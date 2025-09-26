ई आधार ॲप: घरी बसून करा आधार अपडेट, नाव, पत्ता बदलणं होणार सोपं
यूआयडीएआयचं नवीन ई आधार ॲप (E Aadhaar App) घरी बसून आधार अपडेट संधी तुम्हाला देणार आहे. नाव, पत्ता बदलणं यामुळं सोपं होणार आहे.
Published : September 26, 2025 at 12:33 PM IST
हैदराबाद : भारतातील युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) आधार कार्ड अपडेट प्रक्रियेत क्रांती घडवण्यासाठी तयारी करत आहे. नवीन 'ई-आधार' ॲपमुळं एनरोलमेंट सेंटरमधील लांबलचक रांगा संपतील आणि वापरकर्ते घरी बसून नाव, पत्ता, जन्मतारीख यांसारखी वैयक्तिक माहिती स्मार्टफोनवरून बदलू शकतील. हे ॲप कधी लॉंच होईल, चला या बातमीत आम्ही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...
ॲप फसवणूक प्रतिबंधित
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि फेस आयडी प्रमाणीकरणासह हे ॲप फसवणूक प्रतिबंधित करेल आणि कागदपत्रांच्या जटिलतेवर पूर्णविराम ठेवेल. भारतातील 1.4 अब्ज नागरिकांसाठी आधार कार्ड हे डिजिटल ओळखीचं मुख्य साधन आहे. मात्र, अपडेट प्रक्रिया अजूनही जटिल आणि वेळखाऊ आहे. एनरोलमेंट सेंटरमधील गर्दी, बायोमेट्रिक तपासणीसाठी प्रवास आणि कागदपत्रांची चणचण यामुळं लाखो लोकांना त्रास सहन करावा लागतोय. यावर उपाय म्हणून यूआयडीएआयनं 'ई-आधार' अॅप विकसित केलं आहे. हे ॲप स्मार्टफोनवरून वैयक्तिक तपशील बदलण्याची सुविधा देईल, ज्यामुळं आधार धारकांना घरीच सेवा मिळेल.
ई आधार ॲप कधी लॉंच होईल?
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार आणि अलीकडील अहवालांनुसार, हे ॲप प्रगती पथावर आहे. ते 2025 च्या शेवटी लॉंच होण्याची शक्यता आहे. नेमकी तारीख जाहीर झालेली नाही, पण अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात डेब्यू होण्याचा इशारा दिला आहे. हे वेळापत्रक यूआयडीएआयच्या डिजिटायझेशन धोरणाशी जुळतं, ज्यात वेगवान आणि फसवणूक-प्रतिबंधक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. अॅप एक स्टॉप डिजिटल हब म्हणून काम करेल, ज्यात अधिकृत स्रोतांमधून सत्यापित डेटा ओढला जाईल. त्यामुळं कागदपत्रांची गरज संपेल. सध्या यूआयडीएआयच्या वेबसाइटवर प्रगतीचा मागोवा घेता येईल, पण येणाऱ्या महिन्यांत सॉफ्ट लॉंच होऊन त्रुटी दूर केल्या जातील.
आधार अपडेटसाठी वाट पाहावी का?
हे तुमच्या गरजेनुसार अवलंबून आहे. जर तुमचं आधार तपशील अचूक असतील किंवा नाव बदलासारखे गैर-आवश्यक बदल थोडे दिवस टाळता येतील, तर ॲपच्या येण्याची वाट पाहणे शहाणपणाचं ठरेल—विशेषतः सेंटरमधील गर्दी टाळण्यासाठी. सध्या मायआधार पोर्टलवर फक्त पत्ता अपडेट ऑनलाइन करता येतो, तर बायोमेट्रिक किंवा इतर बदलांसाठी वैयक्तिक भेट आवश्यक आहे. ॲपमध्ये बहुतेक बदल रिमोटली करता येतील, ज्यामुळं वेळ आणि श्रम वाचेल. मात्र, तज्ज्ञ सल्ला देतात की जर चुकीच्या माहितीमुळं बँकिंग, अनुदान किंवा इतर सेवांमध्ये अडथळा येत असेल, तर विलंब करू नका. जुनी माहिती अधिकृत तपासणीत अडथळा करू शकते.
ई आधार ॲपमध्ये एआयचा समावेश
ई आधार ॲपचे केंद्रबिंदू कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि फेस आयडी प्रमाणीकरण आहे. हे तंत्रज्ञान अपडेट वेगवान आणि फसवणूक-रोखणारे बनवेल. एआय सरकारी डेटाबेसमधून डेटा क्रॉस-व्हेरिफाय करेल. पॅन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, एमएनआरईजीए रेकॉर्ड्स, रेशन कार्ड आणि वीज बिल पुरावा ग्राह्य धरला जाईल. यामुळं वेळची बचत होईल. ॲप सर्व वयोगटांसाठी सोपं इंटरफेस देईल.
नवीन आधार लॉंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या गुड गवर्नन्स पोर्टलसोबत जुळेल, ज्यात प्रमाणीकरण मंजुरी सुलभ होईल. पेपरलेस शासनाकडं वाटचाल करणाऱ्या भारतात हे ॲप 1.4 अब्ज नागरिकांच्या डिजिटल ओळखीचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बदलेल. अपडेट प्रक्रिया सुलभ होऊन नागरिकांना अधिक विश्वास वाटेल आणि फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल. यूआयडीएआयनं हे ॲप विकसित करून डिजिटल इंडियाच्या ध्येयाकडं मोठे पाऊल उचललं आहे. भविष्यात आधारशी जोडलेल्या सेवा अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होतील.
