भाडं 15 असून नियमांचं पालन करणाऱ्याला कायमस्वरूपी परवाने मिळतील.

E bike taxi service starts in Maharashtra
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरणानं (एसटीए) मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) बाइक टॅक्सी सेवांना तात्पुरत्या परवानग्या देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळं ओला (Ola) , उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido ) या ॲप-आधारित टॅक्सी कंपन्यांना आता बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे. या निर्णयामुळं प्रवाशांना परवडणारी आणि जलद वाहतूक सुविधा उपलब्ध होईल, तसंच स्थानिक रोजगाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कंपन्यांना एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियम 2025 च्या सर्व अटी पूर्ण करून कायमस्वरूपी परवाने मिळवावे लागतील.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरणाने (एसटीए) ओला (एएनआय टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड), उबर (उबर इंडिया सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि रॅपिडो (रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी तात्पुरते परवाने दिले. गेल्या दोन महिन्यांत परिवहन विभागाला बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी चार अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी स्मार्ट-राइड या एका अर्जदाराचा अर्ज आवश्यक अटी पूर्ण न केल्यानं नाकारण्यात आला आहे.

राज्य सरकारनं महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियम 2025 लागू केला असून, त्यानुसार या सेवांचं नियमन केलं जाणार आहे. या नियमांनुसार, बाइक टॅक्सीच्या भाड्याची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत, राज्य परिवहन सचिव संजय सेठी यांनी बाइक टॅक्सीचे किमान भाडे 1.5 किमी साठी 15 ठरवलं आहे. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 10.27 रुपये आकारले जाणार आहे. हे भाडे खटुआ पॅनेलनं तयार केलेल्या सूत्रानुसार निश्चित करण्यात आलं आहे, जे ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी भाड्यांसाठी देखील वापरलं जातं. प्राधिकरणानं वर्षभरानंतर या भाड्यांचा पुनर्विचार करण्याचं ठरवलं आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षांच्या तुलनेत बाइक टॅक्सीचं भाडे लक्षणीयरीत्या कमी आहे. काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचं किमान भाडे 31 तर ऑटोरिक्षाचं 26 रुपये आहे. यामुळं बाइक टॅक्सी प्रवाशांसाठी अधिक परवडणारी ठरण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी, जानेवारी 2023 मध्ये राज्य सरकारनं खासगी किंवा गैर-वाहतूक श्रेणीतील दुचाकींना ॲप-आधारित सेवांसाठी बंदी घातली होती. तरीही, काही कंपन्यांनी खासगी दुचाकींचा वापर करून बाइक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्या होत्या आणि भाडं आकारलं होतं. यामुळे परिवहन विभागानं काही ॲग्रीगेटर्सविरुद्ध एफआयआर दाखल केले होते. आता तात्पुरत्या परवान्यांमुळं बाइक टॅक्सी सेवांचे नियमन होऊन या क्षेत्रात पारदर्शकता येणार आहे.

या निर्णयामुळं प्रवाशांना कमी खर्चात जलद वाहतूक पर्याय उपलब्ध होईल, तसंच स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. बाइक टॅक्सी सेवेमुळं शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मदत होऊ शकते. मात्र, कंपन्यांनी नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं आणि कायमस्वरूपी परवाने मिळवणे आवश्यक आहे.

